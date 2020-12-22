Ностальгия по фунтофилии: на чем наши предки обвешивали покупателей

Ладно, ладно, шутка про обвешивание. Хотя... В каждой шутке есть доля шутки. А вообще что такое фунтофилия? А такую красоту видели? Вот вам одна из самых необычных коллекций и увлечений, а заодно повод для ностальгии
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Русский разбивной разновес (РРР) - набор гирь различной массы, предназначенный для определения масс тел взвешиванием.Состоит из бронзового футляра цилиндрической формы с откидной крышкой и набора гирь.
На корпусе и крышке футляра могут присутствовать различные узоры и клейма. "РРР" может состоять из набора складывающихся в пирамидку гирь и без футляра.
Гиря 1/100 от 100 кг. Вес 1 кг. АЛМЗ. Ахтырский литейно-механический завод. Сумская область.
А вот и красота на которой ваши мамы и бабушки взвешивали на рынке фрукты для вас. Из коллекции С.Т. жукова. Артель "Ударник", Симферополь, 1940.
Весы системы Беранже. Тип ВНЗ-2. Тулиновский завод металлоизделий (бывший весовой завод), с. Тулиновка Тамбовской обл. 1968 год.
Авторский пост
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