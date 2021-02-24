FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 45 постов • 9 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Мальчиков унесло на льдине, но неравнодушный мужчина спас их

Мальчиков унесло на льдине, но неравнодушный мужчина спас их (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 11:31
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Украина   днепр   лодка   лёд   мальчики   спасение   херсон   
894
3
1
21 февраля в Херсоне двое мальчишек решили побаловаться, и вышли на тонкий лёд.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Украина   днепр   лодка   лёд   мальчики   спасение   херсон   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Perr Doon 2 часа назад
Как бэ логичный поступок для любого взрослого человека, имеющего лодку и видящего детей, уносимых на льдине. Что героического то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
354
EM 48 минут назад
Где родители?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото) Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото) В Якутии собака вмёрзла в лёд, но неравнодушные жители спасли её В Якутии собака вмёрзла в лёд, но неравнодушные жители спасли её Веселая спасательная операция: четырехлетний мальчик застрял в жестяной банке Веселая спасательная операция: четырехлетний мальчик застрял в жестяной банке Мальчик хотел найти похищенного пса и рисовал плакаты как мог Мальчик хотел найти похищенного пса и рисовал плакаты как мог Унесенный в море мальчик спасся, вспомнив советы из видеофильма Унесенный в море мальчик спасся, вспомнив советы из видеофильма Птичку жалко: питерские спасатели вызволили дикую чайку из ледяного плена Птичку жалко: питерские спасатели вызволили дикую чайку из ледяного плена
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71114



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве водитель машины с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился
2
226
В Москве водитель машины с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился
Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками
2
29
Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками
﻿
Набирающие популярность в сообществах
30-летний канадец потратил уже 20&nbsp;000 долларов на превращение в дракона
0
58
30-летний канадец потратил уже 20 000 долларов на превращение в дракона
Новости автоаукционов: RM Sothebys, Париж 2021
0
0
Новости автоаукционов: RM Sothebys, Париж 2021
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото)
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#природа#кино#новости#спорт#ретро#прикольные#быт
#Юмор#факты#животные#интересное#прикол#сатира#в мире#сарказм#жизнь#настроение
#интересно#Россия#картинки#Украина#армия#подборка#автомобили#ситуации#красота#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться