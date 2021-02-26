25 снимков из копилки жилищных инспекторов, которые повидали много интересного

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Компания Boston Home Inspectors обслуживает клиентов, которые купили недвижимость и желают ее проверить на предмет соблюдения всех необходимых требований. Инспекторы проверяют розетки, бытовую технику, окна, двери, сантехнику, ищут любого рода неисправности и проблемы, а потом обозначают пути их решения. Конечно, за последние 20 лет они повидали многое - и даже готовы поделиться кое-какими находками в соцсетях.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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