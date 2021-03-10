Лучшие мастера маскировки в естественной среде обитания

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17случаев, когда людям, животным и предметам удалось слишком удачно слиться с окружающей средой.
Что нужно, чтобы стать мастером маскировки? Иногда всего лишь чистая случайность! Можно внезапно обнаружить, что принт одежды идеально сочетается с ближайшей клумбой или окружающей зеленью, а котов будто бы специально под цвет пола или одеяла выбирали.
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Найди телефон на фото
Задачка не из лёгких, не правда ли? Присмотритесь, справа от ножки стола, где на ковре синяя полоса.
Мои собаки — близнецы
Да-да, на этом снимке две собаки! Найдёте вторую? Посмотрите повнимательнее, она чуть выше первой.
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