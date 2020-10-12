Какой была жизнь на американском военном корабле в середине 1940-х?

В 1942 году на американском флоте было создано специализированное подразделение фотографов морской авиации. Его задачей было обеспечивать вдохновляющие кадры для привлечения молодых пилотов на корабельную службу. Фотографы документировали не только боевые выходы, но и повседневную жизнь на кораблях - праздники, учения, выполнение распорядка дня. Их работы составили исчерпывающий фотоотчет о флотских буднях американских моряков военных лет.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вмф военное вторая мировая история моряки старые фото сша флот
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