Семья приютила кошку и нашла ей работу в качестве модели для очков

Те, кто не может похвастаться глазастостью в кабинете офтальмолога, знают, как сложно выбрать подходящие очки. Особенные трудности могут возникнуть с маленькими детьми, для которых очки — это страшное орудие пыток и причина капризов. Но владелица магазина оптики из Меканиксберга, США, придумала, как помочь малышам преодолеть их нелюбовь к оправам и линзам. В этом ей помогает кошка по кличке Трюфель!