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Сотни гигантских пауков облюбовали угол в доме

Сотни гигантских пауков облюбовали угол в доме (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2021 09:52
Сообщество : Истории
Метки: в мире   видео   дом   история   насекомые   пауки   фото   
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Мать была в шоке, когда нашла висящими на стене комнаты своей дочери сотни ползающих пауков. Это скопление паукообразных женщина по имени Клаудия (Claudia) смогла заснять в своём доме в Сиднее.

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Метки: в мире   видео   дом   история   насекомые   пауки   фото   
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6  комментариев
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16k
Anna Час назад
"Позже добросердечные мать и дочь собрали существ и вынесли их за пределы своего дома. С тех пор они в комнате больше не появлялись." кто, мать с дочерью или пауки?
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lekha-fil 2 часа назад
Пылесосом собрать можно.
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16k
Anna lekha-fil Час назад
а потом выставить на авито
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lekha-fil Anna 41 минуту назад
Только определиться по сколько в одном пакете.
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Yasen_Perec 2 часа назад
Только фото увидел, первая мысль была: "Ну, это где нибудь в Австралии."
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