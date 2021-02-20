Мужчина дрессировал своего хаски, как охранника магазина, но во время ограбления тот подвёл хозяина

Мужчина решил проверить своего четвероногого друга и заказал в фирме, специализирующейся на розыгрышах, инсценировку ограбления.



В день Х Воравут был за прилавком магазина, а Лаки отдыхал рядом. "Грабитель" зашёл в магазин в маске и с пистолетом в руках, но хаски даже не шевельнулся.



И пока "злоумышленник" грабил хозяина, а тот нарочито медленно отдавал пакет с ценностями – пёс продолжал спать.