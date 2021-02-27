Германия в эпоху гиперинфляции: исторические кадры 1920-х годов

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Во время гиперинфляции в Германии 1920-х годов валюта страны, марка, сошла с ума. Правительство Веймарской республики могло погасить свои долги, но это произошло за счет сбережений граждан. Это время запомнилось навсегда и стало частью национального сознания.
Гиперинфляция в Германии после Первой мировой войны возникла в результате принятого в июле / августе 1914 года решения о приостановке конвертируемости марки в золото и связанных с этим требований к золотым запасам.
Оптовые цены в Германии выросли чуть более чем вдвое во время Первой мировой войны. К февралю 1920 г. отношение к ценам 1913 г. составляло около 17, но затем упало до соотношения 13 в мае 1921 г. После мая 1921 г. инфляция возобновилась, и с этого момента по июнь 1922 г. среднемесячная инфляция составляла 13,5%; в последующие 12 месяцев она достигла 60% (за исключением кратковременного прекращения в начале 1923 г., когда Рейхсбанк временно привязал обменный курс) и 32 700%, или около 20% в день в период с июня по ноябрь 1923 г.
В конце ноября 1923 года марка была стабилизирована на уровне одной миллионной от обменного курса доллара 1913 года. Хотя только период с июня 1922 года был "гиперинфляционным" (выше 50 процентов в месяц), этот период нельзя изучать независимо от предшествующей инфляционной истории.
Оптовые цены в Германии выросли чуть более чем вдвое во время Первой мировой войны. К февралю 1920 г. отношение к ценам 1913 г. составляло около 17, но затем упало до соотношения 13 в мае 1921 г. После мая 1921 г. инфляция возобновилась, и с этого момента по июнь 1922 г. среднемесячная инфляция составляла 13,5%; в последующие 12 месяцев она достигла 60% (за исключением кратковременного прекращения в начале 1923 г., когда Рейхсбанк временно привязал обменный курс) и 32 700%, или около 20% в день в период с июня по ноябрь 1923 г.
В конце ноября 1923 года марка была стабилизирована на уровне одной миллионной от обменного курса доллара 1913 года. Хотя только период с июня 1922 года был "гиперинфляционным" (выше 50 процентов в месяц), этот период нельзя изучать независимо от предшествующей инфляционной истории.
Владелец магазина рекламирует "продажу и ремонт в обмен на еду". Это один из многих немцев, перешедших на бартерную экономику в условиях гиперинфляции 1922 года.
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Владелец магазина кладет излишек денег в ящик, так как они не помещаются в кассе, 1922 год.
Демонстрация чрезвычайно высоких цен на продукты питания во время гиперинфляции, 1923 год.
Мужчина использует бумажные банкноты в качестве обоев - более доступный вариант, чем даже самые дешевые рулоны обоев, 1923 год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Германия гиперинфляция интересно исторические кадры исторические фотографии начало 20-го века познавательно
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