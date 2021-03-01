FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1632 поста • 710 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Прелести и трудности жизни в средневековом замке 1482 года

Прелести и трудности жизни в средневековом замке 1482 года (19 фото)

Автор:
01 марта 2021 20:27
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Германия   жизнь в замке   замок   истории из жизни   средневековье   
561
19

В наши дни побывать в настоящем замке проще, чем кажется — многие средневековые сооружения превратили в музеи, по которым можно спокойно побродить и своими глазами увидеть, как жили наши предки сотни лет назад. Однако существуют и частные замки, в которых владельцы либо живут сами, либо сдают постояльцам. Девушка по имени Юля поделилась на Imgur своим опытом жизни в средневековом замке в Германии. Вот ее фото и история.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Германия   жизнь в замке   замок   истории из жизни   средневековье   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Горожанин 49 минут назад
"Прелести и трудности жизни в средневековом замке 1482 года".

Как пишет сам автор в последующем комментарии - замок построен в 1482 году... И называет это средневековьем... То есть, автор не знает элементарных вещей, не знает истории, не знает исторических периодов. А об чем тогда вообще разговор с такими неучем-автором?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Андрей Ватрушкин Минуту назад
Юля с мужем ремонтировали помещения замка, называя это проектами, а так, вообще то они IT-шники, на них сейчас в Испании большой спрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
674
Serg Dex 9 минут назад
Туалет подозреваю в смежной башне через 3 залы и 5 комнат по винтовой лестнице? И ведро главное не забыть по пути прихватить. Прикольно. И чо там могли отремонтировать айтишные дрыщи с котами?, мебеля типо слепили(купили) , ну чо верю верю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Юрьевич Полчаса назад
Теперь этот замок потерял почти половину своей стоимости. Он снаружи то может и выглядит пока ещё как замок (хотя окна уже наверное пластиковые). А внутри? В средневековом замке ламинат, батареи отопления, стеклопакеты? Тут должны профессиональные реставраторы работать, чтобы максимально сохранить обстановку 14 века, а не уляпывать всё вокруг пластиком! Маскировать как-то электровыключатели и батареи отопления... А так туфта какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
А зачем ей сортир? Ведь прынцессы не какают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Енот Полиграфович 38 минут назад
Пока детей нет и проблем существенных нет, хоть в замке, хоть в бункере. А так мечта, тихо, уединенно, никто не достает, ни УК, ни "швондер", ни соседи )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Albert GER 41 минуту назад
У меня есть пара вопросов:
Шо это за замок?
И много ли Юля соврала?
Юля бьюти блогер?

Вот например насчёт телефон сами провели - я сильно сомневаюсь!
Все немецкие провайдеры не допускают к этому клиентов.

Мне понравился туалет с веревочкой и пепельницей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки 50 минут назад
Нужно аутентично было делать - туалет в виде "скворечника" на наружной стене замка... а еще лучше - вот на этом стеклянно балконе: сидишь, смотришь лес, удобряешь лес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мистер Фикс Опаньки Полчаса назад
Или в дымоходе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Это не ваши тряпочки: средневековые шлемы, которые защищают от всего Это не ваши тряпочки: средневековые шлемы, которые защищают от всего Две подруги пытались пять раз убить любовника после группенсекса, но безуспешно Две подруги пытались пять раз убить любовника после группенсекса, но безуспешно Немец снял пародию на репортаж «Россия 1» о жилье Навального за 530 евро в сутки Немец снял пародию на репортаж «Россия 1» о жилье Навального за 530 евро в сутки Похоже, средневековые художники никогда не видели настоящего льва Похоже, средневековые художники никогда не видели настоящего льва Илон Маск показал Гигафабрику Tesla с высоты птичьего полета Илон Маск показал Гигафабрику Tesla с высоты птичьего полета
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

254101



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
6
116
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
Безобидные предметы, которые могут поджечь дом
5
62
Безобидные предметы, которые могут поджечь дом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Парень нашёл упаковку от Макдоналдса аж 1977 года
1
4
Парень нашёл упаковку от Макдоналдса аж 1977 года
Поёт Юлия Боголепова
0
6
Поёт Юлия Боголепова
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#люди#приколы#девушки#война#новости#Россия#искусство
#фото#факты#СССР#интересное#сша#дети#кино#позитив#аварии#китай
#история#картинки#прикол#дтп#подборка#прикольные#настроение#смешные#знаменитости#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться