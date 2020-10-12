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Какой была жизнь на американском военном корабле в середине 1940-х?

Какой была жизнь на американском военном корабле в середине 1940-х? (21 фото)

Автор:
12 октября 2020 16:20
Сообщество : Военное
Метки: вмф   военное   вторая мировая   история   моряки   старые фото   сша   флот   
1077
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В 1942 году на американском флоте было создано специализированное подразделение фотографов морской авиации. Его задачей было обеспечивать вдохновляющие кадры для привлечения молодых пилотов на корабельную службу. Фотографы документировали не только боевые выходы, но и повседневную жизнь на кораблях - праздники, учения, выполнение распорядка дня. Их работы составили исчерпывающий фотоотчет о флотских буднях американских моряков военных лет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вмф   военное   вторая мировая   история   моряки   старые фото   сша   флот   
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Андрей Ватрушкин Час назад
Командир торпедного катера РТ-109 лейтенант Джон Кеннеди.
Пилот торпедоносца TBM «Эвенджер» лейтенант Джордж Буш готовится к вылету.
Командир торпедного катера РТ-109 лейтенант Джон Кеннеди. Пилот торпедоносца TBM «Эвенджер» лейтенант Джордж Буш готовится к вылету.
Командир торпедного катера РТ-109 лейтенант Джон Кеннеди. Пилот торпедоносца TBM «Эвенджер» лейтенант Джордж Буш готовится к вылету.
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RoseM Андрей Ватрушкин Час назад
Все-таки в прошлом веке было поколение элит, которые не ссали быть действительно лидерами везде и за чужие спины не прятались.
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5k
Bhaal 14 минут назад
Комфорта минимум.
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Юрий Час назад
На палубе только белые. Все негры либо в котельных, либо на хоз работах. Расовая сегрегация во всей красе.
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Bhaal Юрий 10 минут назад
Глядя на то что сейчас происходит в США или во что превратилась ЮАР, понимаешь, что было в этом разумное начало
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