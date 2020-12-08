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В США женщина впервые станет командиром атомного авианосца

В США женщина впервые станет командиром атомного авианосца (8 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 16:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авианосец   армия сша   вмс   вмф   женщина-командир   новости   
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Капитан Эми Бауэрншмидт, пилот вертолета, станет первой женщиной в истории ВМС США, командующей атомным авианосцем. В 2022 году Бауэрншмидт передадут командование одним из 11 атомных авианосцев ВМФ США, правда, пока еще неизвестно, каким именно. Бауэрншмидт уже вошла в историю в 2016 году, когда стала первой женщиной на должности старшего помощника командира авианосца «Авраам Линкольн» с экипажем из 5 000 человек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авианосец   армия сша   вмс   вмф   женщина-командир   новости   
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36  комментариев
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9k
Александр Полчаса назад
У меня сегодня ПМС и почему бы не разфигачить Корею?))
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0
nikita 48 секунд назад
Пиз..а авианосцу
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6k
Serjio 5 минут назад
Что то меня напрягают бабы на таких должностях. Мир будет зависить от месячных этого капитана...
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9k
кира 10 минут назад
Очень МУЖЕСТВЕННОЕ лицо.
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7
Boris Maduro 12 минут назад
Ну пи@дец!
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143k
☭Cheкаво☭ 14 минут назад
типа такой П. начнет 3 Мировую...термоядерную.
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143k
☭Cheкаво☭ 16 минут назад
баба-конь
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219
Борис Колесниченко 16 минут назад
Так это ж транс ептить!) С таким "лицом" можно и в шахту спускаться!
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2k
mtonaka 17 минут назад
Ну, так себе женщина....
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19k
Влад 20 минут назад
Вроде все хорошо и гладко, но кое что настораживает. «Надеюсь, что я хороший лидер и наставник как для мужчин, так и для женщин на службе» - интересная формулировка, значит не экипаж, не товарищи, не коллектив, а отдельно женщины и отдельно мужчины. Единого организма как то не выходит. И фото странное. На корабле женщины? Прекрасно. Но зачем вот так выставлять их на сцену? Зачем провоцировать расслоение в команде которая должна быть единой? Как то махровым феминизмом попахивает.

Вроде все хорошо и гладко, но кое что настораживает. «Надеюсь, что я хороший лидер и наставник как для мужчин, так и для женщин на службе» - интересная формулировка, значит не экипаж, не товарищи, не коллектив, а отдельно женщины и отдельно мужчины. Единого организма как то не выходит. И фото странное. На корабле женщины? Прекрасно. Но зачем вот так выставлять их на сцену? Зачем провоцировать расслоение в команде которая должна быть единой? Как то махровым феминизмом попахивает.
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42k
SAndre 21 минуту назад
в дни ПМС будет особо свирепа
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3k
RALEXXX Полчаса назад
Семья то есть у неё?
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13k
Мария Коненкова 41 минуту назад
Не вижу препятствий. Это не женщина, а человек женского пола. Многие и не поймут.
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11k
Yasen_Perec 44 минуты назад
У неё в заместителях 100500 мужиков, которые и будут командовать. А так она быстро авианосец на мель посадит, либо расшибёт его об какие нибудь рифы.
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4k
saliamnn 48 минут назад
Есть чисто мужские профессии.И бабам там не место!
Есть чисто мужские профессии.И бабам там не место!
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7k
Агент Безопасной Национальности 53 минуты назад
Это - женщина?!
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9k
KOSTELLO 54 минуты назад
Боевая баба
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11k
Пумба 57 минут назад
Ну всё, писец шарику. Первые "критические дни" - и весь мир в труху! А, нет, стоп! На авианосце ядерное оружие есть или только силовая установка атомная?
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298
Владимир 58 минут назад
К чему эти новости? А к тому, что теперь типа любая баба может стать командиром авианосца
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1k
Афраний Час назад
Я часто пользовался разными рациями,и на службе в армии и на работе..Фотка,я так понимаю постановочная.Рация наоборот.Или я не правильно с рациями работал?
Я часто пользовался разными рациями,и на службе в армии и на работе..Фотка,я так понимаю постановочная.Рация наоборот.Или я не правильно с рациями работал?
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6k
Перст Указующий Афраний Полчаса назад
думаешь, командир авианосца рацией не умеет пользоваться?
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3k
lexa Афраний 19 минут назад
все верно , в ушах надо ковыряться другой стороной
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2k
Serg Афраний 2 минуты назад
В США женщина впервые станет командиром атомного авианосца
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Karelian Час назад
Ссылка youtu.be
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