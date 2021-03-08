В Брюсселе в ближайшее время будет создано специальное подразделение. Полицейские в штатском начнут прохаживаться в особо опасных местах в центре города, и вычислять злоумышленников.



С 2014 года к сексуальным домогательствам относится также ругань, оскорбление. За это можно получить до месяца лишения свободы и штраф от 500 до 1000 евро (44,5-89 тыс рублей).

Этим решением власти города надеются "повысить безопасность и качество жизни в Брюсселе для девочек и женщин".



Министр юстиции Винсент Ван Квикенборн заявил: "В некоторых местах почти 80% женщин больше не осмеливаются выходить на улицу из-за страха преследований, отсюда и этот проект. Мы хотим гарантировать женщинам и девочкам, что они могут стоять и идти куда хотят".