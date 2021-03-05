Порой люди коллекционируют очень странные вещи

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Многие собирали в детстве марки, некоторые - значки или минералы. А вот кто, скажем, собирал ключи из отелей или камни?
Если спросить у коллекционера, как ему в голову пришла идея собирать все эти вещи, то вряд ли вы получите точный и конкретный ответ. Предметы просто по одному появляются дома, пока их не становится столько, что не наступает время хвастаться ими в сети. Причём не важно, насколько роскошны эти вещи — зрители одинаково впечатляются и коллекцией точилок для карандашей, и собранием странных скрепок.
1. Мой дедушка путешествовал по работе и собрал коллекцию ключей из отелей США, превратив их в карту
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17. Родители собирают магниты из каждого места, где они побывали
Они хранят их на холодильнике, но коллекция уже настолько большая, что переместилась на микроволновку.
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любители собиратьь плоть умерших но знаменитых, обрезки волос, ногти, удаленные родинки, вот это жесть и клиника а это нормально.
А я фигурки собачек и ножи ^^