Сразу 13 женщин заявили, что пострадали от сексуальных домогательств Жерара Депардье

74-летнему французскому актеру Жерару Депардье на старости лет напомнили о молодости - обвинили в сексуальном насилии, сообщает Mediapart.

Издание пишет, что 13 женщин рассказали о домогательствах и изнасилованиях, совершенных артистом с 2004-го по 2022 год. По их словам, безобразие регулярно творилось на съемочных площадках 11 фильмов, в которых работал Депардье.

При этом 3 актрисы дали показания в суде, не подавая жалоб на Депардье.

Остальные решили рассказать о случившемся анонимно или под псевдонимом.