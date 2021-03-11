Женщина сняла на видео как линяет гигантский палочник

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Любительница насекомых из Австралии по имени Лиза Ван Кула Донован чудом успела запечатлеть редкий момент, когда ее гигантский палочник-голиаф сбросил старую кожу.
Палочники-голиафы (Eurycnema goliath) являются настоящими гигантами среди насекомых. Они вырастают до 30 сантиметров в длину. Самые крупные представители вида настолько тяжелые, что не могут летать.
Более мелкие палочники-голиафы летают в сумерках и прячутся в кронах деревьев. Они хорошо маскируются и практически незаметны для птиц и других хищников.
С каждой линькой палочники немного увеличиваются в размерах.
С каждой линькой палочники немного увеличиваются в размерах.
По словам Донован, она совсем не ожидала этого процесса и стала его свидетельницей случайно.
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