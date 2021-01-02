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Самые трогательные письма детей Деду Морозу

Самые трогательные письма детей Деду Морозу (13 фото)

Автор:
02 января 2021 10:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: дети   желание   письма деду морозу   подарки   подборка   фото   
91
13
Вот такие письма писали Деду Морозу детки. Очень трогательно...
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Метки: дети   желание   письма деду морозу   подарки   подборка   фото   
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Александр Иванов Полчаса назад
"Дедушка Мороз! Я на прошлый год просил петарды, спасибо, прислал! В этом году подари мне, пожалуйста, два пальчика на правую
руку!"
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