Как началась и чем закончилась история мэра Южно-Курильска, залезшего под юбку подчиненнойДвадцать седьмого марта Лимаренко Валерий проводил дистанционное собрание депутатского совета по вопросам, связанным инвестированием.

Совет проводился в онлайн-формате, представители всех...