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В Испании полиция задержала мужчину, который потрогал журналистку за ягодицы во время прямого эфира

В Испании полиция задержала мужчину, который потрогал журналистку за ягодицы во время прямого эфира

Автор:
16 сентября 2023 23:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   домогательства   журналистка   мадрид   полиция   прямой эфир   ягодицы   
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Журналистка испанского телеканала Cuatro Изабель Баладо столкнулась с домогательствами прямо во время прямого эфира. Она вела репортаж с одной из улиц Мадрида о происшествии в местном магазине, когда прохожий в тёмных очках схватил её за ягодицы, пишет Reuters со ссылкой на испанское издание El País.

Журналистка говорила в микрофон, когда почувствовала, что кто-то шлепнул ее рукой по ягодицам.

Невоспитанный болван, не только нарушил личное пространство девушки, но и прервал прямой эфир вопросом с какого она телеканала.

Девушка попросила его уйти и дать ей поработать, однако мужчина остался стоять неподалеку.

Все это в прямом эфире видел соведущий программы Начо Абад, который вмешался в ситуацию и поддержал напарницу:

Иза, я понимаю, что для тебя это крайне некомфортный момент и совершенно отвратительная ситуация.

Незнакомец в солнцезащитных очках тем временем еще раз пытался потрогать девушку, а перед тем, как удалиться, погладил её по волосам. Однако, не учел, что по полной программе уже засветился в прямом эфире:

Мы засняли это...Вам не за что извиняться, Изабелла! Вы делаете свою работу, а потом приходит этот идиот и трогает вас за попу в прямом эфире, не имея на это никаких прав.

- возмутился соведущий программы.

Как сообщают местные СМИ, вскоре злоумышленника задержала полиция.

Источник:

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Метки: Испания   домогательства   журналистка   мадрид   полиция   прямой эфир   ягодицы   
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5  комментариев
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1k
Uganda 22 минуты назад
Наконец-то сняли сюжет. А то, вооруженное ограбление, вооруженное ограбление.
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3k
Мочи свиней! 2 минуты назад
Сегодня ведущие выглядят как инсташлюпки? Шлюпка перепутала ТВ с Инстой.
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18k
Михаил Гривин 4 минуты назад
А она его за плечо схватила! Задержите её тоже. Безобразие, кто бы мог такое представить - в самом сердце Европы разгул мерзкого гетеросексуализма! Пока всё продвинутое человечество в едином порыве дружно в ногу шагает на гей-парадах в светлое толерантное будущее, эти отвратительные бабоёбы смеют щупать девчонок за задницы! Расстрелять [мат]!
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5k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Это называеться знаете как ? Когда сюжет G O V N O а тут куяк и лошара до которого больше хрен с телестудии доепался а дама без лифона далеко на любителя.................. Сюжету быть !
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29k
Юрьевич 38 минут назад
Судя по её реакции ей понравилось и она его тоже нежно потрогала. А ведущему вообще это показалось интересно настолько что все забыли про тему репортажа и стали обсуждать ягодицы журналистки и того, кто их потрогал. И всё это в прямом эфире.

Ну в принципе да, тема ягодиц ведущей интересней вооруженного наркомана который ночью попытался ограбить магазин
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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