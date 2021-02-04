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23 слова, которым нет аналога в русском языке

23 слова, которым нет аналога в русском языке (7 фото)

Автор:
04 февраля 2021 20:21
Сообщество : Факты
Метки: иностранный язык   интересное   путешествия   речь   факты   языки мира   
2516
7
Безусловно, словарный запас нашего родного языка очень широк, и к тому же постоянно пополняется. Но тем не менее, точного соответствия некоторым иностранным словам подобрать не получается...
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Метки: иностранный язык   интересное   путешествия   речь   факты   языки мира   
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8k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Почти ко всем нашел аналоги в русском, хотел их здесь привести в качестве возражения автору...но потом вспомнил про закон, вступивший в силу 1-го февраля
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10k
alexis 10 минут назад
Areodjarekput - Бл...о..после первого нельзя

Baise-en-ville- это словосочетание как минимум: Всё своё ношу с собой
Bumf - писанина.
Дальше надоело
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−76
vova old 12 минут назад
многие издания публикуют слова которые только появились в 2020. #ЯндексДзен принес мне слово #ПУСТОЖОРКА которого я не знал, то есть явление такое когда женщина ходит на свидание с сайта знакомств только с одной целью пожрать знакомо мне много лет а вот слово новое #пустожорка
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25k
Aqueronte 13 минут назад
Кормежка дракона это в точку
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246k
Booharik 15 минут назад
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465
Евгений Полчаса назад
Есть ещё такое слово в английском - mining. Значит добывать что то в шахте (уголь, например). Конечно можно сказать "шахтёрство", но это как то криво. Всегда мне не хватало этого слова, при переводе. Хотя в условиях появленич криптовалют - майнинг начинает входить в русскую речь.
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15k
Сталкер Полчаса назад
"Gigil (тагальский, Филлипины) - чудесное слово, для обозначения нестерпимого желания ущипнуть или укусить того, кого любишь, от переизбытка чувств".

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124
sevkas 57 минут назад
В финском языке есть слово kalsarikännit [калсарикяннит], что в переводе значит «выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда выходить».
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1k
BAMBRA sevkas Полчаса назад
Колдырить и синячить, чем не аналоги? )))
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42
Ilya sevkas Полчаса назад
Это самое крутое занятия. Мне за 50 и я этим постоянно занимаюсь.
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3k
KL11 Час назад
дежавю забыл. И еще "пару" тысяч слов.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−7
35k
parallax Час назад
С русским у иностранцев те же проблемы.
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−10
Володя Час назад
>>Areodjarekput (язык инуитов) - это термин, который обозначает
>>временный обмен женами

есть русский перевод, звучит так: бл"дство
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13k
Broser Час назад
Drachenfutter-драченфаттер. Прям матюк.
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19k
Альберт Broser 52 минуты назад
А почему фАттер?
Это же - немецкий и там вроде бы, как "у" произносится.
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323
Gast Альберт 46 минут назад
корм
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2k
Frank Borman Broser Полчаса назад
Если немецкая фрау рассердится, то она напоминает фрицам дракона. Ну вот и нашлось обьяснение, почену фрицы такие злые вояки. Их фрау накачивают, а потом они идут и выплескивают злобу на врагов.
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4k
Александр Зотов Альберт Полчаса назад
fut=food
fater = батяня
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13k
Corvus Corax Broser 6 минут назад
Это немчурское наречие... Драхенфуттер
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
Три буквы, которые могут заменить весь язык, а не только 23 каких то слова.
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