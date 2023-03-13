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В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»

В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»

Автор:
13 марта 2023 14:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бельгия   Брюссель   ЕС   Россия   европейцы   мужик   
2732
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У европейцев это сейчас не в моде. Но ему всё равно.

Такой вот гражданин нашёлся в самом центре ЕС - Брюсселе. Гуляет по улицам и «наводит ужас» на прохожих.

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Метки: Бельгия   Брюссель   ЕС   Россия   европейцы   мужик   
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28  комментариев
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1k
kappaneed 2 часа назад
Весна
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970
Шурман 6 минут назад
Да хватит вам цепляться к этим бордюрам , пол Брюсселя в ямах и это при том что у нас самый высокий дорожный налог в это Европе , уже сколько раз поднимался этот вопрос , а ответ простой нет денег , сегодня с дочкой из больницы ехал , на 5ти улицах вообще светофоры не работают и стоят менты регулируют , да лучше нафиг не регулировать , они еще хуже делают , допустим где гуляет этот дед и мне скажут сейчас поехали в тот район прокатимся я скажу что бы шли нафиг . Кругом или одностороннее сделали или где было 2 полосы теперь одна из за вело дороже и столбиков , у меня у дома есть самое напряженное кольцо в Брюсселе это мэйзер , мне когда то коллега говорит у вас там нужно не только по сторонам смотреть но еще и на небо , от туда тоже может прилететь что то .
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1k
Сергей Викторович 21 минуту назад
Ну бордюры - тут все понятно, это все Россия, это Путин виноват.
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23k
hebpat Полчаса назад
Бордюры капец, у нас бы в России за такие уже бы мера попёрли
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490
сергей ремизов Полчаса назад
Фишка то в чём? Ходит себе дедушка, никого не трогает. Вот если бы он поехал на автобусе, скажем в Екатеринбурге в курточку от NASSA, огрёб бы.
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40k
Сергей Полчаса назад
Павка Корчагин на пенсии.
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2k
Павел Астахов 40 минут назад
Дедуле - уважение. А тротуары - жесть
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1k
Хачик 41 минуту назад
Дедушке...
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795
Kra 45 минут назад
Русофобия, наверное, на уровне государства, а не отдельных граждан.
Отдельным гражданам, похоже, все равно, никак не реагируют...
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8k
mbr 48 минут назад
Вот мужик со стальным стержнем, от которого обосралась вся европа.

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18k
Александр 50 минут назад
Очень наглядно показывает их свободу, толерантность и терпимость, о которой они вещают из каждого утюга и обвиняют других в отсутствии этого, оказывается надо быть смелым что бы носить такую одежду.
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970
Шурман Час назад
Ну где он гуляет там район такой веселенький , это Андерлехт , я тоже иногда выхожу в костюме Боско :) кругом написано Russia , еще ни один мне ни чего не сказал . Вот сегодня прикол , Украинцы гордитесь своими беженцами , подъезжаю на заправку в магазин Кора , стоят 2 хлопчика с красными шарами , и мне на ломанном французском в перемешку с английским просят их заправить на 7 евро хоть сколько литров :) ладно я заправился и потом им говорю ладно давайте эти 7 евро только я сам залью вам . Вы бы их глаза видели :) они ты из Украины говорю да нет я Русский :) ладно заправил их это примерно почти 5 литров . Вы бы их взгляд видели когда я с дочкой уезжал :))) обломались по полной .
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6k
sedoisever Час назад
"Смотри с каким..., в каком этом, смотри какой у него..."
Русский язык, видать, подзабыл в Брюсселе. )
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Европка больна русофобией...что уже аш за одежду убить могут...чем они от фашистов отличаются.
*деду уважуха 80 лвл)
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57k
Крокоди́л Час назад
я когда таких вижу меня всегда ужасает ужас....
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Комментарий к фото
Дааа, с бордюрами беда. Нет на них Сергея Семеновича.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
потомок "белых" эмигрантов наверно)
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August

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