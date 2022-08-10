Случайные совпадения от мастеров камуфляжа

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Иногда в жизни случаются забавные совпадения. То люди оделись в цвет вагона метро, то слились с ручкой. Немного маскировки внутри поста.
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А вы когда-нибудь камуфлировали случайно?
Источник:
АНТИФИШКИ
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