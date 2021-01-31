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В родословной Джо Байдена нашли киевских князей

В родословной Джо Байдена нашли киевских князей (3 фото)

Автор:
31 января 2021 14:20
Сообщество : Политика
Метки: Рюрики   Украина   америка   байден   историки   князья   политика   
643
3
Украинские учёные, порывшись в своих уникальных архивах, выяснили от, куда идёт род американского президент  Джозефа Байдена.  

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Метки: Рюрики   Украина   америка   байден   историки   князья   политика   
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25  комментариев
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87k
сапер Водичка 51 минуту назад
В родословной Джо Байдена нашли киевских князей
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3k
кто? кусто! ;-) Минуту назад
В родословной Джо Байдена нашли киевских князей
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205
Surveyor 3 минуты назад
"выяснили от, куда" - не понял - откуда или от "и" куда?
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30k
Mamin Sibiriak 5 минут назад
Бактерии присутствуют в любом организме и имеют полное право заявить, что Джо Бидон - их потомок.
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40k
Максим Т. 10 минут назад
Вообще насрать и на Байдена, и на этих "исследователей", но "выяснили от, куда идёт род" - это шедевр!
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434
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский 16 минут назад
А как же негры? Сейчас не то время.
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2k
Mellivora 19 минут назад
Йосик-наш!
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27k
Сталин подтвердил бы!! 21 минуту назад
Теперь точно запануют!!!
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42k
zloykoyot Полчаса назад
А чё до шумерских царей не докопались? Бабума например, или там Балулу какого-нибудь? Времени не хватило чтоль?
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8k
MakDag Полчаса назад
Не удивительно, всем известно, что США давала приют самым конченым отбросам Европы.
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4k
Доехал нормально Полчаса назад
А Байден то все понять не может, чего он так Украине помогает? Пять раз туда мотался. Оказывается это зов крови. Ну тогда все понятно. Вот уроды....
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2k
Vladimir Taranovich Доехал нормально 4 минуты назад
Помогает? Эта гнида к нам ездит только за деньгами, сыночка своего проконтролировать в «Бурисме» и рассказать, как правильно родину любить, и кого не любить, посоветовать на сколько поднять тарифы, и кто должен быть прокурором. Ну, и про светоч демократии, конечно, повещать. Ублюдок, с которого песок сыпется, а оно все ездит.
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9k
Bill Полчаса назад
Обама вовремя выскочил из этого цирка.
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1k
EvgeniySAN Bill 24 минуты назад
Да лан, наверняка тоже украинский князь. Похож ведь и бабушка у него белая была.
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49k
smakido Полчаса назад
Ну, теперь понеслась молва!.....
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37k
Дворняга Полчаса назад
Учитывая, что основатель династии прибыл в Ладогу (по другой версии в Новгород), откуда и начал своё правление (то есть из каких мест пошла династия) - советую посмотреть по карте, где находятся эти пункты и сделать ещё более глубокий вывод.
(кто не понял - шутЮ)
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10k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
В родословной Джо Байдена Британские ученые нашли Адама и Еву.
В родословной Джо Байдена Британские ученые нашли Адама и Еву.
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892
Replicant Андрей Ватрушкин 9 минут назад
Ева на Грету Тумберг похожа
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1k
Aleksandr Varich 36 минут назад
После первой фразы "Украинские учёные, порывшись в своих уникальных архивах, выяснили"...Я понял, что дальше можно не читать.
После первой фразы "Украинские учёные, порывшись в своих уникальных архивах, выяснили"...Я понял, что дальше можно не читать.
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8k
Валерий 37 минут назад
У каклов и Геракл хохол.))
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787
Stranger2018 41 минуту назад
Аямать.... Серьёзно???

Аямать.... Серьёзно???
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−43
And Pop 44 минуты назад
Все нынешние политики , которые что-то решают - потомки князей и королей. Остальные из народа для массовки набраны.
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508
Атомный Крот 44 минуты назад
Столица США переезжает в Киев.
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245k
Booharik Атомный Крот 21 минуту назад
И Киев переименовывают в Нью-Вашингтон, где проводят "междупланетный шахматный турнир"(С).
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8k
ГородДомов 49 минут назад
получается что Байден из рода копателей ? .. они же Чёрное море выкопали
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