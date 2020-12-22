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Ностальгия по фунтофилии: на чем наши предки обвешивали покупателей

Ностальгия по фунтофилии: на чем наши предки обвешивали покупателей (31 фото)

Автор:
22 декабря 2020 13:31
Сообщество : Исторические факты
Метки: антиквариат   весы   гири   интересное   исторические факты   история   коллекции   союз   
877
31

Ладно, ладно, шутка про обвешивание. Хотя... В каждой шутке есть доля шутки. А вообще что такое фунтофилия? А такую красоту видели? Вот вам одна из самых необычных коллекций и увлечений, а заодно повод для ностальгии

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Метки: антиквариат   весы   гири   интересное   исторические факты   история   коллекции   союз   
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Похабыч Час назад
Ностальгия по фунтофилии: на чем наши предки обвешивали покупателей
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3k
ваня панкин Час назад
как бывший киповец скажу - Агонь...
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