В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»

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У европейцев это сейчас не в моде. Но ему всё равно.
Такой вот гражданин нашёлся в самом центре ЕС - Брюсселе. Гуляет по улицам и «наводит ужас» на прохожих.
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Отдельным гражданам, похоже, все равно, никак не реагируют...
Русский язык, видать, подзабыл в Брюсселе. )
*деду уважуха 80 лвл)