Сотни гигантских пауков облюбовали угол в доме

Мать была в шоке, когда нашла висящими на стене комнаты своей дочери сотни ползающих пауков. Это скопление паукообразных женщина по имени Клаудия (Claudia) смогла заснять в своём доме в Сиднее.
Она считает, что это были гигантские крабовые пауки — большие, но неядовитые насекомые.
«На окне были пауки, и я отдёрнула занавески», — рассказала сайту nine.com.au Клаудия.
«На окне были пауки, и я отдёрнула занавески», — рассказала сайту nine.com.au Клаудия.
Когда она отдёрнула первую занавеску, она обнаружила около 60 пауков.
Однако её дочь затем посоветовала ей проверить, что находится за второй половиной, где оказалось их ещё больше.
Клаудия, визажист из Германии, заявила, что не предпринимала никаких попыток по уничтожению существ, невзирая на то, что со стороны всё казалось достаточно зловещим.
«Мы просто оставили их там, поскольку это были детёныши крабового паука, мне вообще-то нравятся эти насекомые, поэтому я посчитала, что ничего с ними не буду делать.»
«Они просто хотели уйти … да будет природа.»
Однако её дочь затем посоветовала ей проверить, что находится за второй половиной, где оказалось их ещё больше.
Клаудия, визажист из Германии, заявила, что не предпринимала никаких попыток по уничтожению существ, невзирая на то, что со стороны всё казалось достаточно зловещим.
«Мы просто оставили их там, поскольку это были детёныши крабового паука, мне вообще-то нравятся эти насекомые, поэтому я посчитала, что ничего с ними не буду делать.»
«Они просто хотели уйти … да будет природа.»
Стоит отметить, что дочь Клаудии сперва не очень охотно ложилась спать в комнате, при этом девочка предпочитала ложиться как можно подальше от места, где были обнаружены пауки.
Позже добросердечные мать и дочь собрали существ и вынесли их за пределы своего дома. С тех пор они в комнате больше не появлялись.
«Люди были [шокированы], как будто бы сожгли дом, все были в ужасе», — рассказала женщина о реакции большинства людей в Сети после того, как она опубликовала своё видео.
Позже добросердечные мать и дочь собрали существ и вынесли их за пределы своего дома. С тех пор они в комнате больше не появлялись.
«Люди были [шокированы], как будто бы сожгли дом, все были в ужасе», — рассказала женщина о реакции большинства людей в Сети после того, как она опубликовала своё видео.
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