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Малолетние «единороги» неудачно напали на ювелирный магазин

Малолетние «единороги» неудачно напали на ювелирный магазин (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 февраля 2021 13:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Единороги   дети   ограбление   происшествия   ювелирный салон   южно-сахалинск   
2019
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Школьники в Южно-Сахалинске пошли на преступление ради лайков в соцсетях. Дети, насмотревшись фильмов про ограбление банков, решили пойти своим путем.

Источник:

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Метки: Единороги   дети   ограбление   происшествия   ювелирный салон   южно-сахалинск   
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27  комментариев
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5k
Игорь 2 часа назад
Я бы с молодого человека начал - ролик он для мамы снимал- ага
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4k
Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
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4
saturn 10 минут назад
Малолетние «единороги» с Сахалину все время что то бомбят, это обычное явление:))
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2k
Serg 21 минуту назад
Нападение подростков в костюмах единорогов на магазин ювелирных украшений в Южно-Сахалинске оказалось постановкой, таким образом бутик хотел сделать себе рекламу - сообщает пресс-служба главка МВД по Сахалинской области.

"Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции в течение нескольких часов установили, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях", сообщает ГУМВД.

Правоохранителей вызвали представители охранной организации ТЦ, которые были не в курсе "рекламной кампании".

Как выяснилось, детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве. Полицейские проводят проверку. Они намерены привлечь организаторов инсценировки к ответственности и дать юридическую оценку действиям агентства, которое предоставило несовершеннолетних актеров для сомнительной акции.
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965
XXX 36 минут назад
Пацаны к успеху шли!
Не фартануло))
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223
Youtube's Best Channel 36 минут назад
Постановка - пиар салона. Не могу вставить ссылку, но новость есть на медузе.
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706
Веселый Пук 47 минут назад
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375
Z Ramsvsegda 54 минуты назад
Ребятам драйва нехватает!
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79
Племянник Путина 57 минут назад
да это кореша этого актеришки, что "случайно" снимал в этом магазине
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2k
tessio 58 минут назад
Я считаю у полиции просто квест на сохранение должности - их поймать. И потом "случайно" снять те сопли, которые они распустят, при заведении на них дела. С реальным шансом заехать на зону, с погонялом единорожек...
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1k
Леонид Час назад
почему мы не перенимаем опыт других стран? К примеру вот видео, про таких же упырят, где им пытаются доходчиво объяснить , куда их приведёт тот путь по которому они пытаются идти.
Ссылка www.youtube.com
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445
sedoisever Леонид 48 минут назад
Что-то выбрали каких-то петушков, которые по приказу полицаев умеют орать на малолеток. ))
Цирк...
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1k
Леонид sedoisever 42 минуты назад
Ты из тех кто плотно сидя на буе должен крикнуть ауе ?
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445
sedoisever Леонид 37 минут назад
Да с каких херов ты такие выводы сделал? Я должен был восхититься этими визжащими зэками? Может это ты ауешник, раз за них впрягаешься?
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1k
Леонид sedoisever Полчаса назад
А ты просто подумай, вдруг получится.
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1k
5010_BIRD sedoisever Полчаса назад
Считаете что Безруков тут немного переигрывает?
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14k
Kvadro Час назад
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223
Youtube's Best Channel Час назад
Странно, что на продавщицу дела не завели. Она погналась и, вероятно, угрожала АНИЖИДЕТЯМ!!!!
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31k
Лесли 🥰 2 часа назад
Долбоящеры малолетние! Позор своих родителей. Нужно впаять штраф и на учет, чтобы не повадно было. Вообще мы как-то были в одном городе и там мне понравился один ювелирный магазин в плане безопасности. Когда ты зашел в магазин, то там стоит охранник и он за тобой закрывает дверь на магнитный ключ! Т.е хер бы эти сраные единороги вообще смогли выйти! Почему так не делают во всех ювелирках??
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2k
Leo Лесли 🥰 59 минут назад
Для профи такой финт не прокатит. Возьмут в заложники продавщицу или направят ствол на охранника и откроет как миленький, любой замок.
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2k
Serg Лесли 🥰 22 минуты назад
Уже написали. Нападение подростков в костюмах единорогов на магазин ювелирных украшений в Южно-Сахалинске оказалось постановкой, таким образом бутик хотел сделать себе рекламу - сообщает пресс-служба главка МВД по Сахалинской области.

"Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции в течение нескольких часов установили, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях", сообщает ГУМВД.

Правоохранителей вызвали представители охранной организации ТЦ, которые были не в курсе "рекламной кампании".

Как выяснилось, детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве. Полицейские проводят проверку. Они намерены привлечь организаторов инсценировки к ответственности и дать юридическую оценку действиям агентства, которое предоставило несовершеннолетних актеров для сомнительной акции.
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664
Serg Dex 2 часа назад
Что у деток что у родителей, в голове солома хотя какие там родители, небось одни мамаши которые не вылазят из тик-тока, ВК и инсты.
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31k
Лесли 🥰 Serg Dex 2 часа назад
Сто процентов!))
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988
patrik1313 2 часа назад
Наснимали контента. На 5 лет.
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31k
Лесли 🥰 patrik1313 Час назад
Хоть бы вообще наказали! А то у нас любят прощать, таких вот долбанутых. С формулировкой, ну этожедетиии и кто не творил херню в детстве.
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12k
Toxictofa 2 часа назад
Детей на учет. Родители попали на бабки, причем очень крупные бабки.
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12k
Альф 57 2 часа назад
'Оператора' надо прессануть чуток и сдаст всех этих придурков, ясное дело вместе они все, ради контента.
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