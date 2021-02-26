25 снимков из копилки жилищных инспекторов, которые повидали много интересного

Компания Boston Home Inspectors обслуживает клиентов, которые купили недвижимость и желают ее проверить на предмет соблюдения всех необходимых требований. Инспекторы проверяют розетки, бытовую технику, окна, двери, сантехнику, ищут любого рода неисправности и проблемы, а потом обозначают пути их решения. Конечно, за последние 20 лет они повидали многое - и даже готовы поделиться кое-какими находками в соцсетях.

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1. "Нашли классный дом в нашем районе!" 0 Источник:

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2. "Ну привет" 0 Источник:

3. "Изящное решение" 0 Источник:

4. "Когда тебе действительно нужно как следует уединиться" 0 Источник:

5. "Просто красивая лестница" 0 Источник:

6. "Еще одна комната с прекрасным видом!" 0 Источник:

7. "Дверь тещи" 0 Источник:

8. "Интересно" 0 Источник:

9. "Серьезно?? Я в курсе, что это "еще не закончено", но тем не менее..." 0 Источник:

10. "С таким дизайном вы можете выполнять несколько задач одновременно" 0 Источник:

11. "Хорошо. А теперь поставьте обратно вторую половину дома" 0 Источник:

12. "Дети и ььяные пусть делают что хотят, это их проблемы" 0 Источник:

13. "Нам прислали эту фотографии и мы до сих пор в шоке" 0 Источник:

14. "Ну, почти!" 0 Источник:

15. "Теперь это подвал, в котором можно устроить вечеринку!" 0 Источник:

16. "Почти вписался" 0 Источник:

17. "Небольшие волны" 0 Источник:

18. "Раритет" 0 Источник:

19. "Видели во время инспекции кое-что крутое" 0 Источник:

20. "Кто-то забыл заменить фильтр для воды" 0 Источник:

21. "Сушилка для ворса. Кремированные останки пропавших без вести носков" 0 Источник:

22. "Больше воды идет вверх, чем вниз" 0 Источник:

23. "Лестница в никуда" 0 Источник:

24. "Надеемся на устойчивость камней" 0 Источник: