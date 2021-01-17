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18 отцов, которые стали первыми клиентами в салоне красоты своих дочурок

18 отцов, которые стали первыми клиентами в салоне красоты своих дочурок (18 фото)

Автор:
17 января 2021 08:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   отцы   подборка   прикол   салон красоты   фото   
750
18
Самая большая слабость всех отцов — это их дочери.
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Метки: Юмор   дети   отцы   подборка   прикол   салон красоты   фото   
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107
Джон 58 минут назад
Дочки они такие...
Дочки они такие...
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