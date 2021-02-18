Дети, которые уснули в необычных местах и позах

На какие только ухищрения не идут родители в погоне за крепким сном своего ребёнка! В ход идёт всё: любимые игрушки, колыбельные, тёплое одеяльце. Но оказалось, что детям вовсе не нужны все эти атрибуты, ведь порой они очень даже сладко засыпают в самых непригодных для отдыха местах!



Сегодня мы собрали для вас 15 фотографий детей, заснувших в магазине, за столом, на полу, и даже в туалете, но только не в уютненькой кроватке!