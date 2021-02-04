23 слова, которым нет аналога в русском языке

Безусловно, словарный запас нашего родного языка очень широк, и к тому же постоянно пополняется. Но тем не менее, точного соответствия некоторым иностранным словам подобрать не получается...
Хотя, вот писатель Тургенев, например, утверждал, что: "Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас". Стоит отметить, что в целом любой язык имеет свойство трансформироваться и видоизменяться.
Areodjarekput (язык инуитов) - это термин, который обозначает временный обмен женами. Да, в некоторых племенах существует такая практика и не только с сексуальной целью, а еще для выполнения работ по дому.
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Baise-en-ville [bεzɑ̃vil'] (французский) - дословно это можно перевести как "половой акт в городе". Это слово обозначает набор косметики и средств гигиены, которые необходимо взять с собой, если планируется провести ночь не дома, а у любимого человека.
Bumf (английский) - заниматься бумажной работой (с документами и письмами) от которой становится просто невыносимо скучно.
Drachenfutter (немецкий) - можно перевести как "кормежка дракона". Этот термин используют немецкие мужчины для обозначения небольшого подарка своим женам (вроде духов или конфет), чтобы снискать их расположение, после ссоры или небольшой провинности.
Dhurna (англо-хинди) - а это слово обозначает попытку выбить долг, прибегая к таким странным методам, вызывающим насмешку, как сидение без еды и воды под дверью неплательщика, пока он вернет долг.
Earworm (английский) - "ушной червь", если дословно. Это используется для обозначения застрявшей в голове мелодии.
Iktsuarpok (язык инуитов) – ощущение тревоги, от того, что вы ждете человека к обозначенному времени, а он опаздывает и вы начинаете постоянно смотреть на часы и выходить к порогу, чтобы прислушиваться, не идет ли он.
Gigil (тагальский, Филлипины) - чудесное слово, для обозначения нестерпимого желания ущипнуть или укусить того, кого любишь, от переизбытка чувств.
Glaswen (уэльский) - неискренняя улыбка человека, которому совершенно не хочется этого делать, но в силу обстоятельств нужно нацепить радостную мину.
Kaelling (датский) – этим термином в Дании называют женщин, которые в общественных местах громко кричат на своих детей.
קיבעצען [kibetsn](идиш) – так называют человека, который всем докучает своими ненужными советами и рекомендациями, когда его об этом не просят.
Ládramhaíola (ирландско-гэльский) – этим термином называют впустую проведенный день, на который было запланированного дел.
Kummerspeck (немецкий) – если перевести дословно, то это "бекон горя". Состояние, при котором человек в стрессе начинает есть без чувства меры, или, как говорят, психологи "заедать депрессию".
Myötähäpeä (финский) – чувство, которое возникает, когда что-то глупое и нелепое делает кто-то другой, а чувство стыда испытываете вы. Также это чувство еще называется "испанский стыд".
Nakakahinayang (тагальский, Филлипины) - чувство сожаления, которое испытывает человек, вследствие того, что из-за своего страха побоялся воспользоваться моментом и упустил свой шанс и видит, что другой человек не побоялся, получил все бонусы и все у него получилось.
Serendipity (английский) – способность человека сделать глубокие выводы из неочевидных наблюдений и находить то, чего не искал.
Sgiomlaireachd (гэльский шотландский) - чувство раздражения на людей, которые отвлекают от процесса поглощения пищи.
Svårpåfåtagbar (шведский) – этим словом описывают человека, который скрывается от знакомых, не отвечает на сообщения, звонки и прочее.
縮陽 [suoyoung] (китайский) – термин, который обозначает патологическую веру мужчины в то, что его пенис постоянно уменьшается и скоро исчезнет вовсе.
Tartle (шотландский) - ощущение паники, которое возникает, когда человек должен представить одного человека другому, но не может вспомнить его имя.
يقبرني [ya'aburnee] (арабский) – если перевести дословно, то "ты меня похоронишь". Его говорит один из влюбленных, мечтающих умереть в один день, для того, чтобы выразить свое желание умереть на руках у любимого хотя бы на день пораньше.
Yuputka (язык ульва, индейцев Гондураса и Никарагуа) - чувство, которое возникает у человека в незнакомом месте, вызывающем у него тревогу, и ему кажется, что до его кожи кто-то дотрагивается (может быть призраки).
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Baise-en-ville- это словосочетание как минимум: Всё своё ношу с собой
Bumf - писанина.
Дальше надоело
>>временный обмен женами
есть русский перевод, звучит так: бл"дство
Это же - немецкий и там вроде бы, как "у" произносится.
fater = батяня