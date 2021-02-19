Баба Лена, которая гуляла сама по себе: история 91-летней путешественницы из Красноярска

Это история Елены Ерховой, более известной как баба Лена, которая, несмотря на преклонный возраст, в одиночестве отправилась путешествовать по миру и попутно завоевала сердца десятки тысяч поклонников в сети. К несчастью, бабушка Лена скончалась в 2019 году, но хроники ее путешествий все еще доступны на Facebook, напоминая нам, что никогда не поздно следовать за мечтой.
Елена Ерхова из Красноярска всегда была заядлой путешественницей, и в советские времена она пользовалась любой возможностью съездить в какое-нибудь интересное новое место. В 70-х годах, когда ей было за сорок, Лене удалось побывать в Праге, Польше и Восточной Германии. Но путешествия — дело не из дешевых, и женщине пришлось забыть про любимое. И только сорок лет спустя, когда ей исполнилось 83 года, баба Лена вспомнила о своей страсти к путешествиям и решила, что снова отправится повидать мир.
В одном интервью баба Лена поделилась, что на эту мысль ее натолкнули друзья. Они спросили ее, почему она не отправляется путешествовать сейчас, когда у нее есть на это деньги, и баба Лена сказала себе: «Действительно, почему бы и нет?».
Баба Лена откладывала деньги с пенсии, а также продавала цветы и вязаные вещи. И этого ей хватило, чтобы посетить не самые типичные для 91-летней бабушки из России места: баба Лена не только вволю покаталась по России, но и побывала в Германии, Таиланде, Испании, Италии, Вьетнаме и других странах.
Во время поездок баба Лена не боялась ничего: чаще всего, конечно, она ходила на экскурсии по разным зрелищным местам, но она также оседлала верблюда в Израиле, прокатилась на мотоцикле во Вьетнаме, занималась рафтингом, участвовала в различных карнавалах, праздниках и так далее.
Однажды ей встретилась еще одна русская путешественница, Екатерина Папина — к слову, баба Лена всегда путешествовала одна (!). Папина выложила на Facebook их совместную фотографию, и она собрала более 14 000 репостов на Facebook. После этого внук Лены создал для нее странички в соцсетях, и начал документировать ее приключения на Facebook, Instagram и YouTube. К несчастью, бабушка Лена скончалась от рака в 2019 году, и после этого ее страницы на YouTube и Instagram удалили. Сейчас фотографии ее поездок доступны только на страничке в Facebook, которую оставили в память об отважной путешественнице.
Бабушка Лена — яркий пример того, что никогда не поздно начать заниматься любимым делом. Ведь она начала путешествовать в 83 года, всего за 8 лет до смерти, и за это время успела повидать больше, чем некоторые — за всю жизнь.
Больше о Елене Ероховой можно узнать из 13-минутного документального фильма на YouTube:
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 20+ случаев, когда хозяева обучили питомцев странным привычкам, сами того не ведая
- Был у нас в деревне случай
- 24-летняя водитель автобуса призналась, что ее считают "слишком красивой" для такой работы
- В Австралии крокодил перевернул лодку и съел рыбака
- Рестораны, из которых хочется бежать сломя голову
Понравилось25
Бабка просто молодец.