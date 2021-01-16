Похоронный магнат нагло подрезал росгвардейцев и устроил разборки посреди дороги

Внедорожники заблокировали правоохранителей на дороге, чтобы выказать свое уважение...
В Красноярске два дорогих внедорожника решили проскочить с второстепенной дороги на главную, но к изумлению "царьков", машина "Росгвардии" посмела их не пропустить.
Инцидент произошел 13 января. На записи, заснятой на регистратор очевидца, видно как на главную дорогу, прямо перед машиной "Росгвардии", сворачивают два внедорожника. Двигавшийся первым "Гелендваген", проскочил перед патрульной машиной, которая продолжила свой путь, не пропустив второй "Мерседес", намеревавшийся проехать следом.
Затем оказавшийся перед росгвардейцами "Гелендваген", оттормозил их машину, а второй внедорожник, заблокировал сбоку, "припарковавшись" на встречной полосе. Из автомобилей вышли несколько мужчин, что-то сказали правоохранителям и уехали как ни в чем не бывало.
Источник:
Как оказалось впоследствии, автомобилем Мерседес GL Klasse владеет некто Вадим Исмагилович Абдулин, 1973 года рождения. Полный тезка известного красноярского бизнесмена, который контролирует 70% всего похоронного бизнеса в городе.
В ГИБДД заявили, что на владельца Mercedes GL, выехавшего на встречную полосу, уже составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. О подрезавшем росгвардейцев "Гелендвагене" не сообщается.
Источник:
- Каждый вечер в Красноярске проходят самые грустные вечеринки
- Самец обезьяны попытался стащить шорты с туристки
- Психанул: за попытку расплатиться крупной купюрой кондуктор автобуса в Хабаровске избил пассажира
- Россиянин отправил в нокаут мужчину, который сделал ему замечание об отсутствии маски
- Топ 5 интересных перевозок лопастей ветрогенераторов
Понравилось59
Ну ну...
Который не бедный и законы ему не указ.
В Красноярске просто "труба пониже..."
Кортеж Пригожина взяли со спецназом(2016)
https://www.fontanka.ru/2016/05/30/024/https://www.fontanka.ru/2016/05/30/024/
Всё пугаете 90-ми???
Поздравляю, они уже наступили!
А случись ментам взбрыкнуть и, как тут многие предлагают - "положить чурок на месте". 90% голосящих заверещат про "ментовской беспредел" и "нарушение прав человеков". Стоит кому-нибудь в Думе заикнуться о расширении прав полиции и других внутренних органов, - со всех сторон крик про "полицейское государство". А в полиции служат отнюдь не супермены, и зарплаты они получают не как у звезд Голливуда играющих полицейских в кино. Оно им надо нарываться на двойные неприятности - разборки с бандюками, а потом еще и звездюли от собственного начальства. Ведь все эти интернет-крикуны сейчас требующие от них храбрости и доблести, случись чего рассядутся на своих диванчиках с пивом и попкорном в руках, и будут смотреть "чего дальше будет". А вся поддержка от общества будет заключаться в десятке одобрительных комментов на развлекательных сайтах вроде Фишек.
Вякать же на государевых людей, как имели так и будут иметь право люди уважаемые. Люди ценные и имеющие тесную связь с теми, кто получил много прав и власти.
P.S.: всем несогласным - можете минусить, писать гневные комментарии (не отвечу, т.к. вступать в полемику не имею желания), но что же вы тут комментарии строчите, а не личным примером показываете, как полицейские должны с хамлом обращаться ;)
Это вам не стариков на митингах избивать!
В США бы из этого "блатного" за минуту сделали решито!
Олигархи-бандиты
Путин
Чиновники-бизнесмены
Полицаи
Граждане
В принципе они и созданы были чтоб людей в страхе держать, а полномочий бандитов гонять у них нет.