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Очередной дворец: "Яндекс.Карты" спрятали "резиденцию Путина" под Красноярском

Очередной дворец: "Яндекс.Карты" спрятали "резиденцию Путина" под Красноярском (11 фото + 2 видео)

Автор:
27 января 2021 15:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: водохранилище   енисей   красноярск   политика   путин   резиденция   роснефть   сечин   
6621
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После того как вышло расследование о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России, с карт пропал другой объект, который связывают с главой "Роснефти" Сечиным и Владимиром Путиным. Расследование об этом комплексе было опубликовано еще в 2018 году.

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Метки: водохранилище   енисей   красноярск   политика   путин   резиденция   роснефть   сечин   
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107  комментариев
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8k
Александр 6 часов назад
Очередной дворец: "Яндекс.Карты" спрятали "резиденцию Путина" под Красноярском
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266
Борис Колесниченко 17 минут назад
Идиоты, у Путина больше дюжины резиденций по всей стране для работы и отдыха, в том числе дворцы и Кремль, и да, там везде есть вертолетная площадка, а еще он катает бесплатно на борте №1, и тачки у него - вам в жизни такую не купить. Все это охраняемая госсобственность, которой он может пользоваться до конца дней своих, личная охрана и должность советника при будущих президентах (а вдруг?)) пожизненная, и пенсия вам о такой не мечтать. Я даже не знаю зачем ему может понадобится еще какой то там дворец в собственность, потом содержи его за свой счет и налоги плати...
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−53
Абляким Аблякимов 24 минуты назад
Очко ЖИМ ЖИМ.
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3k
Слава Полчаса назад
Яндекс скрыл? Где ссылки на кэш, того, что объект был, а теперь его нет? Может фоток в том захолустье новых нет? Не надоело еще всякие голимые домыслы постить и за какое-то блин знание выдавать.

Яндекс скрыл? Где ссылки на кэш, того, что объект был, а теперь его нет? Может фоток в том захолустье новых нет? Не надоело еще всякие голимые домыслы постить и за какое-то блин знание выдавать.
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−55
Саша Кутузов Полчаса назад
Господа завидующие-нищеброды. Может хватит считать чужие деньги? Идите и воруйте, а то уже устали платить налоги на трамваи с дизельным реактором.
Проворуетесь, вас посодют, как говорил Папанов из одноименного фильма, а мы, налогоплательщики, будем знать, что часть наших налогов пойдут не на эти дворцы, которые музеи на самом деле, а на приготовление баланды для вас.
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1k
Temko 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Temko 56 минут назад
прям настолько убогие рендеры запилили, тут не что для президента стыдно будет, а даже просто в портфолио. Любой дом у них теперь путинский.. епте по карте все берега Волги и впадающих рек посмотрите. Там все застроено и гораздо более впечатляющими строениями. И для этого не надо быть президентом.
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122
Максим Борисов 2 часа назад
Автор. Ты билять текст хоть сам читаешь, прежде чем запостить. ???
Или ручка дрожит в ожидании лайков?
Читать невозможно. весть текст порезан.
За такое надо пост нахер удалять а автору страйк. За неуважение к аудитории.
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3k
Дарвин и аморальная премия Максим Борисов 2 часа назад
Да к нему уже спецслужбы в дверь ломились, в последний момент он успел пост запустить
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10k
net 2 часа назад
Да похрен. У всех президентов есть резиденции. Удивили. Ну построили несколько за 20 лет, вот так новость. А про Геленджик несколько лет назад уже фоток в сеть было слито, что строится что-то масштабное. Раньше это Лёху не напрягало, а сейчас самое время))
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27k
a.fey 3 часа назад
"Однако журналисты в ответ заявили, что располагают новыми доказательствами связи резиденции с Сечиным и Путиным."
Ну если располагают, то тады ой. Я рад за них.
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3k
Слава a.fey 2 часа назад
Главное, только эти доказательства не показывать. Есть ии есть. Они же Джентельмены все, а джентльменам надо верить на слово.
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1k
NiThR0 Слава Час назад
Очередной дворец: "Яндекс.Карты" спрятали "резиденцию Путина" под Красноярском
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24
Михаил 3 часа назад
Анальный: Доказательств у меня нет, но вы мне должны поверить на слово! Ведь у меня дочь в США учится, и сама Меркель за мной говно подтирала! И правительства всех "цивилизованных" стран меня поддерживают!
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882
М *** 3 часа назад
Все это лож , правда намного ужасней . Выкладываю фото настоящего дворца. Не буду разглашать имя автора т.к. он опасается расправы. Нет повода ему не доверять мы вместе уже год а одной группе!

Все это лож , правда намного ужасней . Выкладываю фото настоящего дворца. Не буду разглашать имя автора т.к. он опасается расправы. Нет повода ему не доверять мы вместе уже год а одной группе!
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640
Дмитрий 3 часа назад
9 млрд. Ой всё! Ищите еще. Мелочевку какую то приплели. И опять Путину? Чего в России дворцы больше ни кому принадлежать не могут?
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482
Rabie Liz 3 часа назад
Таким боком на Путина можно что угодно скинуть. Это просто слова. Где доказательства? Документация? Как говорится: "Не пойман - не вор".
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382
Татьяна Баженова 3 часа назад
И что? Красивые места для отдыха, есть деньги - построили себе базу! Что-то какая-то часть народа застряла в социалистическом прошлом, где все были равны! Алё, граждане, если вы не имеете такого бизнеса, как у Сечина, ездите в Турцию или сидите на попе ровно! Что за дебильные расследования? Не ваше - не лезьте !
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216
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Очень содержательный по......
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4k
Дмитрий Горчилин 3 часа назад
Опять дворец и опять ни по месту жительства? Строители никак в Москву попасть не могут?
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640
Дмитрий Дмитрий Горчилин 3 часа назад
Они приближаются.....постепенно.
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2k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Недавно нашёл очередной дворец путина, вход свободный, убранство максимальный аскетизм.
Фото прилагается.
Недавно нашёл очередной дворец путина, вход свободный, убранство максимальный аскетизм. Фото прилагается.
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640
Дмитрий Феликс Дзержинский 3 часа назад
Не считается. Вертолетной площадки нет. Хотя если шахта пусковая есть, то считается.
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718
Валд 3 часа назад
Как путешественник по всяким далёким местам, заявляю, что спутниковые карты Яндекс дерьмо, так как обновляются раз в хрен знает сколько лет. У Гугла всё с этим куда как лучше. Снимок с Яндекса соответствует 2012-2013 году. В 2014 году уже можно увидеть появление дороги, в 2016 уже и некий объект. Другой вопрос куда столько и за какие заслуги?
Как путешественник по всяким далёким местам, заявляю, что спутниковые карты Яндекс дерьмо, так как обновляются раз в хрен знает сколько лет. У Гугла всё с этим куда как лучше. Снимок с Яндекса соответствует 2012-2013 году. В 2014 году уже можно увидеть появление дороги, в 2016 уже и некий объект. Другой вопрос куда столько и за какие заслуги?
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718
Валд 3 часа назад
Очередной дворец: "Яндекс.Карты" спрятали "резиденцию Путина" под Красноярском
Очередной дворец: "Яндекс.Карты" спрятали "резиденцию Путина" под Красноярском
Очередной дворец: "Яндекс.Карты" спрятали "резиденцию Путина" под Красноярском
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8k
Михаил 3 часа назад
хотите еще злачное место - ЮБК. Там этих дворцов на побережье с 5 метровыми заборами просто клондайк.
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118k
arek14 Михаил Минуту назад
И каждый охраняют ФСБ И ФСО? И безполетная зона над каждым?
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1k
Ян Баян 3 часа назад
В ход идут 3Д графики. С таким развитием, через неделю нам будут показывать рисунки карандашом и орать «ани ффсё украли» ДБ
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