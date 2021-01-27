Очередной дворец: "Яндекс.Карты" спрятали "резиденцию Путина" под Красноярском

После того как вышло расследование о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России, с карт пропал другой объект, который связывают с главой "Роснефти" Сечиным и Владимиром Путиным. Расследование об этом комплексе было опубликовано еще в 2018 году.