FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7232 поста • 687 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Похоронный магнат нагло подрезал росгвардейцев и устроил разборки посреди дороги

Похоронный магнат нагло подрезал росгвардейцев и устроил разборки посреди дороги (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2021 19:01
Сообщество : Автомир
Метки: бизнесмен   видео   дорога   конфликт   красноярск   наглость   
3769
2
1

Внедорожники заблокировали правоохранителей на дороге, чтобы выказать свое уважение...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: бизнесмен   видео   дорога   конфликт   красноярск   наглость   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
56
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
56  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Моя милиция меня бережет....
Ну ну...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 минуты назад
читал я про таких,в случае войны именно такие становятся полицаями и палачами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
789
ВазгенСемёнович 3 минуты назад
Как было бы красиво, если бы мент вышел, получил по щам и после такого открыл стрельбу по обезьянам. Одно НО, после такого он мог бы без вести пропасть, однако его смерть не была бы напрасной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 7 минут назад
В каждом регионе есть свой Пригожин. Да-да,тот самый.
Который не бедный и законы ему не указ.
В Красноярске просто "труба пониже..."

Кортеж Пригожина взяли со спецназом(2016)
https://www.fontanka.ru/2016/05/30/024/https://www.fontanka.ru/2016/05/30/024/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
343
Миша 17 минут назад
Магнату простят, он не знал что это росгвардейцы, подумал что полиция обнаглела и права качает, мало ли что там за чмо с мигалками на дороге...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ЦСКА 18 минут назад
Ля, уписаться можно! Со времен упразднения РУБОБ, за ментов уже не стыдно, их жалко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Toxictofa 19 минут назад
Ну что, пацреоты плешивые???
Всё пугаете 90-ми???
Поздравляю, они уже наступили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Пафнутий 24 минуты назад
Да-да. Вот сейчас все возмущаются какие у нас менты ...не бойкие.
А случись ментам взбрыкнуть и, как тут многие предлагают - "положить чурок на месте". 90% голосящих заверещат про "ментовской беспредел" и "нарушение прав человеков". Стоит кому-нибудь в Думе заикнуться о расширении прав полиции и других внутренних органов, - со всех сторон крик про "полицейское государство". А в полиции служат отнюдь не супермены, и зарплаты они получают не как у звезд Голливуда играющих полицейских в кино. Оно им надо нарываться на двойные неприятности - разборки с бандюками, а потом еще и звездюли от собственного начальства. Ведь все эти интернет-крикуны сейчас требующие от них храбрости и доблести, случись чего рассядутся на своих диванчиках с пивом и попкорном в руках, и будут смотреть "чего дальше будет". А вся поддержка от общества будет заключаться в десятке одобрительных комментов на развлекательных сайтах вроде Фишек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
874
Карл Такойто Пафнутий 14 минут назад
Ты хоть сам понял что написал? А написал ты следующее-что полиция у тебя в стране боится бандитов,что может ещё звездюлей от начальства получить потому что бандиты со связями,и вообще за те деньги что им платят нахрен оно им нужно
В принципе правду написал,но я так понимаю цели ты другие преследовал когда писал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex5450 Пафнутий 11 минут назад
Проблема именно в том, что повышение прав у полиции и превращение государства в авторитарную полицейско- военную крепость, отнюдь не гарантирует защиты простому её рядовому винтику-шпунтику. Наоборот, его просто будут ещё жёстче прессовать - ибо трудности закаляют, нервы на ком то срывать надо, да и что он сделает?
Вякать же на государевых людей, как имели так и будут иметь право люди уважаемые. Люди ценные и имеющие тесную связь с теми, кто получил много прав и власти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
glazz_19 Пафнутий 2 минуты назад
Вот плюсую вам! :) Ехали в машине росгвардии какие-нить пацаны только с армейки, стушевались. Мне больше понравился регик, такой вначале грозный, прям как здешние комментаторы. Я вот прям даже сначала все ждал, когда он из машины выскочит разобраться с автохамьем. А он вместо этого язык в задницу засунул и даже музычку выключил - не дай бог на него внимание обратят. "На словах ты Лев Толстой, а на деле...", как-то так.
P.S.: всем несогласным - можете минусить, писать гневные комментарии (не отвечу, т.к. вступать в полемику не имею желания), но что же вы тут комментарии строчите, а не личным примером показываете, как полицейские должны с хамлом обращаться ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Alex Ivanov Полчаса назад
А что вы хотели, хозяева жизни. А если нормальный мент впишется в тему, то его же начальство первое и сольёт)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora Alex Ivanov 4 минуты назад
Вопрос встречный. А с кем выгоднее полковнику дружить? С миллионером и царьком своего околотка или с вшивым сержантом коих на каждом углу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX Полчаса назад
МусорА позорные!
Это вам не стариков на митингах избивать!
В США бы из этого "блатного" за минуту сделали решито!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
600
Wlad ALEX Полчаса назад
В США полиция на коленях перед такими стояла и прощения просила! Так что не нужно сказки расказывать про СШП!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
874
Карл Такойто Wlad 21 минуту назад
В США так себя вообще с полицией не ведут,но а те немногие кто пробуют,огребают тут же,у них же нет блатных,перед законом все равны,и полицейскому никто слова не посмеет сказать если он действовал по инструкции,в РФ же перед законом все равны но те что с деньгами и связями,корочками ровнее,и все об этом знают,и полицейские и обычные граждане,смысл очевидное отрицать?
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
600
Wlad Карл Такойто 15 минут назад
это было до прошлого года, а теперь на коленях и ноги целуют!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr Полчаса назад
Ну и как теперь их хоронить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov Полчаса назад
Ну у нас такая вертикаль:
Олигархи-бандиты
Путин
Чиновники-бизнесмены
Полицаи
Граждане
В принципе они и созданы были чтоб людей в страхе держать, а полномочий бандитов гонять у них нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Aqueronte 37 минут назад
Гвардейцы жидко обделались, ну да, это же не стаканчиком швырнули. Я всегда знал что в росгвардии только чмошники работают, опущенные мрази.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван Васильевич 41 минуту назад
Пластиковым стаканчиком не бросали в гвардейцев кардинала? Нет? Какие тогда претензии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
Алксандр Шевченко 41 минуту назад
Ну да, у нас же не 90 - е. Далеко не 90 , воровать уже особо не чего, растащили имущество СССР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
874
Карл Такойто 42 минуты назад
Ну всё нормально,по понятиям-прав то кто сильнее. Государство у нас конечно правовое,но то на бумаге в речах политиков и в сюжетах федеральных каналов,так сказать витрина. По факту же порядки как в африканских или латиноамериканских странах,по понятиям,и все прекрасно понимают почему эти полицейские тут в роли терпил, так же как понимают когда съежается какая нибудь диаспора на место происшествия и полиция тоже включает заднюю))Так уж оно работает
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Aleks 45 минут назад
настоящая РОСГвардия положила бы на месте всех етих ездуков. а так - полная жопа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 45 минут назад
Гопгвардейцы сразу на мойку, салон от кирпичей отмывать? Воины, мля. Даже из машины не вышли. На Сахарова прям богатыри были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Нудник Шпилкес 47 минут назад
мусора сглотнули)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
denis karablev 48 минут назад
Ох! Гдежь он возьмет 5000 руб.?!......Он таких купюр мелких и не видел поди..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
943
Plan 49 минут назад
И снова алаху акбар! Черножопые просто ох...вают от наглости!!! Почему россгвардейцы их не расстреляли и трупы не отдали на съедение свиньям, что никаких еб...чих небесных гурий чуркам после смерти не видать!? Почему вся эта черножопая сволочь ошивается в русских регионах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 25 комментариев (из 28)
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) Самец обезьяны попытался стащить шорты с туристки Самец обезьяны попытался стащить шорты с туристки Каждый вечер в Красноярске проходят самые грустные вечеринки Каждый вечер в Красноярске проходят самые грустные вечеринки Топ 5 интересных перевозок лопастей ветрогенераторов Топ 5 интересных перевозок лопастей ветрогенераторов В Сети появилось видео вскрытия сейфа, найденного на прииске В Сети появилось видео вскрытия сейфа, найденного на прииске Психанул: за попытку расплатиться крупной купюрой кондуктор автобуса в Хабаровске избил пассажира Психанул: за попытку расплатиться крупной купюрой кондуктор автобуса в Хабаровске избил пассажира
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

267008



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
2
181
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
10
178
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
0
22
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
Как Кейт Уинслет подверглась критике
0
6
Как Кейт Уинслет подверглась критике
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#сша#приколы#актеры#Трамп#авиация#настроение#юмора
#Юмор#факты#Россия#подборка#интересное#кино#фильмы#дом#новинки#movienews.film
#животные#история#СССР#природа#дтп#комментарии#аварии#картинки#позитив#собака

На что жалуетесь?

Вернуться