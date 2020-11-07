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Богомол пытался отпугнуть от своей добычи надоедливую осу

Богомол пытался отпугнуть от своей добычи надоедливую осу (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 ноября 2020 09:08
Сообщество : Животные
Метки: богомол   видео   кузнечик   насекомые   оса   природа   фото   
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На кадрах, снятых в саду в Айфеле, Германия, богомол на растении раскачивается взад и вперед, когда обнаруживает свою добычу.

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Метки: богомол   видео   кузнечик   насекомые   оса   природа   фото   
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