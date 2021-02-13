В Ровно врач-стоматолог издевалась над детьми

Платить или не платить: вот в чем вопрос

Конфликт родителей и подростков в скейт-парке Севастополя

Откуда мы беремся: шокирующая образовательная книжка для детей от 5 лет

Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал мемом

Католический священник ударил плачущего ребенка во время крещения

Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного