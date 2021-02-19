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Баба Лена, которая гуляла сама по себе: история 91-летней путешественницы из Красноярска

Баба Лена, которая гуляла сама по себе: история 91-летней путешественницы из Красноярска (31 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 18:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Россия   баба Лена   жизнь   истории   красноярск   путешествия   
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Это история Елены Ерховой, более известной как баба Лена, которая, несмотря на преклонный возраст, в одиночестве отправилась путешествовать по миру и попутно завоевала сердца десятки тысяч поклонников в сети. К несчастью, бабушка Лена скончалась в 2019 году, но хроники ее путешествий все еще доступны на Facebook, напоминая нам, что никогда не поздно следовать за мечтой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Россия   баба Лена   жизнь   истории   красноярск   путешествия   
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30k
Alex 2 часа назад
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2k
Allmaster 10 минут назад
91 год, боже мой... просто дожить бы. Да еще в здравом уме и светлой памяти...
Бабка просто молодец.
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2k
Андрей Полчаса назад
Мне одному показалось, что она везде так здорово выглядела и только в Москве - как бедный пенсионер?
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2k
Александр Полчаса назад
Молодец бабуля!
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69k
Чёрный человек. Час назад
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19k
BillyBonzz Час назад
Да молодец бабуля, отожгла напоследок, хоть мир посмотрела, будет что вспомнить, а то с такой пенсией, как в нашей стране, так и просидишь до смерти на лавочке у своего дома.
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