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В столице Бельгии увеличилось количество сексуальных домогательств к женщинам.
В Брюсселе в ближайшее время будет создано специальное подразделение. Полицейские в штатском начнут прохаживаться в особо опасных местах в центре города, и вычислять злоумышленников.
С 2014 года к сексуальным домогательствам относится также ругань, оскорбление. За это можно получить до месяца лишения свободы и штраф от 500 до 1000 евро (44,5-89 тыс рублей).
Этим решением власти города надеются "повысить безопасность и качество жизни в Брюсселе для девочек и женщин".
Министр юстиции Винсент Ван Квикенборн заявил: "В некоторых местах почти 80% женщин больше не осмеливаются выходить на улицу из-за страха преследований, отсюда и этот проект. Мы хотим гарантировать женщинам и девочкам, что они могут стоять и идти куда хотят".
С 2014 года к сексуальным домогательствам относится также ругань, оскорбление. За это можно получить до месяца лишения свободы и штраф от 500 до 1000 евро (44,5-89 тыс рублей).
Этим решением власти города надеются "повысить безопасность и качество жизни в Брюсселе для девочек и женщин".
Министр юстиции Винсент Ван Квикенборн заявил: "В некоторых местах почти 80% женщин больше не осмеливаются выходить на улицу из-за страха преследований, отсюда и этот проект. Мы хотим гарантировать женщинам и девочкам, что они могут стоять и идти куда хотят".
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Например, в известном "Парке Пятидесятилетия" постоянно случаются сексуальные посягательства на женщин, а некоторые заканчиваются изнасилованиями. Там будет увеличено количество патрулей и улучшено освещение.
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Геноцид нужен, если сами обратно не свалят!
Например, в известном "Парке Пятидесятилетия" постоянно случаются сексуальные посягательства на женщин, а некоторые заканчиваются изнасилованиями. Там будет увеличено количество патрулей и улучшено освещение.