9 марта, 2021 года на британских островах состоялись торги, по ходу которых в числе прочего поменяли владельца тапочки, которые носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в неофициальной обстановке - за них не скупясь отвалили £39 тыс. ($54,2 тыс.). Любопытно, что и прошлый, и настоящий владелец уникальной обуви являются анонимными коллекционерами.
Весть о смене счастливого обладателя легендарных туфель вензелями красуется на сайте аукционного дома Bellmans, расположенного в английском графстве Западный Суссекс.
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Там же сообщили, что вельветовые тапочки тёмно-синего цвета с вензелями WSC золотого цвета Черчилль особенно любил носить во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год.
Покупателем снова стал частный британский коллекционер, имя которого хранится втайне. Рыночная стоимость, а соответственно и стартовая цена домашних туфель, выдающегося экс-премьера Соединённого Королевства, составляла £10-15 тыс. ($14-21 тыс.).
Сообщается, что поменяли владельца не только туфли из обихода Черчилля, кроме них, на торгах был продан за £18,3 тыс. ($25,4 тыс.), включая размер комиссии аукционного дома, бокал для бренди примерно 1960 года, из которого пил Черчилль. Его стартовая цена составляла £7-10 тыс. ($10-14 тыс.).
"Подготовка к аукциону была волнительным моментом. Сэр Уинстон Черчилль по-прежнему глубоко уважаем по всему миру. К обоим предметам проявлялся огромный интерес от потенциальных покупателей из различных стран", - процитировали в ТАСС представителя Bellmans, Джулиана Динина.
Он также сообщил, что предметы из обихода Черчилля выставил на торги анонимный коллекционер, который, в своё время приобрёл их в 1998 году на аукционе у родственников бывшего премьер-министра.
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Понравилось19
Хайли лайкли , я даже знаю кто и для кого купил !
За котика скрипалей , ещё ответите !
Только в Британии. В остальных странах на этого п@дараса пофиг, а в некоторых странах его ненавидят.
купят? как думаете?
А вот читать его мысли очень интересно. Человек творивший историю вместе со Сталиным и даже Гитлером (запрещенным на территории РФ*)