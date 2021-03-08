12 отечественных актёров, которые снимались в голливудском кино

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Для многих актёров Голливуд — настоящая мечта и вершина актёрской карьеры.
Причём попасть туда хотят не только местные, но и зарубежные представители профессии. Многие отечественные актёры также сумели сыграть роли в голливудских фильмах, успев перед этим отличится в местном кинематографе.
Вот 12 случаев, когда известные нам личности появлялись на экранах в другой стране.
Вот 12 случаев, когда известные нам личности появлялись на экранах в другой стране.
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