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Сразу 13 женщин заявили, что пострадали от сексуальных домогательств Жерара Депардье

Сразу 13 женщин заявили, что пострадали от сексуальных домогательств Жерара Депардье

Автор:
12 апреля 2023 22:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жерар   депардье   домогательства   женщины   секс-скандал   шоу   
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Французские СМИ пишут о заявлениях 13 женщин, которые контактировали с Депардье или работали с ним на съёмочной площадке в период с 2004 по 2022 годы. Чертова дюжина пострадавших подробно описали случаи, когда актёр физически приставал к ним или делал непристойные комментарии.

74-летнему французскому актеру Жерару Депардье на старости лет напомнили о молодости - обвинили в сексуальном насилии, сообщает Mediapart.

Издание пишет, что 13 женщин рассказали о домогательствах и изнасилованиях, совершенных артистом с 2004-го по 2022 год. По их словам, безобразие регулярно творилось на съемочных площадках 11 фильмов, в которых работал Депардье.

При этом 3 актрисы дали показания в суде, не подавая жалоб на Депардье.

Остальные решили рассказать о случившемся анонимно или под псевдонимом.

Одна из пострадавших вообще заявила, что изнасилование происходило на глазах съемочной группы.

Адвокаты Депардье назвали все обвинения ложными, сам актер их также отрицает.

Неприятности, связанные с любовными похождениями молодости преследуют актёра уже не впервый раз. В 2021 году французская актриса Шарлотта Арнольд также обвинила его в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в августе 2018-го. Актер отрицал ее обвинения, в марте 2022-го суд в Париже заявил, что есть серьезные улики против него и дело не закроют. Расследование продолжается до сих пор.

Видимо, на этот раз в дело пошла тяжелая артиллерия в виде сразу 13 заявлений на знаменитого актёра. Кому-то он сильно насолил!

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Метки: Жерар   депардье   домогательства   женщины   секс-скандал   шоу   
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6  комментариев
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4k
Трям 2 часа назад
Пора валить обратно в Россию!


И пожаловаться на них кадырову...
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17k
Марина Полминуты назад
"Одна из пострадавших вообще заявила, что изнасилование происходило на глазах съемочной группы."
Так где видео?
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62k
Александр Ломовицкий 11 минут назад
а он разве не из глиномесов ? что то такое про него проскакивало , ща под эту марку его еще и рожденные мужчинами обвинять начнут . так то он моральный дегенерат -с налогами прижали сбежал в Россию , от жопы отлегло отказался от гражданства и свалил в горизонт. пусть страдает .
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330
Вася Васильев Полчаса назад
)) а чего сейчас эти шлюшки всполошились то? Или тогда это помогало карьеру делать, а сейчас на пенсии уже?
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732
ruslan d Час назад
думаю это еще не все
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66k
SAndre 2 часа назад
зря он отказался от российского гражданства
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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