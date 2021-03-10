Лучшие мастера маскировки в естественной среде обитания

Что нужно, чтобы стать мастером маскировки? Иногда всего лишь чистая случайность! Можно внезапно обнаружить, что принт одежды идеально сочетается с ближайшей клумбой или окружающей зеленью, а котов будто бы специально под цвет пола или одеяла выбирали.