18 отцов, которые стали первыми клиентами в салоне красоты своих дочурок

Самая большая слабость всех отцов — это их дочери.
Даже самый хмурый и непоколебимый мужчина не может устоять перед капризами своей дочурки-принцессы. И маленькие проказницы прекрасно знают о том, что папа не откажет им даже в самой нелепой просьбе, например, отточить на нём свои навыки визажиста!
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«Иногда даже самые суровые мужчины сдаются и разрешают своим детям делать всё, что захотят»
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