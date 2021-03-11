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Женщина сняла на видео как линяет гигантский палочник

Женщина сняла на видео как линяет гигантский палочник (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 07:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   гигантский палочник   линька   насекомые   палочник   фото   
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Любительница насекомых из Австралии по имени Лиза Ван Кула Донован чудом успела запечатлеть редкий момент, когда ее гигантский палочник-голиаф сбросил старую кожу.

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Метки: видео   гигантский палочник   линька   насекомые   палочник   фото   
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