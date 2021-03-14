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«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в мире

«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в мире (1 фото)

Автор:
14 марта 2021 12:36
Метки: аватар   кассовые сборы   фильм   
1049
1
Всего он заработал $2,8 миллиарда

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Метки: аватар   кассовые сборы   фильм   
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18  комментариев
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8k
Medved 4 часа назад
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2k
Альберт Шавлаков Час назад
В Аватаре такая куча косяков, и некоторые из них настолько очевидны, что я прям сомневаюсь в адекватности режиссера... Примеры:
Местные почти в 2 раза выше человека, но они дрыщи... Они должны иметь более плотное телосложение.
От человека местные отличаются только размером и цветом кожи... У них даже пальцев ровно по пять штук. Причем мир нарисован очень смело, а инопланетяшки как-то слишком почеловечески.
У всех живых существ в мире Пандоры по 6 конечностей, а значит местные больше должны быть похожи на Горо и Шиву из Mortal Kombat... Ну, либо они не с этой планеты. Однако их USB, встроенный в косичку, говорит об обратном...
В общем херня, а не кино.
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750
Лучший Друг Альберт Шавлаков 47 минут назад
Ну там как бы и гравитация поменьше, и скелет из лёгких сплавов
так что им незачем качаться как Арнольд. А количество конечностей и человекообразность в основном для лучшего восприятия зрителем.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Что-то мне подсказывает, что аватардва сильно обосрется в прокате.
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7k
Вася 3 часа назад
первая часть выстрелила ещё и благодаря популярной на время выхода 3Д техники под которую были все сцены и эффекты заточены, теперь и теликов 3д уже не найдёшь, да ещё и лет дохрена прождал, половина фанатов уже школу закончили, обосрутся со второй частью..
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9k
K7OO 3 часа назад
Интересно, как в новом "Аватаре" Кэмерон будет решать вопросы с неграми, инвалидами и извращенцами. Ведь по новым стандартам без этого фильм можно даже и не выпускать. Или он надеется проскочить за счет голубых инопланетян?
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14k
Alex ASK 4 часа назад
Бот после питерских новостей пошёл плюсики зарабатывать.
Только для этого нужно пост больше, чем из 4х предложений ни о чём.
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12k
Yasen_Perec 4 часа назад
Не толерантный. Чёрных нет, калек нет. Одни голубые.
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363
Санек Yasen_Perec 3 часа назад
Что ты имеешь против голубых?
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3k
Vladimir Taranovich 4 часа назад
Х.у.е.ю с маржинальности некоторых фильмов
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1k
lekha-fil 4 часа назад
Что хорошего в фильме с синими рожами? От чего все так ссутся от него?
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2k
Дмитр Стар lekha-fil 3 часа назад
а чем плох? сюжет есть,спецэффекты есть,актёрская игра присутствует.диких косяков не замечено.
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2k
Альберт Шавлаков Дмитр Стар Час назад
Сюжет избитый. Спецэффекты - базара нет, хороши на тот момент. Игра актеров - неплоха, но далека от гениальной. Ну а диких косяков более чем достаточно.
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27k
АнтонПолднев 4 часа назад
Вторая часть «Аватара», по словам Кэмерона, выйдет в декабре 2022 года. Мало того режиссёр сообщил, что уже на 95 процентов закончил снимать «Аватар-3».©
Где-то я это слышал с 12го года
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1k
denis karablev 4 часа назад
Очень важная и очень нужная информация ...мда..
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1k
Безумная Белла 5 часов назад
Исполни мечту юности - утопи наконец Кейт Уинслет))
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5k
АлександрЧестный 5 часов назад
Ну посмотрел его в кинотеатре в три де тогда. Ну да 3d но эффекта вау не было. В общем смотрел один раз и больше нет желания.
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2k
Альберт Шавлаков АлександрЧестный Час назад
Смотрел дома под рыбку и чипсы - раза два меня будили... Вроде досмотрел...
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