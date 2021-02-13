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В Ровно врач-стоматолог издевалась над детьми

В Ровно врач-стоматолог издевалась над детьми (3 фото + 2 видео)

Автор:
13 февраля 2021 15:48
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Росно   Украина   видео   дети   зубы   побои   стоматолог   
1378
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Для многих взрослых поход к стоматологу серьезное испытание, а для детей неудачный визит к врачу может стать и вовсе причиной серьезных фобий. Не верите? Смотрите сами.

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Метки: Росно   Украина   видео   дети   зубы   побои   стоматолог   
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17  комментариев
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1k
Михалыч 2 часа назад
закрывать её надо, это уже перебор
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−29
Popson Полчаса назад
Сколько детей теперь на всю жизнь получат фобию к стоматологам.... Гнать поганой метлой, и судить !!!
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711
Viktor Popson 17 минут назад
Вы хотели сказать - физдить ?
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17k
Карлсончек 36 минут назад
Странно, ходил с дочкой к стоматологу, так там еще пару бумажек нужно заполнить, после этого из кабинета не выгоняют, а почему тут родителей нет?
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33k
Гёз Уленшпигель 40 минут назад
Ну а чего тут удивляться то? Ровно! Бандеровское прошлое и сучья кровь вот они составляющие "успеха".
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8k
Хатуль Мадан 54 минуты назад
Ну это не врач. Это больная садистка. И вообще, родители должны находиться рядом с такими маленькими детьми во время различных медицинских манипуляций, чтобы иметь возможность успокоить испуганного ребёнка.
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19k
Matrosskin 57 минут назад
Чёт каких-то ужастиков из детства про стоматологов не помню, но почему-то до сих пор побаиваюсь. Хотя и знаю про обезболивание, да и уже не раз "ремонтировался" в современных условиях - чуть неприятно, но не более того. А вот с удалением "зуба мудрости", который начал разрушатся всё равно тянул до последнего, потом 15 минут - и свободен, и чего тянул - объяснить не могу. Я думаю - во многом сказывается накачка негативом ребёнка взрослыми: "вот будешь сладкое есть - зубик заболит и поедем в к доктору" и всё в таком роде. Да и старые стоматологические кабинеты угнетающе действовали только своим видом и звуками. Счас дело совсем другое - светло, красиво. Но теперь уже не я боюсь, а кошелёк...
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4k
Olga Raudis 58 минут назад
Боялись ли вы в детстве стоматологов? Я и до сих пор их боюсь.
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894
Медвежья Ферма Час назад
А почему родители не пошли на приём вместе с ребёнком? Ребенку и так страшно идти к зубному, надо идти вместе и поддерживать его .
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10k
Антон Семёныч 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Кружок 2 часа назад
Ровно ... Это же говняндия вроде?
Зачем нам это знать?
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553
Baklanavr 2 часа назад
В моем детстве у стоматологов так обезболивающее не применялось. И нервы удаляли, типа "сейчас будет укольчик" и как херанут иглой внутрь зуба. Поэтому я их до сих пор побаиваюсь. Отложилось с того времени.
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8k
Васильевна Baklanavr 2 часа назад
Во, я как раз сейчас прорабатываю свой страх врачей. Тяну с походами к врачу до последнего. В корне его оказалась история из детства, когда мне наживую вырвали два зуба, так как обезболивание не применялось. И там еще сильная обида за то, что мое доверие растоптали именно таким обманом. Шла, как на праздник, села в кресло, с интересом разглядывая всю обстановку, ласковый доктор... а потом помню, как я уже вся в соплях и слезах, и мне уже даже подаренный стаканчик из коробки с лекарством особо неинтересен был. И, походу, меня держали, чтобы я не рыпалась, так как была установка, что я не имею права защищаться и выражать свой гнев на врачей, как-будто меня связали по рукам и ногам и изнасиловали. Вот так воспринялась та история из детства. Не представляю, как аукнется этим детишкам.
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1k
Fara Zolkin 2 часа назад
Сука [мат]....ая сжечь нах.й на костре,мразота!!!
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