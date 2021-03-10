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Поношенные тапочки Черчилля ушли с молотка на аукционе за сногсшибательную сумму - $54 тыс.

Поношенные тапочки Черчилля ушли с молотка на аукционе за сногсшибательную сумму - $54 тыс. (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 12:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Уинстон   Черчилль   антиквариат   аукцион   бокал   великобритания   коллекции   тапочки   
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9 марта, 2021 года на британских островах состоялись торги, по ходу которых в числе прочего поменяли владельца тапочки, которые носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в неофициальной обстановке - за них не скупясь отвалили £39 тыс. ($54,2 тыс.). Любопытно, что и прошлый, и настоящий владелец уникальной обуви являются анонимными коллекционерами.

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Метки: Уинстон   Черчилль   антиквариат   аукцион   бокал   великобритания   коллекции   тапочки   
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9  комментариев
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41k
Митрий 2 часа назад
А у нас все карандаш Путина никак продать не могут.
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4k
Дарвин и аморальная премия 14 минут назад
Не буду теперь свои старые трюселя выкидывать,вдруг потомки продадут их за пару десяток штук баксов
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54k
Татьянин день 23 минуты назад
...... анонимный коллекционер , говорите ?

Хайли лайкли , я даже знаю кто и для кого купил !
За котика скрипалей , ещё ответите !
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2k
neutrino 48 минут назад
Вот они - "Их нравы"!
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3k
cfhfwby Час назад
Жаль, что никто не сохранил использованную туалетную бумагу от сиятельной попы, тоже оценили бы.
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2k
Frank Borman Час назад
Сэр Уинстон Черчилль по-прежнему глубоко уважаем по всему миру.

Только в Британии. В остальных странах на этого п@дараса пофиг, а в некоторых странах его ненавидят.
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−40
Шалун 2 часа назад
если выставить на аукционе красивую вазу с г#вном Черчиля
купят? как думаете?
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21k
Батончик с маком Шалун 2 часа назад
На Авито полюбасу перекупы возьмут. цену в два раза снизят и будут рады.
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1k
Максим 2 часа назад
Черчилль некая эпоха, от того и интерес к его обноскам. Я правда не люблю чужие вещи, но это воспитание, мы живём в эпоху одноразовых вещей.
А вот читать его мысли очень интересно. Человек творивший историю вместе со Сталиным и даже Гитлером (запрещенным на территории РФ*)
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