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2 боя в которых русские моряки не должны были победить - потомству в пример

2 боя в которых русские моряки не должны были победить - потомству в пример (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2021 19:50
Метки: АК-312   Морской бой   бриг Меркурий   вмф   моряки   неравный бой   
389
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Два этих события произошли в разное время, в разных точках планеты, но между ними есть кое-что общее. Есть текст, есть видео. Кому как удобней.

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Метки: АК-312   Морской бой   бриг Меркурий   вмф   моряки   неравный бой   
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462k
NAZARETH 2 часа назад
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870
anton 8 минут назад
Есть Русские, а есть "эти"... Третьего дня кино посмотрел с одноименным названием...
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80k
Taras Kozalupko Час назад
"Мы русские, с нами Бог!"
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