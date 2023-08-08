Родители с опытом о детях: непридуманные истории, которые заставляют задуматься

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Если у вас есть дети, то вы 100% узнаете себя в героях данной подборки.Получилось жизненно и весело - всё, как мы любим!
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