Самые трогательные письма детей Деду Морозу

Любимый праздник всех детей и взрослых уже наступил, и хочется верить, что все просьбы Дед Мороз смог выполнить. А весь декабрь он наверняка зачитывался детскими письмами (а может, и не только детскими) и умилялся некоторым просьбам. Ну действительно, ведь как такому можно не умиляться: дети очень искренние в своих желаниях, а их вера в чудо добавляет невероятного очарования празднику. Не всегда дети просят модные гаджеты, иногда у них очень трогательные и бесхитростные просьбы. И самыми сентиментальными письмами Дед Мороз поделился с нами, чтобы нам, взрослым, добавить чуточку волшебства и счастья в нашу такую порой непростую жизнь.