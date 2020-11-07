Богомол пытался отпугнуть от своей добычи надоедливую осу

На кадрах, снятых в саду в Айфеле, Германия, богомол на растении раскачивается взад и вперед, когда обнаруживает свою добычу.
В ролике ниже крупный богомол словил кузнечика, которого тут же принялся есть заживо своими мощными челюстями-жерновами. Однако на добычу мощного насекомого также покусился другой хищник — оса, которая, похоже, в тот момент тоже была изрядно голодна.
В следующее мгновение далеко не маленькое зелёное существо за доли секунды хватает кузнечика, ловя его своими шипастыми передними лапами-крючками, не оставляя при этом известному попрыгуну не единого шанса на спасение.
Но оказывается, что богомол в тот прекрасный летний день был не единственным, кто не прочь был подкрепиться. Ещё одним претендентом на кузнечика оказалась оса, которая тут же стала пытаться вырвать закуску из челюсти более крупного конкурента.
Но оказывается, что богомол в тот прекрасный летний день был не единственным, кто не прочь был подкрепиться. Ещё одним претендентом на кузнечика оказалась оса, которая тут же стала пытаться вырвать закуску из челюсти более крупного конкурента.
«В один прекрасный день в конце лета я снимал самку богомола, приближавшуюся из пустоши к насекомому, в итоге я смог задокументировать как её улов, так и последующее его поедание, — рассказал режиссёр видео. — В то время в моём саду также было ещё и много ос. Когда богомол уже съел примерно половину кузнечика, оса продолжала с ним сближаться, поскольку хотела получить свою часть еды.»
«Богомолы — умелые охотники и настоящие машины для [переработки] еды», — добавил неизвестный режиссёр.
«Они отлично маскируются, при этом многие виды достигают значительных размеров (самки этого вида могут достигать более 8 см) и поэтому очень заметны.»
«Богомолы — умелые охотники и настоящие машины для [переработки] еды», — добавил неизвестный режиссёр.
«Они отлично маскируются, при этом многие виды достигают значительных размеров (самки этого вида могут достигать более 8 см) и поэтому очень заметны.»
На видео богомол продолжает разбирать своими челюстями жертву, несмотря на многочисленные попытки осы вырвать еду из его лап.
Глядя одним глазом на кузнечика, а другим на полосатое существо с жалом, богомол несколько раз отгоняет осу, пока в какой-то из моментов не ослабляет бдительность и не позволяет осе присоединиться к трапезе, а после и вовсе отобрать остатки кузнечика.
В конце видео можно увидеть, как оса снова подлетает к богомолу, она парит вокруг него, словно всем своим видом показывая, что именно она стала в итоге победительницей в этой своеобразной битве за еду.
Глядя одним глазом на кузнечика, а другим на полосатое существо с жалом, богомол несколько раз отгоняет осу, пока в какой-то из моментов не ослабляет бдительность и не позволяет осе присоединиться к трапезе, а после и вовсе отобрать остатки кузнечика.
В конце видео можно увидеть, как оса снова подлетает к богомолу, она парит вокруг него, словно всем своим видом показывая, что именно она стала в итоге победительницей в этой своеобразной битве за еду.
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