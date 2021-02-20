Мужчина дрессировал своего хаски, как охранника магазина, но во время ограбления тот подвёл хозяина

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Воравут Ломванавонг владеет в Таиланде небольшим ювелирным магазином. Он надеялся, что в случае опасности его хаски Лаки всегда придёт на помощь.
Мужчина решил проверить своего четвероногого друга и заказал в фирме, специализирующейся на розыгрышах, инсценировку ограбления.
В день Х Воравут был за прилавком магазина, а Лаки отдыхал рядом. "Грабитель" зашёл в магазин в маске и с пистолетом в руках, но хаски даже не шевельнулся.
И пока "злоумышленник" грабил хозяина, а тот нарочито медленно отдавал пакет с ценностями – пёс продолжал спать.
В день Х Воравут был за прилавком магазина, а Лаки отдыхал рядом. "Грабитель" зашёл в магазин в маске и с пистолетом в руках, но хаски даже не шевельнулся.
И пока "злоумышленник" грабил хозяина, а тот нарочито медленно отдавал пакет с ценностями – пёс продолжал спать.
После эксперимента хозяин животного признался, что в реальной ситуации его могли бы и убить, но он всё равно любит своего питомца. "Я понял, что у Лаки другие приоритеты. Он любит поспать больше, чем охранять наш магазин", – пожаловался Воравут.
"Я назвал его Счастливчиком ("Lucky" прим. ред), потому что он приносит мне удачу. Может быть, это его цель – сделать всех вокруг счастливыми, а не охранять магазины".
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Если хаски поставить охранником, то она не то чтобы не помешает ворам, а ещё и фонарик им в помощь подержит.