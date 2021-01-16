Похоронный магнат нагло подрезал росгвардейцев и устроил разборки посреди дороги

В Красноярске два дорогих внедорожника решили проскочить с второстепенной дороги на главную, но к изумлению "царьков", машина "Росгвардии" посмела их не пропустить.

Инцидент произошел 13 января. На записи, заснятой на регистратор очевидца, видно как на главную дорогу, прямо перед машиной "Росгвардии", сворачивают два внедорожника. Двигавшийся первым "Гелендваген", проскочил перед патрульной машиной, которая продолжила свой путь, не пропустив второй "Мерседес", намеревавшийся проехать следом.

Затем оказавшийся перед росгвардейцами "Гелендваген", оттормозил их машину, а второй внедорожник, заблокировал сбоку, "припарковавшись" на встречной полосе. Из автомобилей вышли несколько мужчин, что-то сказали правоохранителям и уехали как ни в чем не бывало.