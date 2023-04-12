Сразу 13 женщин заявили, что пострадали от сексуальных домогательств Жерара Депардье

Французские СМИ пишут о заявлениях 13 женщин, которые контактировали с Депардье или работали с ним на съёмочной площадке в период с 2004 по 2022 годы. Чертова дюжина пострадавших подробно описали случаи, когда актёр физически приставал к ним или делал непристойные комментарии.
74-летнему французскому актеру Жерару Депардье на старости лет напомнили о молодости - обвинили в сексуальном насилии, сообщает Mediapart.
Издание пишет, что 13 женщин рассказали о домогательствах и изнасилованиях, совершенных артистом с 2004-го по 2022 год. По их словам, безобразие регулярно творилось на съемочных площадках 11 фильмов, в которых работал Депардье.
При этом 3 актрисы дали показания в суде, не подавая жалоб на Депардье.
Остальные решили рассказать о случившемся анонимно или под псевдонимом.
Одна из пострадавших вообще заявила, что изнасилование происходило на глазах съемочной группы.
Адвокаты Депардье назвали все обвинения ложными, сам актер их также отрицает.
Неприятности, связанные с любовными похождениями молодости преследуют актёра уже не впервый раз. В 2021 году французская актриса Шарлотта Арнольд также обвинила его в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в августе 2018-го. Актер отрицал ее обвинения, в марте 2022-го суд в Париже заявил, что есть серьезные улики против него и дело не закроют. Расследование продолжается до сих пор.
Видимо, на этот раз в дело пошла тяжелая артиллерия в виде сразу 13 заявлений на знаменитого актёра. Кому-то он сильно насолил!
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И пожаловаться на них кадырову...
Так где видео?