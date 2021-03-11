18 фото, на которых дети выглядят старше своих лет

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Выглядят они все довольно забавно, но при этом ужасно мило.
Говорят, что устами младенца глаголет истина. И кто знает, может, маленькие дети и правда знают о жизни больше, чем думают взрослые. Ведь недаром малыши иногда выглядят так, будто они уже старички, умудрённые опытом. Мы собрали для вас подборку милых и забавных фотографий, на которых маленькие дети кажутся гораздо старше. Лет на 50.
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