6397
4
Опасное это дело жаловаться в соцсетях на неисправные секс-игрушки. Так, экс-помощница главы ЦИК Украины лишилась работы из-за подобного поста.
Чиновница получила интимный подарок на 14 февраля, а он, на беду, оказался бракованным. Вот и не сдержалась девушка, да и высказалась по этому поводу на своей странице в Instagram.
И вроде цели она преследовала благие, предупреждала любителей подобных девайсов, чтобы они более внимательно подходили к таким покупкам. Вот только не учла женщина, что часть её подписчиков были людьми старой закалки. О том, что она порочит облик госслужащего, ей напомнили очень быстро в комментариях.
Анжела Ерёменко даже решила, что « госслужащий — это человек с паранойей, что любое его слово обернётся против него, сексом с выключенным светом в миссионерской позе и сильным моральным обликом, который диктует казаться «правильным».
В самом госучреждении после истории с секс-игрушкой ей намекнули, что в её услугах более не нуждаются и женщина уволилась. Но Анжела не унывает, ведь главное, что она снова может говорить на любые темы, да и вибратор ей прислали новый.
Источник:
Ссылки по теме:
- Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи рассказали о худших подарках
- В соцсетях рассказали о неожиданных подарках, полученных от незнакомцев
- Необычные обычные подарки к НГ
- США укрепили флот Украины надувными лодками
- Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали
33
Понравилось33
Новости партнёров
Ну... теперь в инстаграме карьеру продолжит))
карьера!
Совет проводился в онлайн-формате, представители всех...