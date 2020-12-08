В США женщина впервые станет командиром атомного авианосца

Капитан Эми Бауэрншмидт, пилот вертолета, станет первой женщиной в истории ВМС США, командующей атомным авианосцем. В 2022 году Бауэрншмидт передадут командование одним из 11 атомных авианосцев ВМФ США, правда, пока еще неизвестно, каким именно. Бауэрншмидт уже вошла в историю в 2016 году, когда стала первой женщиной на должности старшего помощника командира авианосца «Авраам Линкольн» с экипажем из 5 000 человек.
Бауэрншмидт родом из Милуоки, штат Висконсин. Она окончила Военно-морскую академию в 1994 году — тогда же женщинам разрешили служить на боевых кораблях и самолетах.
«Этот закон полностью изменил мою жизнь, — сказала Бауэрншмидт в интервью CBS News в 2018 году. — Мы были первым выпуском, который знал и гордился, что у него есть возможность отправиться служить вместе с остальными нашими боевыми товарищами».
«В жизни не раз бывает так, что ты нервничаешь или боишься сделать что-то, потому что думаешь, что тебе это не удастся. Ну и что с того? В смысле… если у меня не получится, что самое страшное, что может произойти? — сказала Бауэрншмидт. — Если ты потерпел в чем-то неудачу, ты поднимаешься на ноги и благодаря этой неудаче можешь осознать, что на самом деле должен заниматься чем-то другим».
В 1996 году она получила звание морского летчика и летала на вертолете противолодочной вертолетной эскадрильи HSL-45 Wolfpack в Сан-Диего. Она также была задействована в морских операциях в Северном Персидском заливе на эсминце USS John Young. Позже ее назначили командиром морской ударной вертолетной эскадрильи HSM-70, поддерживающей операцию «Несокрушимая свобода» на борту авианосца USS George H. W. Bush.
За свою карьеру Бауэрншмидт налетала более 3000 часов на морских вертолетах на борту различных авианосцев и, согласно ее биографии в ВМФ, служила на самых разных территориях, от Аляски до юго-западной Азии.
Сейчас Бауэрншмидт командует десантным транспортным кораблем-доком USS San Diego.
«Надеюсь, что я хороший лидер и наставник как для мужчин, так и для женщин на службе», — говорит Бауэрншмидт. В интервью CBS News она также сказала, что служить для нее — значит «содействовать чему-то более значимому, чем ты сам».
«Я делаю это ради того, чтобы поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Но еще и ради молодых мужчин и женщин, которых я каждый день веду за собой. Они отличные ребята».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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