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Дети, которые уснули в необычных местах и позах

Дети, которые уснули в необычных местах и позах (15 фото)

Автор:
18 февраля 2021 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавно   милота   подборка   сон   фото   
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И где только не способен заснуть маленький ребенок среди бела дня! Особенно если ночью он скакал и колобродил, не давая родителям сомкнуть глаз!
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Метки: Юмор   дети   забавно   милота   подборка   сон   фото   
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