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35 родителей, у которых всё отлично с чувством юмора

35 родителей, у которых всё отлично с чувством юмора

Автор:
22 ноября 2023 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   дети   родители   смех   шутка   
948
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Можно подумать, что родительский юмор - это только избитые шутки и старые анекдоты. Но это не так. Герои нашей подборки умеют подурачиться и подшутить над близкими. Взгляните, что они вытворяют!

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"Нажмите кнопку для вызова горничной. Если не отвечает, то делайте сами".


"Здесь покоятся останки цукини. 45 дней растили его с любовью. Должен был оказаться в овощном омлете. Его не стало слишком рано".


"Ты взрослая".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прикол   Юмор   дети   родители   смех   шутка   
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