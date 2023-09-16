В Испании полиция задержала мужчину, который потрогал журналистку за ягодицы во время прямого эфира

Незнакомец в солнцезащитных очках тем временем еще раз пытался потрогать девушку, а перед тем, как удалиться, погладил её по волосам. Однако, не учел, что по полной программе уже засветился в прямом эфире:

Мы засняли это...Вам не за что извиняться, Изабелла! Вы делаете свою работу, а потом приходит этот идиот и трогает вас за попу в прямом эфире, не имея на это никаких прав.

- возмутился соведущий программы.

Как сообщают местные СМИ, вскоре злоумышленника задержала полиция.