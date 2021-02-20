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Мужчина дрессировал своего хаски, как охранника магазина, но во время ограбления тот подвёл хозяина

Мужчина дрессировал своего хаски, как охранника магазина, но во время ограбления тот подвёл хозяина (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 10:34
Сообщество : Животные
Метки: животные   ограбление   собака   сон   таиланд   хаски   
815
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Воравут Ломванавонг владеет в Таиланде небольшим ювелирным магазином. Он надеялся, что в случае опасности его хаски Лаки всегда придёт на помощь.

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Метки: животные   ограбление   собака   сон   таиланд   хаски   
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11  комментариев
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380
Пинкман Час назад
Ездовую лайку тренировать на охрану,смешно.Он бы ещё той-терьера на ЗКС (защитно-караульная служба) я думаю погонял.
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60k
Доктор Джонс 17 минут назад
Хаски - охранник? Да от пекинеса пользы в этом деле больше...
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5k
JACKAL 19 минут назад
Он не спал а просто прикинулся дохлым, ну его нах на волыну прыгать
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3k
Andrey Abramov Полчаса назад
Лайка не поддается дрессуре, бежать, тащить сани, это да. Притащить подбитую тушку утки может, но к людям идет ко всем, причем виляя хвостом.
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7k
bum-bum Andrey Abramov 11 минут назад
лайка? лайка тебе жопу откусит как нех делать. И будет тебя крутить на месте пока ты не охереешь. хаска в этом плане - бесполезное говно
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156
Виктор 48 минут назад
Несколько лет назад мне понравилось сравнение:
Если хаски поставить охранником, то она не то чтобы не помешает ворам, а ещё и фонарик им в помощь подержит.
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1k
K_II_T 55 минут назад
Так вроде хаски вывели из эскимосской породы. А там скорее собака умом двинется, чем начнет на людей нападать
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1k
Виталий Касандров 59 минут назад
Ну она как бы говори.т мол мы ездовые собаки а по уголовникам сторожевые специализируются. Так что работа не по профилю.
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4k
Olga Raudis Час назад
Не ту породу выбрал для охраны и защиты.
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