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Пьяный красноярец не смог "договориться" с лифтом и избил его битой

Пьяный красноярец не смог "договориться" с лифтом и избил его битой (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 17:12
Сообщество : Жить в России
Метки: бита   дебошир   заявление   красноярск   лифт   опьянение   
676
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1

Чертов лифт оказался крепким орешком, так и не доставив дебошира на нужный этаж.

Источник:

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Метки: бита   дебошир   заявление   красноярск   лифт   опьянение   
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11  комментариев
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1k
просто программист Час назад
По кнопке он все-таки попадает, но лифт молодца - не повез ушлёпка) А таких уродов хорошо бы на рудники, пусть там показывают, какие он боевые
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232
Рак 9 минут назад
опять сибирь! там все отмороженные?!
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13k
Hairy. 24 минуты назад
Вроде и не молодой уже, а всё равно дебил. Хорошо бы оштрафовали.
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14k
Lynx 24 минуты назад
Сёня тока люфтсервис просил провести в щитовую. Видите ли, частотные преобразователи плавного пуска горят с некоей периодичностью. Стоимость 150к рублей. Акромя какчества исполнения и номинальных нагрузок грешить не на что.
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29k
Головасыр коричнештанник 54 минуты назад
знатный е@анат
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30k
Alex 56 минут назад
Вы все врете. Это Байден переодетый. Гад такой
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3k
Dimon_ Час назад
Вчера с сыном был в зоопарке и наблюдал следующию картину. В клетке сидит большой арангутанг и свысока смотрит на проходящих людей. По его лицу сразу понятно, что «парень бошковитый» и попросту напоминает научного сотрудника с бодуна. Так вот. Возле его клетки собрались малые парни лет так по 12-14 и кривят ему рожицы при этом что то показывают и говорят. Прям как в цирке, но с обратной стороны. Когда парням стало скучно, так как обезьяна ни как не реагировала, они успакоились... Но после этого, обезьян спокойно подымает свои руки... и медленно начинает хлопать! Конечно реакция парней была однозначна – быстро ушли, покраснев от стыда. https://bash.im/quote/400359https://bash.im/quote/400359
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38k
Прораб Dimon_ 12 минут назад
Хе-хе

Ссылка www.youtube.com
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7k
Otium7 Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
boom Otium7 Полчаса назад
Я вот тоже первым делом "илевен"вспомнил:)
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10k
Типа граф Час назад
А чё в натуре лифт не едет , мужик жмёт , тужится , а он не едет или там датчик как на машинах некоторых стоит на перегар .
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