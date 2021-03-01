"Прелести и трудности жизни в средневековом замке 1482 года".

Замок площадью 600 квадратных метров, в котором Юля с мужем прожили два года, был построен в 1482 году и отреставрирован в 1972. Пара предложила владельцам помочь с ремонтом замка в обмен на проживание в нем, и те согласились, поскольку замок действительно нуждался в обновлении — некоторые вещи не менялись со времен Средневековья. Например, замок нужно было постоянно топить, в основном дровами, и в нем отсутствовал водопровод. Замок пережил не только местные войны, но и Первую и Вторую мировые войны, поэтому не было повода реставрировать его полностью и оснащать современными удобствами. Конечно, жизнь в таком замке может показаться не самой гламурной и сказочной, но Юле с мужем и кошками она пришлась по душе.