Малолетние «единороги» неудачно напали на ювелирный магазин

2019
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Школьники в Южно-Сахалинске пошли на преступление ради лайков в соцсетях. Дети, насмотревшись фильмов про ограбление банков, решили пойти своим путем.
Путь был коротким, но эпичным. Так, в начале 11 утра 27 февраля ювелирный магазин в «Славянском базаре» в Южно-Сахалинске подвергся нападению «единорогов».
Несколько школьников, в костюмах кигуруми – единорогов, вооружившись молотком и видеокамерой разбили витрины в магазине. В результате нападения было похищено всего одно кольцо. Да и то малолетние налетчики умудрились потерять в коридоре, когда удирали от преследовавшей их продавщицы.
Хозяйка магазина считает, что дети либо записывали видео для соцсетей либо на спор. В настоящий момент оценивается ущерб, нанесенный «единорогами». На месте происшествия работает полиция.
Во время «налета» в салоне находился молодой человек, который по случайному стечению обстоятельств снимал ролик для своей мамы. Если кому интересно, его эмоциональный монолог можно посмотреть здесь . По его словам, такого «контента» он еще не видел.
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"Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции в течение нескольких часов установили, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях", сообщает ГУМВД.
Правоохранителей вызвали представители охранной организации ТЦ, которые были не в курсе "рекламной кампании".
Как выяснилось, детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве. Полицейские проводят проверку. Они намерены привлечь организаторов инсценировки к ответственности и дать юридическую оценку действиям агентства, которое предоставило несовершеннолетних актеров для сомнительной акции.
Не фартануло))
Цирк...
"Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции в течение нескольких часов установили, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях", сообщает ГУМВД.
Правоохранителей вызвали представители охранной организации ТЦ, которые были не в курсе "рекламной кампании".
Как выяснилось, детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве. Полицейские проводят проверку. Они намерены привлечь организаторов инсценировки к ответственности и дать юридическую оценку действиям агентства, которое предоставило несовершеннолетних актеров для сомнительной акции.