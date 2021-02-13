В Ровно врач-стоматолог издевалась над детьми

Для многих взрослых поход к стоматологу серьезное испытание, а для детей неудачный визит к врачу может стать и вовсе причиной серьезных фобий. Не верите? Смотрите сами.
Этот громкий скандал разгорелся между двумя стоматологическими клиниками в городе Ровно, Украина. Началось все с того, что мама девочки обратила внимание на появившиеся синяки на руках и шее ребенка после посещения детского стоматолога.
В клинике врач отказалась комментировать произошедшее, и женщина написала гневный пост в фейсбук. На ее удивление откликнулись и другие пострадавшие, оказалось, что недовольных качеством оказанных услуг было много. В прочем, были и те, кто отказывался верить в подобное. В сети разгорелся настоящий скандал. Родители детей разделились на два лагеря. И большинство защищали врача, и говорили, что это проплаченная акция конкурирующей стоматологической клиники.
Да вот незадача, у конкурентов этот врач работала ранее и была уволена из-за халатного отношения к работе. А в доказательство они опубликовали пару видеороликов. Особо впечатлительным просьба не смотреть.
Чем закончится громкий скандал пока не известно, но родители уже написали заявление в полицию.
А вы боялись в детстве стоматологов?
А вы боялись в детстве стоматологов?
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