«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в мире

Картина «Аватар» Джеймса Кэмерона, которая вышла в 2009 году, обогнала по кассовым сборам заключительную часть «Мстителей».



Как уточняет The Hollywood Reporter, кино про инопланетян с синим цветом кожи вернуло себе звание самой кассовой картины в истории человечества благодаря повторному прокату в Китае. Там этот фильм в минувшую субботу собрал больше $8 миллионов.



Таким образом, «Аватар» всего заработал $2,8 миллиарда, а «Мстители: Финал» - $2,79 миллиарда.



Вторая часть «Аватара», по словам Кэмерона, выйдет в декабре 2022 года. Мало того режиссёр сообщил, что уже на 95 процентов закончил снимать «Аватар-3».



Значительная часть второго «Аватара» происходит под водой. В съёмках сцен в воде приняли участие Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис.