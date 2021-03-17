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Кто кричит на картине Мунка

Кто кричит на картине Мунка (6 фото)

Автор:
17 марта 2021 10:03
Сообщество : Искусство
Метки: Кто кричит на картине Мунка   Мунка   интересно   искусство   факты   фото   художник   
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На знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик» изображен вовсе не кричащий человек, заявили в Британском музее.

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Метки: Кто кричит на картине Мунка   Мунка   интересно   искусство   факты   фото   художник   
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5k
JACKAL 2 часа назад
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5k
Leo Sun Час назад
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О том, что он не кричит, а слышит крик, в сети ещё в апреле 2019-го писали.
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