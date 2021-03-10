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Сообщество Без кота и жизнь не та 834 поста • 367 подписчиков подписаться
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Семья приютила кошку и нашла ей работу в качестве модели для очков

Семья приютила кошку и нашла ей работу в качестве модели для очков (7 фото)

Автор:
10 марта 2021 07:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   животные   кошки   люди   милота   модель   оптика   очки   
144
7
Глядя на неё, очки захотят и люди с единичкой.
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Метки: в мире   животные   кошки   люди   милота   модель   оптика   очки   
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4k
RomaXz 2 часа назад
Мило. Кошка просто создана для того, что бы ее фотографировать
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1
Urh Час назад
Куда катится мир!? Это так надо знать всем! Бездомная кошечка стала моделью для очков! Карл, [мат]!
P.s. жду пост когда собачье говно обретёт счастливого [мат] в сети.
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9k
Алексей Час назад
Трюфель,мне в личку накинь рекомендаций по оправам,очкую носить
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33k
AGM 2 часа назад
милота
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