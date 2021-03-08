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12 отечественных актёров, которые снимались в голливудском кино

12 отечественных актёров, которые снимались в голливудском кино (13 фото)

Автор:
08 марта 2021 09:02
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   голливудское кино   кино   подборка   роль   фильм   
1534
13
Для многих актёров Голливуд — настоящая мечта и вершина актёрской карьеры.
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Метки: актеры   голливуд   голливудское кино   кино   подборка   роль   фильм   
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12  комментариев
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6k
AIRON_FIRST Час назад
А Валерий Золотухин тут при чём(п.4)?
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3k
Ivan Ivanovich 3 минуты назад
С Машковым больше ассоциаций с этого фильма...
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2k
Александр Нвский 6 минут назад
Их там нет по одной простой причине, их моментально на место ставят. Это здесь они Народные Заслуженные итд. Ах да они ведь еще СЛУЖАТ в театрах.
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−6
Sweetie 6 минут назад
Машков вроде неплохой актёр, но как узнал что он кремлебот все уважение к нему в миг улетучилось
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10k
Евгений 10 минут назад
А этого нет в подборке, потому что из него актёр, как из бузовой певица?
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2k
Александр Нвский Евгений 7 минут назад
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95
bobobo 11 минут назад
Странноватая подборка. Да таких актёров сотни, если не тысячи. Начиная с конкурентки Любови Орловой Ольги Владимировны Баклановой, сыгравшей главную роль в фильме "Уродцы" в далёком 1932 году. И заканчивая Алексеем Серебряковым с ещё невышедшим фильмом "Никто", в котором также снимался и Александр Паль.
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12k
BARcyk 21 минуту назад
Савелий еще в Танго и Кэш засветился
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2k
Arvo Laar BARcyk 4 минуты назад
+ "Москва на Гудзоне"
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33
阿鋒 Полчаса назад
Данила Козловский - тот ещё фрукт. Безрукова скоро обгонит, играя себя
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5k
Bjornsson Час назад
"7 лет в Тибете" - хороший фильм
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