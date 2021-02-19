Баба Лена, которая гуляла сама по себе: история 91-летней путешественницы из Красноярска

Елена Ерхова из Красноярска всегда была заядлой путешественницей, и в советские времена она пользовалась любой возможностью съездить в какое-нибудь интересное новое место. В 70-х годах, когда ей было за сорок, Лене удалось побывать в Праге, Польше и Восточной Германии. Но путешествия — дело не из дешевых, и женщине пришлось забыть про любимое. И только сорок лет спустя, когда ей исполнилось 83 года, баба Лена вспомнила о своей страсти к путешествиям и решила, что снова отправится повидать мир.

В одном интервью баба Лена поделилась, что на эту мысль ее натолкнули друзья. Они спросили ее, почему она не отправляется путешествовать сейчас, когда у нее есть на это деньги, и баба Лена сказала себе: «Действительно, почему бы и нет?».