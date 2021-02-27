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Германия в эпоху гиперинфляции: исторические кадры 1920-х годов

Германия в эпоху гиперинфляции: исторические кадры 1920-х годов (16 фото)

Автор:
27 февраля 2021 12:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: Германия   гиперинфляция   интересно   исторические кадры   исторические фотографии   начало 20-го века   познавательно   
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Во время гиперинфляции в Германии 1920-х годов валюта страны, марка, сошла с ума. Правительство Веймарской республики могло погасить свои долги, но это произошло за счет сбережений граждан. Это время запомнилось навсегда и стало частью национального сознания.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   гиперинфляция   интересно   исторические кадры   исторические фотографии   начало 20-го века   познавательно   
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5  комментариев
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Алексей Час назад
Венесуэла. Недавнее прошлое. На фото товары и количество денег, соответствующее их цене.
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16
Кукулькан Час назад
На всех фотках довольно сытые лица.
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13k
куджо Час назад
Ремарк- Чёрный обелиск, события на фоне гиперинфляции. Рекомендую, не пожалеете.
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7k
Андрей А Час назад
Самая безудержная гиперинфляция началась в Зимбабве в начале 2000х. В 2008 инфляция составляла 231 миллион процентов в год(по официальным данным). По неофициальным данным инфляция составила около 6,5Х10в 10й степени процентов. Цены удваивались примерно за 1.5 часа

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662
Serg Dex Андрей А Час назад
Да и в Сомали на рынок тоже не очень удобно за хлебушком ходить.
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