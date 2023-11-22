35 родителей, у которых всё отлично с чувством юмора

Можно подумать, что родительский юмор - это только избитые шутки и старые анекдоты. Но это не так. Герои нашей подборки умеют подурачиться и подшутить над близкими. Взгляните, что они вытворяют!
5. "Мама пожаловалась, что сегодня её преследовал петух. Пришлось проверить записи с камер видеонаблюдения, чтобы убедиться"
6. "Учусь за границей, в шутку отправил маме свою картонную копию. Теперь она развлекается"
"Нажмите кнопку для вызова горничной. Если не отвечает, то делайте сами".
10. "Сегодня родители подарили мне деньги на колледж. Мама нашла их за несколько лет в моих карманах, когда проверяла одежду перед стиркой"
14. "Моему папе сделали операцию, и мама спросила, где он хочет пообедать. И вот мы здесь"
17. "Так выглядит настоящая любовь. Мама фотографирует папу, который делает вид, что застрял в стиральной машине"
18. "Заглянул в таком виде на занятия моих детей. Это расплата за то, что мешали мне работать"
"Здесь покоятся останки цукини. 45 дней растили его с любовью. Должен был оказаться в овощном омлете. Его не стало слишком рано".
21. "На Хэллоуин моей дочери исполнилось 18 лет, и в честь этого я вырезал для нее самую страшную тыкву"
"Ты взрослая".
23. "Папа дарит нам на каждый Новый год по $100, в этот раз он решил сделать это по-особому"
27. "Гордые родители прекрасного ребенка, который иногда ведет себя как засранец, и это нормально"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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