12 отечественных актёров, которые снимались в голливудском кино

Причём попасть туда хотят не только местные, но и зарубежные представители профессии. Многие отечественные актёры также сумели сыграть роли в голливудских фильмах, успев перед этим отличится в местном кинематографе.



Вот 12 случаев, когда известные нам личности появлялись на экранах в другой стране.