18 отцов, которые стали первыми клиентами в салоне красоты своих дочурок

Даже самый хмурый и непоколебимый мужчина не может устоять перед капризами своей дочурки-принцессы. И маленькие проказницы прекрасно знают о том, что папа не откажет им даже в самой нелепой просьбе, например, отточить на нём свои навыки визажиста!