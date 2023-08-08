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Родители с опытом о детях: непридуманные истории, которые заставляют задуматься

Родители с опытом о детях: непридуманные истории, которые заставляют задуматься

Автор:
08 августа 2023 13:55
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Юмор   дети   родители   смех   
1387
16

Если у вас есть дети, то вы 100% узнаете себя в героях данной подборки.Получилось жизненно и весело - всё, как мы любим!

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Метки: twitter   Прикол   Юмор   дети   родители   смех   
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3  комментария
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8k
Дмитрий 45 минут назад
Чисто технически, это всё таки луковица.
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33k
ACU900 Полчаса назад
Не стоит так переживать. Чуть подрастет и у него повиться следующие фразы:
А ну, скорей любите нас...
Ну-ка, все вместе, уши развесьте,
Лучше по хорошему...
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Richard

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