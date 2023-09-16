В Испании полиция задержала мужчину, который потрогал журналистку за ягодицы во время прямого эфира

Журналистка испанского телеканала Cuatro Изабель Баладо столкнулась с домогательствами прямо во время прямого эфира. Она вела репортаж с одной из улиц Мадрида о происшествии в местном магазине, когда прохожий в тёмных очках схватил её за ягодицы, пишет Reuters со ссылкой на испанское издание El País.
Журналистка говорила в микрофон, когда почувствовала, что кто-то шлепнул ее рукой по ягодицам.
Невоспитанный болван, не только нарушил личное пространство девушки, но и прервал прямой эфир вопросом с какого она телеканала.
Девушка попросила его уйти и дать ей поработать, однако мужчина остался стоять неподалеку.
Все это в прямом эфире видел соведущий программы Начо Абад, который вмешался в ситуацию и поддержал напарницу:
Иза, я понимаю, что для тебя это крайне некомфортный момент и совершенно отвратительная ситуация.
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Незнакомец в солнцезащитных очках тем временем еще раз пытался потрогать девушку, а перед тем, как удалиться, погладил её по волосам. Однако, не учел, что по полной программе уже засветился в прямом эфире:
Мы засняли это...Вам не за что извиняться, Изабелла! Вы делаете свою работу, а потом приходит этот идиот и трогает вас за попу в прямом эфире, не имея на это никаких прав.
- возмутился соведущий программы.
Как сообщают местные СМИ, вскоре злоумышленника задержала полиция.
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Ну в принципе да, тема ягодиц ведущей интересней вооруженного наркомана который ночью попытался ограбить магазин