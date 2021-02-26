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25 снимков из копилки жилищных инспекторов, которые повидали много интересного

25 снимков из копилки жилищных инспекторов, которые повидали много интересного (26 фото)

Автор:
26 февраля 2021 15:08
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: жизнь в сша   жилище   жилищные условия   забавно   инспектор   инспекция   приколы   
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26
Компания Boston Home Inspectors обслуживает клиентов, которые купили недвижимость и желают ее проверить на предмет соблюдения всех необходимых требований. Инспекторы проверяют розетки, бытовую технику, окна, двери, сантехнику, ищут любого рода неисправности и проблемы, а потом обозначают пути их решения. Конечно, за последние 20 лет они повидали многое - и даже готовы поделиться кое-какими находками в соцсетях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь в сша   жилище   жилищные условия   забавно   инспектор   инспекция   приколы   
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8  комментариев
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5k
Игорь Мочалов 2 часа назад
Пффф... У меня таким фильтр через полминуты после замены становится!
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生气Robot 16 минут назад
можно бы было оформить каждую ступеньку в виде книги) прям просится
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7k
Саша Смирнов 54 минуты назад
Комментарий к фото
Никто не забыл. Просто вода такая, что фильтр нужно менять уже через неделю.
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7k
Саша Смирнов 56 минут назад
Комментарий к фото
Судя по верхней закрывашке, могут помочь уединиться.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
А че не так? Из нижней выходит конь, из верхней Д'Артаньян и тыгыдык спасать честь королевы!
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14k
Alex 2 часа назад
Один замок снаружи закрывается, так что кого то можно и "уединить"

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26k
Snork Snorkoff Alex 2 часа назад
Да тут вообще нормуль всё. Ручка, защелка снаружи, защелка изнутри и замок если на ключик запереть надо.
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