Сотни гигантских пауков облюбовали угол в доме

Когда она отдёрнула первую занавеску, она обнаружила около 60 пауков.



Однако её дочь затем посоветовала ей проверить, что находится за второй половиной, где оказалось их ещё больше.



Клаудия, визажист из Германии, заявила, что не предпринимала никаких попыток по уничтожению существ, невзирая на то, что со стороны всё казалось достаточно зловещим.



«Мы просто оставили их там, поскольку это были детёныши крабового паука, мне вообще-то нравятся эти насекомые, поэтому я посчитала, что ничего с ними не буду делать.»

«Они просто хотели уйти … да будет природа.»