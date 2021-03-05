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Порой люди коллекционируют очень странные вещи

Порой люди коллекционируют очень странные вещи (21 фото)

Автор:
05 марта 2021 08:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Собирательство   коллекции   коллекционеры   необычно   собиратели   странные коллекции   удивительно   
2373
21
Многие собирали в детстве марки, некоторые - значки или минералы. А вот кто, скажем, собирал ключи из отелей или камни?
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Метки: Собирательство   коллекции   коллекционеры   необычно   собиратели   странные коллекции   удивительно   
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11  комментариев
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701
Serg Dex 3 часа назад
Нормальные такие коллекции, не знаю правда насчёт урановой посуды))) есть
любители собиратьь плоть умерших но знаменитых, обрезки волос, ногти, удаленные родинки, вот это жесть и клиника а это нормально.
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16k
Злобный Члегр 15 минут назад
Магнитики почти все привозят из путешествий. Коллекционирование спичечных коробков называется филуменией и очень распространено. Так что афтырь, иди в жопу.
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3k
Enigma Kuutar 17 минут назад
Подруга тоже колокольчики собирает. Их у неё уже около 500.
А я фигурки собачек и ножи ^^
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1k
rustemmedved Полчаса назад
Я всю жизнь, что нибудь собираю. Возможно это силлогомания)) В детстве собирал туалетное мыло со вкусным запахом( тогда это был дефицит). У сына коллекция камней, основой которой послужили мои камни, привезенные из разных походов, там изюминка александриты и агаты. На данный момент у меня два вида коллекционирования. Есть коллекция фигурок медведей. И есть коллекция головных уборов. Что-то лучше фотки не нашел.
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2k
Слава Андреев Полчаса назад
В детстве пачки от сигарет собирал. Их было дох........ потом надело. Все собрал и выкинул. )))))))
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60k
Доктор Джонс 47 минут назад
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193
Maximir 50 минут назад
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291
Рак 52 минуты назад
чувак в кедах доходится, все ноги себе испортит ими, в них долго нельзя вообще ходить
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12k
Dmitry Obuhov 58 минут назад
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6k
Артём Час назад
Что странного в коллекции спичечных коробков, колокольчиков или открывашек?
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