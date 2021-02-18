Дети, которые уснули в необычных местах и позах

И где только не способен заснуть маленький ребенок среди бела дня! Особенно если ночью он скакал и колобродил, не давая родителям сомкнуть глаз!
На какие только ухищрения не идут родители в погоне за крепким сном своего ребёнка! В ход идёт всё: любимые игрушки, колыбельные, тёплое одеяльце. Но оказалось, что детям вовсе не нужны все эти атрибуты, ведь порой они очень даже сладко засыпают в самых непригодных для отдыха местах!
Сегодня мы собрали для вас 15 фотографий детей, заснувших в магазине, за столом, на полу, и даже в туалете, но только не в уютненькой кроватке!
Сегодня мы собрали для вас 15 фотографий детей, заснувших в магазине, за столом, на полу, и даже в туалете, но только не в уютненькой кроватке!
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Прости, приятель, я ничем не могу тебе помочь
У друга всегда самая интересная игрушка, самая вкусная еда и, конечно, самая уютная кроватка!
Зачем засыпать у себя, когда есть родительская кровать
Огромные кровати в спальне у родителей нужны только для того, чтобы там, растянувшись звёздочкой, спали их дети!
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