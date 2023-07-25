Дети и родители: интересные наблюдения пользователей соцсетей

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Эта тема отзовётся у всех пользователей Фишек, ведь каждый из нас когда-то был ребенком, а большинство из нас сейчас являются родителями. Почему так случилось, что мы выросли в тех мам и пап, на которых мы так часто обижались в детстве? Мы, что, всё забыли? Что за амнезия такая?
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