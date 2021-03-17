Кто кричит на картине Мунка

Любопытно, что в этой знаменитой картине главное – вовсе не жуткая фигура, которую, как подозревают, Мунк срисовал с перуанской мумии, увиденной в естественнонаучном музее. Дневники Эдварда Мунка и многочисленные варианты «Крика» объясняют, как родилась идея этой картины, и что на ней происходит.

Вот как художник описал обстоятельства, при которых он «поймал» так поразившее его впечатление, выплеснутое на серию полотен:

«Я шёл по тропинке с двумя друзьями

солнце садилось

неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и опёрся о забор

я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-чёрным фьордом и городом

мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу.»