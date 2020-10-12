Какой была жизнь на американском военном корабле в середине 1940-х?

В 1942 году на американском флоте было создано специализированное подразделение фотографов морской авиации. Его задачей было обеспечивать вдохновляющие кадры для привлечения молодых пилотов на корабельную службу. Фотографы документировали не только боевые выходы, но и повседневную жизнь на кораблях - праздники, учения, выполнение распорядка дня. Их работы составили исчерпывающий фотоотчет о флотских буднях американских моряков военных лет.

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0 Источник: Взлет истребителя с палубы корабля "Йорктаун", 1943

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0 Источник: Корабельный оркестр. 1943

0 Источник: Моряки под американским флагом. 1943

0 Источник: Физкультурная подготовка на корабле "Йорктайн", 1943

0 Источник: Взлет. 1943

0 Источник: Матросы на "Йорктауне", 1943

0 Источник: Матрос. 1942

0 Источник: Обслуживание торпед, 1943

0 Источник: Летчики перед вылетом, 1943

0 Источник: По машинам! 1943

0 Источник: Экипаж на завтраке, 1943

0 Источник: Письмо домой. 1943

0 Источник: После отбоя. 1942

0 Источник: В рейде на остров Маркус, 1943

0 Источник: Команда на палубе Йорктауна, 1943

0 Источник: Авиамеханики. 1943

0 Источник: "Друг. дай прикурить!" 1943

0 Источник: Корабельный оркестр, 1943

0 Источник: Когда команде дали пиво. 1943