В родословной Джо Байдена нашли киевских князей

Украинские учёные, порывшись в своих уникальных архивах, выяснили от, куда идёт род американского президент Джозефа Байдена.
Началось всё с французского историка, сотрудника портала Geneanet.org Тима Доулинга, который заинтересовался историей семьи Байдена. По его расчётам, корни генеалогического древа главы Белого дома берут своё начало с Англии. Историк утверждает, что на рубеже XIV–XV веков жил там барон Саймон де Фельбригг (1367-1431), вот он-то и был предком Байдена.
А вот супруга барона, оказывается, была дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336 — 1410), князя Тешинского и Гологовского.
Естественно, после такого украинские учёные не отставать от коллег, пойти дальше и заглянуть глубже . Подняли родословную Пшемыслава, потрясли архивы и обнаружили, что шляхтич-то родом из династии Рюриковичей. Его прадедом был правнук Великого князя Киевского Мстислава I, а бабушкой по линии матери Дюранса, которая являлась дочерью князя киевского Мстислава Владимировича. Короче, всё сложно, но главное, удалось-таки выяснить, что Байден — потомок киевских князей. Если кому интересно, полный перечень родственников прошу сюда
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