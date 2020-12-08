В США женщина впервые станет командиром атомного авианосца





«В жизни не раз бывает так, что ты нервничаешь или боишься сделать что-то, потому что думаешь, что тебе это не удастся. Ну и что с того? В смысле… если у меня не получится, что самое страшное, что может произойти? — сказала Бауэрншмидт. — Если ты потерпел в чем-то неудачу, ты поднимаешься на ноги и благодаря этой неудаче можешь осознать, что на самом деле должен заниматься чем-то другим».