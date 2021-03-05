Порой люди коллекционируют очень странные вещи

Если спросить у коллекционера, как ему в голову пришла идея собирать все эти вещи, то вряд ли вы получите точный и конкретный ответ. Предметы просто по одному появляются дома, пока их не становится столько, что не наступает время хвастаться ими в сети. Причём не важно, насколько роскошны эти вещи — зрители одинаково впечатляются и коллекцией точилок для карандашей, и собранием странных скрепок.