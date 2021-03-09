Пьяный красноярец не смог "договориться" с лифтом и избил его битой

Крайне нетрезвый житель Красноярска решил померяться силам с лифтом. Когда не помогли уговоры, дебошир стал крушить кабину бейсбольной битой. Сложные отношения между мужчиной и строптивой техникой попали на видео.



Инцидент произошел 5 марта в грузовом лифте многоквартирного дома по улице Чернышевского. Мужчина зашел в кабину и долго нажимал на кнопки, но очевидно, попасть на нужные клавиши помешала плывущая из-за опьянения картинка - и лифт так и не сдвинулся с места. Тогда герой ролика пообщался с отражением в зеркале, которое, похоже, посоветовало двинуть хорошенько по панели управления, чтобы все заработало. К несчастью для лифта, у мужчины при себе зачем-то находилась бейсбольная бита. Которой он и начал крушить все вокруг.