Конечно, это был лишь один эпизод из многих, себе подобных. И говорю именно о нем потому, что он нашел почти зеркальное отражение в наши времена, пусть и в конце прошлого века, о чем будет сказано дальше...



Так вот, во время русско-​турецкой войны, наши моряки не просто оказали сопротивление преобладавшему по силам противнику, но и вышли победителями из боя.



-1829 г. Русско-турецкая война-



Небольшой отряд российских кораблей в составе фрегата «Штандарт», бригов «Орфей» и «Меркурий» находился в разведке в районе Босфора. Утром 14 мая наши моряки встретили отряд турецких военных судов, состоящий из шести линейных кораблей и двух фрегатов.



Подавляющее преимущество в огневой мощи было на стороне противника. В такой невыгодной ситуации русские корабли решили отступить, не принимая боя. Используя превосходство в скорости, «Штандарт» и «Орфей» ушли от погони турок. «Меркурий», который по существу являлся торговым судном, не мог развить достаточной скорости, и он был настигнут преследователями.



На двух линейных турецких кораблях, которые противостояли российскому бригу, было в общей сложности 174 орудия различного калибра, в то время как сам «Меркурий» имел только 18 легких пушек. На собрании офицеров было принято единодушное решение принять неравный бой. Чтобы корабль не достался врагу в качестве боевого трофея, решено было в случае угрозы его захвата взорвать бриг. Для этой цели у дверей крюйт-​камеры был оставлен заряженный пистолет, которым для подрыва боезапаса должен был воспользоваться последний из оставшихся в живых членов экипажа.



Турки, зайдя с левого и правого бортов, предприняли попытку принудить русский корабль к сдаче в плен. Однако «Меркурий», постоянно маневрируя, вел огонь по противнику из кормовых орудий, не подставляя ему бортов. Линейные корабли турок не только не могли использовать свое преимущество в артиллерии, но и постоянно попадали под огонь русского брига. Более того, артиллерийские залпы крупных боевых парусников, находящихся друг напротив друга, время от времени поражали своих же.



Неравный бой длился более четырех часов. Бриг «Меркурий» получил 23 попадания в корпус и более трехсот в паруса и рангоут, четыре моряка были убиты и восемь ранены. Турецкие корабли в результате боя потеряли ход и вынуждены были прекратить преследование. Вот так русский корабль остался победителем в этом неравном поединке.



Командиру брига «Меркурий» капитан-​лейтенанту А.И. Казарскому в Севастополе был поставлен памятник, на котором высечена надпись – «Потомству в пример»



-1990 г. район Красного моря, артиллерийский катер «АК-312», Черноморского флота-



27 мая командиру катера капитан-​лейтенанту Николаю Белому была поставлена задача забрать военно-​морской базы на архипелаге Дахлак группу уволенных в запас советских матросов в количестве 70 человек. Катер должен был высадить их на борт гражданского судна, следующего через Красное море в СССР. Общая протяженность маршрута составляла 100 морских миль. Для быстроходного корабля задача, прямо скажем, пустяковая – чисто пассажирская. Но мы говорим о боевой обстановке. В то время, Советский Союз оказывал военную помощь Эфиопии, от которой хотела отделиться мятежная провинция Эритрея, которая обладала пусть и маленьким, но все же флотом.



Тактико-​технические характеристики «АК-312» (проект 205П) - в некоторых публикациях указывается ошибочно как «АК-213». Полное водоизмещение 210 тонн, длина 39 метров, ширина 7,8 метра, осадка 1,8 метра. Вооружение – две двухствольные 30-мм артиллерийские установки АК-230, один 12,7-мм пулемет, 12 глубинных бомб. Скорость хода – 36 узлов.



Во время выполнения катером поставленной задачи к советскому кораблю с двух сторон стали быстро приближаться четыре быстроходные цели. Экипаж катера был приведен в боевую готовность. Быстроходными целями оказались катера эритрейских сепаратистов типа «Ягуар», которые чувствовали себя полновластными хозяевами в этих водах.



Катера этого типа строились в Германии. Имели водоизмещение 183 тонны, скорость хода 40 узлов, длину 42 метра, ширину 7 метров, четыре торпедных аппарата, две 40-мм автоматические пушки.



Преимущество в огневой мощи, скорости и в количестве боевых единиц было на стороне противника.



Наш корабль был окружен, после чего последовало требование сдаться. Захват в плен советского боевого корабля с большим количеством пассажиров на борту дал бы возможность сепаратистам диктовать условия нашей стране и требовать прекращения военной помощи.



Капитан-​лейтенант принял неравный бой. Позиция эритрейских катеров по отношению к советскому кораблю напоминала расположение турецких линейных кораблей и русского брига «Меркурий». Так же как и турки, эритрейцы заняли позиции слева и справа от корабля, который хотели взять в плен.



На первый взгляд, положение наших моряков было безвыходным. Однако, искусно маневрируя, капитан-​лейтенант Н.Белый, как и его предшественник А.Казарский, поставил в невыгодное положение своих противников. Он повторил тактику командира «Меркурия»! Преследователи, как в том случае более чем полуторавековой давности, не смогли реализовать преимущество в огневой мощи. Находясь по обе стороны от нашего катера, артиллеристы противника не имели возможности вести огонь без риска поразить своих. Н.Белый, так же как его знаменитый коллега, использовал недостатки расположения кораблей противника.



Маневрируя, командир корабля стал уводить свой катер от преследователей. Темное время суток, волнение моря и полная неожиданность подобного маневра для сепаратистов сделали свое дело. Ведя беспорядочный огонь, преследователи начали менять позиции, чтобы использовать преимущество в огневой мощи и начать преследование советского корабля.



Не следует забывать, что катер был буквально перегружен находящимися на нем уволенными в запас моряками, и основной задачей командира было сохранить им жизнь и доставить на борт гражданского судна живыми и здоровыми.



Видя, что ценный трофей ускользает из рук, сепаратисты продолжали погоню. На борту советского катера имелись глубинные бомбы, которые наши моряки стали сбрасывать в воду прямо по курсу преследователей, устанавливая различную глубину взрыва. Головной катер преследователей попал прямо под взрыв одной из бомб и был потоплен. Остальные катера, не предпринимая попыток спасти оказавшихся в воде товарищей по оружию, повернули на обратный курс и отказались от погони. «АК-312» благополучно доставил моряков на борт судна, которое должно было отвезти их домой, и взял курс обратно на базу.