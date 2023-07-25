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Дети и родители: интересные наблюдения пользователей соцсетей

Дети и родители: интересные наблюдения пользователей соцсетей

Автор:
25 июля 2023 20:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   возраст   дети   родители   семья   смех   
1407
16

Эта тема отзовётся у всех пользователей Фишек, ведь каждый из нас когда-то был ребенком, а большинство из нас сейчас являются родителями. Почему так случилось, что мы выросли в тех мам и пап, на которых мы так часто обижались в детстве? Мы, что, всё забыли? Что за амнезия такая?

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Метки: Прикол   Юмор   возраст   дети   родители   семья   смех   
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1  комментарий
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Умница-красавица Полчаса назад
Понарожали уепанов, а нам с ними жить теперь
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Richard

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