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Полицейские по ошибке ворвались в дом к адвокату, избили его и украли 20 тысяч долларов

Полицейские по ошибке ворвались в дом к адвокату, избили его и украли 20 тысяч долларов (1 фото)

Автор:
08 марта 2021 15:56
Метки: Украина   беспредел   весело у них там   хамство   
1122
1
В Днепре спецназ, перепутав адрес, по ошибке ворвался совсем не в тот дом, где должен был проводить обыск. Имущество в доме разгромили, а ни в чем не повинного хозяина избили и 45 минут продержали голым на полу под прицелом автоматов. Об этом рассказал портал ФАКТЫ.

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Метки: Украина   беспредел   весело у них там   хамство   
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14k
homerchik 2 часа назад
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29k
Aleksandr 40 секунд назад
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4k
TirAn 12 минут назад
Сочувствую соседям. Не хотели быть братьями, пусть будут европейцами.
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69k
Медведь. Час назад
Сегодня Украина опасное для жизни место..
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5k
Дядя Сэм Час назад
"обнаружил, что после обыска у него пропали 20 тысяч долларов."

- Это всё, что нужно знать о "стране победившего майдана" ...

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5k
Дельфин Красивый Час назад
у нас бы ни чего не получил... ну кроме срока, за то, что голым встретил силовиков, чем нанёс им тяжёлые душевные травмы
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4k
просто Дмитрий Час назад
нет дыма без огня
.......и вообще, адвокатом нынче быть очень опасно
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4k
Ya 2 часа назад
Не надо говорить о полицейской ошибке. Они не ошиблись домом, это не квартира в старой хрущевке или комната в коммуналке, дом "порядочного" адвоката не перепутаешь. Обычная акция устрашения, наказания, предупреждения.
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Сказочки про "ошиблись адресом" пусть другим рассказывают.
Скорее всего это было предупреждение, чтобы не лез куда не надо
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7k
bum-bum 2 часа назад
сосед адресную табличку на доме поменял))
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4k
Александр 2 часа назад
Добро пожаловать в Украинские реалии... Всем на всё срать. Этот адвокат просто впервые столкнулся с силовиками, ставшими наследием майдана или всяких добробатов... Сейчас не расследуются дела в отношении сотрудников полиции от слова совсем. Только если это особо тяжкое прекступление.. и то если Херой, то могут и замять. А простой человек - вообще мусор.
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27k
winergy2012 2 часа назад
Хохлоскот обязатально написал бычто нибудь гадкое,если бы это произошло в России.
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46k
Albert GER winergy2012 Час назад
Ипать тебе заклинило!!!
Ты это... отдохни чуток.
Сарказм и юмор начнёшь понимать)))
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winergy2012 Albert GER Час назад
Не дорос видимо до уровня твоего сарказма и юмора.
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2k
ых winergy2012 58 минут назад
Ну так-то ты дурачек, ты посмотри его коменты в других ветках, да, он не поставил
, но это потому, что его позиция известна.
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46k
Albert GER ых 52 минуты назад
Та мы и с ним давно знакомы.
Камрад набухался прост и развоевался)))
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ых Albert GER 12 минут назад
Ясно.
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Высокий , стройный нихрена не упитанный мужчина ,не женат ,детей нет.
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