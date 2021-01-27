Очередной дворец: "Яндекс.Карты" спрятали "резиденцию Путина" под Красноярском

После того как вышло расследование о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России, с карт пропал другой объект, который связывают с главой "Роснефти" Сечиным и Владимиром Путиным. Расследование об этом комплексе было опубликовано еще в 2018 году.
"Яндекс.Карты" скрыли со спутниковых снимков строящуюся под Красноярском VIP-резиденцию стоимостью 9 миллиардов рублей, которую журналисты связывают с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и президентом Владимиром Путиным. На факт исчезновения комплекса со снимков обратило внимание издание Тайга.инфо.
Еще один маленький штришок к "отсутствию истерики": с карты Яндекса пропала другая резиденция Путина, расположенная на берегу Енисея. Ее в 2018 году нашли журналисты-расследователи издания ЦУР. Ниже сравнение спутниковых снимков Google и Яндекс. pic.twitter.com/vs2CmY30qb— Фракция Культуры (@CivSoc_Culture) January 26, 2021
Расследование под названием "Покои для господина" о дорогостоящей резиденции в 2018 году опубликовали журналисты "Центра управления расследованиями".
На Google Maps
Скриншот, который был сделан до того, как сайт стал недоступен
Источник:
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Проворуетесь, вас посодют, как говорил Папанов из одноименного фильма, а мы, налогоплательщики, будем знать, что часть наших налогов пойдут не на эти дворцы, которые музеи на самом деле, а на приготовление баланды для вас.
Или ручка дрожит в ожидании лайков?
Читать невозможно. весть текст порезан.
За такое надо пост нахер удалять а автору страйк. За неуважение к аудитории.
Ну если располагают, то тады ой. Я рад за них.
Фото прилагается.