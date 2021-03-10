Сколько это стоит: 15 примеров цены на то, о чем мы мало думаем

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Практически все мы знаем цены на основные продукты, жилье, вещи, технику, путешествия и т.д. и т.п. Но сколько стоят вещи о цене которых мало кто думает вообще, кроме тех, кто увлечен или является спецом в этом вопросе.
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Авторский пост
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Яркий пример - одноядерный процессор Интел. На разработку были потрачены сотни тысяч баксов, а покупка его в магазине обходилась куда дешевле. А сейчас так и вообще можно купить рублей за 300.
Так-то да, Маск в свои детища бабла(не собственного разумеется) влил немерено, но учитывая его наработки и технологии, вероятнее всего результаты всех этих неудачных попыток будут полезны всей отрасли.