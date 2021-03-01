"Прелести и трудности жизни в средневековом замке 1482 года".

В наши дни побывать в настоящем замке проще, чем кажется — многие средневековые сооружения превратили в музеи, по которым можно спокойно побродить и своими глазами увидеть, как жили наши предки сотни лет назад. Однако существуют и частные замки, в которых владельцы либо живут сами, либо сдают постояльцам. Девушка по имени Юля поделилась на Imgur своим опытом жизни в средневековом замке в Германии. Вот ее фото и история.
Юля родилась в России и выросла в Германии. Сейчас она живет в Испании, где работает над несколькими IT-проектами и занимается фотографией.
Замок площадью 600 квадратных метров, в котором Юля с мужем прожили два года, был построен в 1482 году и отреставрирован в 1972. Пара предложила владельцам помочь с ремонтом замка в обмен на проживание в нем, и те согласились, поскольку замок действительно нуждался в обновлении — некоторые вещи не менялись со времен Средневековья. Например, замок нужно было постоянно топить, в основном дровами, и в нем отсутствовал водопровод. Замок пережил не только местные войны, но и Первую и Вторую мировые войны, поэтому не было повода реставрировать его полностью и оснащать современными удобствами. Конечно, жизнь в таком замке может показаться не самой гламурной и сказочной, но Юле с мужем и кошками она пришлась по душе.
К слову о кошках: их у Юли шесть, и в замке они чувствовали себя как короли. Мало того, что им прислуживали люди, так они еще и регулярно отправлялись на настоящую королевскую охоту в соседний лес, откуда притаскивали домой добычу.
Модернизация замка началась с кухни, где Юля с мужем установили плиту и раковину. Раковиной нельзя было воспользоваться, но у пары были планы провести насос из колодца. Электрическая плита тоже не всегда работала, и их пищевые привычки, как сказала Юля, стали «поистине средневековыми».
Юля сказала, что они «никогда не ставили перед собой модернизировать замок в полной мере». За два года, что они там прожили, они занимались мелким ремонтом «окон, дверей, большого балкона, пристроенного к нему стеклянного домика, также починили электричество, провели телефон (так как нам нужен был Wi-Fi), заделали дыры, через которые могли проникнуть грызуны и т.п.». Юле не хватило времени реализовать все задуманные проекты: «К сожалению, мы провели там недостаточно времени, чтобы начать более крупные проекты, поскольку они включают длительные процессы взаимодействия с агентствами, управляющими историческими памятниками». Сейчас та часть дома, в котором жили Юля с мужем, используется как отель для людей, работающих удаленно.
Юля сказала, что своим умением поймать и полностью приготовить рыбу она обязана тому, что родилась в России
Зимой в замке было довольно холодно, и единственным источником тепла была большая печь. Температура в доме порой опускалась до 8 градусов. Каждую неделю накапливалось до 60 литров пепла. Летом было не лучше — температура в замке подскакивала до 40 градусов. Также Юле приходилось мыться в холодной воде. А еще, поскольку замок стоит в лесу, к ним часто наведывались непрошенные гости — дикие животные. Но Юля считает, что этот опыт помог ей ценить такие простые вещи, как водопровод, отопление и электричество. Теперь она рада и просто крыше над головой: «Это уже 90% того, что вам действительно нужно. К остальному привыкаешь».
В правом подлокотнике установлена пепельница, под деревянным сидением — отстойник. Ручка слева — не для смыва, а для вызова прислуги.
Еще одна интересная деталь — большой балкон и стеклянный дом, которые обращены к лесу, чтобы посетители могли полюбоваться к виду. Это любимая часть замка Юли, но она признается, что спать там страшновато: «Представьте, каково спать в стеклянной коробке, полностью прозрачной, которая с четырех сторон окружена густым лесом».
Рождественскую ель срубили в части леса, принадлежавшей владельцам замка. Кошки были в восторге:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как пишет сам автор в последующем комментарии - замок построен в 1482 году... И называет это средневековьем... То есть, автор не знает элементарных вещей, не знает истории, не знает исторических периодов. А об чем тогда вообще разговор с такими неучем-автором?
Шо это за замок?
И много ли Юля соврала?
Юля бьюти блогер?
Вот например насчёт телефон сами провели - я сильно сомневаюсь!
Все немецкие провайдеры не допускают к этому клиентов.
Мне понравился туалет с веревочкой и пепельницей!