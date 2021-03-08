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Офицеры в штатском будут отслеживать домогательства в общественных местах

Офицеры в штатском будут отслеживать домогательства в общественных местах (3 фото)

Автор:
08 марта 2021 20:59
Сообщество : Криминал
Метки: Бельгия   Брюссель   безопасность   домогательства   женщины   полиция   
2232
3
В столице Бельгии увеличилось количество сексуальных домогательств к женщинам.
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Метки: Бельгия   Брюссель   безопасность   домогательства   женщины   полиция   
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36  комментариев
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75k
Броненосец Потелкам 11 часов назад
Как начнут навсегда высылать из страны за правонарушение обратно в Африку и Азию - преступность резко сократится.
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786
Олег Шишкин 37 минут назад
Будут ли мужчин защищать от сексуального голода и присылать патрули платных женщин, оплаченных из городского бюджета? Права мужчин тоже важны.
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786
Олег Шишкин 38 минут назад
В парке нет освещения, но женщины всё равно туда ходят вечером и одни? И вместо ремонта освещения туда направят полицию?
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541
Миша 5 часов назад
Искренне завидую, где себе такую работу найти - прохаживаться в особо опасных местах в центре города. ))
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−34
Андрей 7 часов назад
сомневаюсь что речь идет о мигрантах, с учетом тенденций гейропы тут скорее речь о простом знакомстве на улице (по их классификации это домогательство) и дальнейших отношениях (изнасилование)
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786
Олег Шишкин Андрей Полчаса назад
По их законам муж насилует жену, с которой официально состоит в браке.
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786
Олег Шишкин Андрей Полчаса назад
Ага, женщина будет ходит в одежде, обтягивающей писю, но смотреть на её писю - это домогательство.
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695
Шурман 8 часов назад
Вот пример это Брюссель Норд ру Брабант это 10 минут пешком от гранд платц .
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1k
Иван Алексеев 8 часов назад
Леон Дегрелль (мразь) в гробу вертится.
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12k
Toxictofa Иван Алексеев 6 часов назад
А причем тут Дегрелль?
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13k
vikklu 9 часов назад
По-моему, намного дешевле и эффективней будет выловить всех чуркобесов и депортировать их обратно в их чуркобесию, да ещё и стену построить повыше.
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1k
Иван Алексеев vikklu 8 часов назад
Построить по южному побережью Европы По аналогии с Атлантическим валом Средиземноморский вал. С артиллерией и пулемётными дзотами.
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3k
Димыч Иван Алексеев 50 минут назад
Как мне сказал однажды знакомый из Англии: "Я бы ИХ всех на баржу загрузил, отправил бы её в Ла-Манш и е...нул торпеду.
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3k
Свирепый Бамбр 9 часов назад
Сами черножопых к себе пустили и пригрели, а теперь .[мат]
Геноцид нужен, если сами обратно не свалят!
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695
Шурман Свирепый Бамбр 8 часов назад
Вообще то там так начиналось , они типа все еще в ответе за Конго и Марокко , вот этим оболтусам дают сразу или виды на жительство или признанных беженцев , раньше и с чеченцами так было а теперь все просто , чемодан вокзал Россия . А вот с другими сложней они в Бельгии живут с 60тых годов и прикинь сколько поколений их родилось . Я могу одно сказать что первого негра я увидел в Брюсселе в 99 году и тот почему то по Русский говорил :) когда меня распределили в маленький городок в Фландрии там не было ни одного черного были только 2 семьи русских ну и пару семей албанцев так бельгийцы все на встречу шли и хотели общаться , сейчас с тобой так же будут общаться только потому что ты не поляк или еще кто а Русский , именно здесь Русские не засветились в области криминала а засветились только в нормальной работе . У меня соседка фракофонка Жанин старая учительница так с таким пренебрежением смотрит на других соседей албанцев и если заходит в гости то постоянно жалуется на них да и сосед старик Паскаль так же .
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695
Шурман 9 часов назад
Фотку нужно сменить :) На фотке машина из другого района :)
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23k
Dobry vojak Svejk 10 часов назад
В столице Бельгии нужно метлой поганой вымести всякую шваль с улиц, да и из страны в целом. Скоро мигранты ишаков ипать на главной площади уже будут. А эти всё в толерантность играют, клять.
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695
Шурман Dobry vojak Svejk 10 часов назад
А что не гонят ?:) Гранплатц граничит с злачными местами это Брюкер , Аншпак , Миди , Норд и Моленбек , если отойти от грандплатца вниз то там открываются весь Алжир , Марокко , Конго и Китайский и Пакистанские районы :) вот по этому я в центр езжу только по особым делам . Сам живу в спокойном районе это верхний Эвер у нас черноты почти нет , не по карману им здесь снимать или покупать что то , дома с 3мя спальнями от 600 штук , квартиры от 200 штук 2х спальные в которые еще вкладывать нужно . У нас сейчас вторая квартира стоит на съем , на прошлой неделе 2им показывал но пока молчат .
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23k
Dobry vojak Svejk Шурман 10 часов назад
В душе не знаю, почему не гонят. Видать боятся в своей стране свои правила устанавливать.
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695
Шурман Dobry vojak Svejk 10 часов назад
Что бы тебя выгнали ты должен что то такое натворить что это пипец , как правило половина их уже родилось в Бельгии и у них одно гражданство и гнать их не куда . Это так же как меня , когда получил гражданство меня автоматом лишили Казахского , дети родились в Брюсселе кстати в госпитале как раз около этого парка :)
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544
Вальдемар Dobry vojak Svejk 7 часов назад
Зачем ишаков, написали же местных хотят чпокать
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1k
Лёха Шурман Полчаса назад
Трындец фигово у тебя с русским языком...
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4k
Артем Кощеев 11 часов назад
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695
Шурман 11 часов назад
Ибо нефиг сидеть бухать в этом парке , в этом же парке центральная мечеть и арабы толпами идут , вначале молятся потом ворую и грабят , у меня вторая квартира с видом на этот парк прям у станции метро мерод . Было такое лежит парочка целуется на травке рядом сумки рюкзаки идет марокан тихонько берет сумку я подбежал говорю положи или полицию вызову он все ок все ок и убежал .
Например, в известном "Парке Пятидесятилетия" постоянно случаются сексуальные посягательства на женщин, а некоторые заканчиваются изнасилованиями. Там будет увеличено количество патрулей и улучшено освещение.
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5k
Летучий Мыш Шурман 10 часов назад
Ага, нефиг в парк ходить, нефиг не в парандже ходить и вообще, нефиг женщиной рождаться. Охеренная логика.
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695
Шурман Летучий Мыш 10 часов назад
В этом парке очень много молодежи и все как правило группами , моей жене очень легко ходить на работу через этот парк и то 2 раза до нее домогались то свистели то еще что то , обычно это в сумерки происходит .
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5k
Летучий Мыш Шурман 10 часов назад
Я это к тому, что не "нефиг через этот парк ходить", а надо кому-то хвоста накрутить, чтоб вели себя как белые люди. Ну хоть патрули полицейские будут, уже хорошо
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695
Шурман Летучий Мыш 10 часов назад
Сейчас там и солдаты ходят и патрули ментов , буквально на прошлой неделе там был 2 раза . Я раньше обожал в этот музей ходить , знал его как свои 5 пальцев , военная техника , самолеты , танки корабли , отдельно СССР , отдельно царская Россия , короче все что начинается с древности , отдельно место выделено даже Сталину и Гитлеру .
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1k
Иван Алексеев Шурман 8 часов назад
Тут дело не в том кто ходит, а как. Когда видят человека в форме ведут себя прилично, а тут хотят чтобы патрули были именно в штатском. Это как с камерами на дорогах. Висит знак камеры, все начинают соблюдать ПДД, только отъехали и по новой нарушают.
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3k
Кистень 11 часов назад
Почему не говорят, что домогаются "пришельцы" с Ближнего Востока и из Африки? Толерантность?
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1k
Иван Алексеев Кистень 8 часов назад
Совершенно не обязательно что только "гости" домогаются. Та же гопота есть везде.
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