«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в мире

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Всего он заработал $2,8 миллиарда
Картина «Аватар» Джеймса Кэмерона, которая вышла в 2009 году, обогнала по кассовым сборам заключительную часть «Мстителей».
Как уточняет The Hollywood Reporter, кино про инопланетян с синим цветом кожи вернуло себе звание самой кассовой картины в истории человечества благодаря повторному прокату в Китае. Там этот фильм в минувшую субботу собрал больше $8 миллионов.
Таким образом, «Аватар» всего заработал $2,8 миллиарда, а «Мстители: Финал» - $2,79 миллиарда.
Вторая часть «Аватара», по словам Кэмерона, выйдет в декабре 2022 года. Мало того режиссёр сообщил, что уже на 95 процентов закончил снимать «Аватар-3».
Значительная часть второго «Аватара» происходит под водой. В съёмках сцен в воде приняли участие Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис.
Как уточняет The Hollywood Reporter, кино про инопланетян с синим цветом кожи вернуло себе звание самой кассовой картины в истории человечества благодаря повторному прокату в Китае. Там этот фильм в минувшую субботу собрал больше $8 миллионов.
Таким образом, «Аватар» всего заработал $2,8 миллиарда, а «Мстители: Финал» - $2,79 миллиарда.
Вторая часть «Аватара», по словам Кэмерона, выйдет в декабре 2022 года. Мало того режиссёр сообщил, что уже на 95 процентов закончил снимать «Аватар-3».
Значительная часть второго «Аватара» происходит под водой. В съёмках сцен в воде приняли участие Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис.
Авторский пост
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Метки: аватар кассовые сборы фильм
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Местные почти в 2 раза выше человека, но они дрыщи... Они должны иметь более плотное телосложение.
От человека местные отличаются только размером и цветом кожи... У них даже пальцев ровно по пять штук. Причем мир нарисован очень смело, а инопланетяшки как-то слишком почеловечески.
У всех живых существ в мире Пандоры по 6 конечностей, а значит местные больше должны быть похожи на Горо и Шиву из Mortal Kombat... Ну, либо они не с этой планеты. Однако их USB, встроенный в косичку, говорит об обратном...
В общем херня, а не кино.
Только для этого нужно пост больше, чем из 4х предложений ни о чём.
Где-то я это слышал с 12го года