Пьяный красноярец не смог "договориться" с лифтом и избил его битой

Чертов лифт оказался крепким орешком, так и не доставив дебошира на нужный этаж.
Крайне нетрезвый житель Красноярска решил померяться силам с лифтом. Когда не помогли уговоры, дебошир стал крушить кабину бейсбольной битой. Сложные отношения между мужчиной и строптивой техникой попали на видео.
Инцидент произошел 5 марта в грузовом лифте многоквартирного дома по улице Чернышевского. Мужчина зашел в кабину и долго нажимал на кнопки, но очевидно, попасть на нужные клавиши помешала плывущая из-за опьянения картинка - и лифт так и не сдвинулся с места. Тогда герой ролика пообщался с отражением в зеркале, которое, похоже, посоветовало двинуть хорошенько по панели управления, чтобы все заработало. К несчастью для лифта, у мужчины при себе зачем-то находилась бейсбольная бита. Которой он и начал крушить все вокруг.
Мужчина разговаривал не только с лифтом и собственным отражением, но и пытался что-то объяснить камере. К сожалению, ему никто не ответил, и тогда пришлось действовать:
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Вы будете смеяться, но чертов лифт оказался крепким орешком и даже после побоев "отказался" везти дебошира на нужный этаж.
Мужчину уже задержали, но пока не за порчу имущества. В тот же день он попал в пьяное ДТП, и за ним приехали автоинспекторы. А управляющая компания в свою очередь подала заявление в полицию и приложила к нему это замечательное видео.
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