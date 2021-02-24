Мальчиков унесло на льдине, но неравнодушный мужчина спас их

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21 февраля в Херсоне двое мальчишек решили побаловаться, и вышли на тонкий лёд.
Кусок льда откололся, и 8-летних ребят стало уносить по реке Днепр. К счастью это заметил 51-летний мужчина. И вместо того, чтобы звонить в службу спасения и терять время, сам забрался в лодку и стал энергично работать вёслами.
Он подплыл к мальчикам и те перебрались в транспорт своего спасителя. В это время очевидцы снимали происходящее на видео.
Он подплыл к мальчикам и те перебрались в транспорт своего спасителя. В это время очевидцы снимали происходящее на видео.
Видимо, мальчики сильно перепугались, поэтому как ступили на землю, то сразу же убежали.
Запись разошлась по местным СМИ и теперь неравнодушного мужчину собираются вызвать в госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям и наградить.
Запись разошлась по местным СМИ и теперь неравнодушного мужчину собираются вызвать в госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям и наградить.
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