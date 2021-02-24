Мальчиков унесло на льдине, но неравнодушный мужчина спас их

Кусок льда откололся, и 8-летних ребят стало уносить по реке Днепр. К счастью это заметил 51-летний мужчина. И вместо того, чтобы звонить в службу спасения и терять время, сам забрался в лодку и стал энергично работать вёслами.



Он подплыл к мальчикам и те перебрались в транспорт своего спасителя. В это время очевидцы снимали происходящее на видео.