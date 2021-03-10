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Сколько это стоит: 15 примеров цены на то, о чем мы мало думаем

Сколько это стоит: 15 примеров цены на то, о чем мы мало думаем (16 фото)

Автор:
10 марта 2021 09:12
Сообщество : Факты
Метки: Стоимость   интересное   путешествия   редкий спрос   факты   цена   
5020
16

Практически все мы знаем цены на основные продукты, жилье, вещи, технику, путешествия и т.д. и т.п. Но сколько стоят вещи о цене которых мало кто думает вообще, кроме тех, кто увлечен или является спецом в этом вопросе.

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Метки: Стоимость   интересное   путешествия   редкий спрос   факты   цена   
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7  комментариев
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30k
семён 2 часа назад
С учётом того, сколько ракет уже взорвалось, цена "детища" Маска сильно занижена.

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17k
babuby семён 2 часа назад
Ну это как сказать. Любые тесты и испытания, это не только потраченные деньги. Это ещё и путь совершенствования и оптимизации.
Яркий пример - одноядерный процессор Интел. На разработку были потрачены сотни тысяч баксов, а покупка его в магазине обходилась куда дешевле. А сейчас так и вообще можно купить рублей за 300.
Так-то да, Маск в свои детища бабла(не собственного разумеется) влил немерено, но учитывая его наработки и технологии, вероятнее всего результаты всех этих неудачных попыток будут полезны всей отрасли.
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75k
Броненосец Потелкам 59 минут назад
Мурчание котика - бесценно.
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