Семья приютила кошку и нашла ей работу в качестве модели для очков

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Глядя на неё, очки захотят и люди с единичкой.
Те, кто не может похвастаться глазастостью в кабинете офтальмолога, знают, как сложно выбрать подходящие очки. Особенные трудности могут возникнуть с маленькими детьми, для которых очки — это страшное орудие пыток и причина капризов. Но владелица магазина оптики из Меканиксберга, США, придумала, как помочь малышам преодолеть их нелюбовь к оправам и линзам. В этом ей помогает кошка по кличке Трюфель!
Оптика наняла кошку-модель, чтобы дети не стеснялись очков
Кошка по кличке Трюфель ещё котёнком появилась в семье американки Даниэллы Кралл в 2016 году. Малышку взяли из приюта, и она оказалась очень умной. Кошка быстро запомнила команду «сидеть», а также научилась давать людям пять. Даниэлла решила, что такому таланту не стоит пропадать дома, поэтому решила взять Трюфель к себе на работу. Женщина владеет магазином детской оптики, где позже стала работать Трюфель.
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Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.
Хозяйка объяснила, что помощь Трюфель нужна, когда маленькие клиенты отказываются примерять очки
Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.
Даниэлла рассказала, что кошка полностью меняет мнение маленьких клиентов об очках
Одна трёхлетняя девочка никак не хотела примерять очки. В её семье никто их не носил, а ещё она только что пришла от врача, поэтому не хотела их надевать. Но как только ей показали, как очки выглядят на Трюфель, девочка тут же захотела попробовать сразу несколько пар.
У самой Трюфель даже есть своя коллекция очков
У кошки есть около 20 пар оправ, которые подходят ей по размеру. Она может снять их в любой момент, но иногда даже засыпает в них. В очках, которые носит Трюфель, нет линз (кроме солнцезащитных пар), поэтому никакого дискомфорта такой аксессуар кошке не доставляет.
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P.s. жду пост когда собачье говно обретёт счастливого [мат] в сети.