Богомол пытался отпугнуть от своей добычи надоедливую осу

На видео богомол продолжает разбирать своими челюстями жертву, несмотря на многочисленные попытки осы вырвать еду из его лап.



Глядя одним глазом на кузнечика, а другим на полосатое существо с жалом, богомол несколько раз отгоняет осу, пока в какой-то из моментов не ослабляет бдительность и не позволяет осе присоединиться к трапезе, а после и вовсе отобрать остатки кузнечика.



В конце видео можно увидеть, как оса снова подлетает к богомолу, она парит вокруг него, словно всем своим видом показывая, что именно она стала в итоге победительницей в этой своеобразной битве за еду.