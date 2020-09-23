Знаменитый рыбак показал новых чудовищ из подводного мира

Моряк Роман Федорцов стал известным благодаря своей работе - он рыбак на рыболовецком судне и стал выкладывать в сеть фото странных и удивительных обитателей глубин, попадающих в сети. И сегодня мы покажем что еще удивительного они там наловили...
Солнечник
Очень редкая рыба Зубчатоголовый морской петух( вольный перевод с английского), ⠀
он же ⠀Гаргарискус из семейства панцирных тригл⠀
Колючие пинагоры или круглоперые Leatherfin lumpsucker
Пинагор (рыба-воробей)
Нитехвостый угорь или снайп угорь или угорь-бекас
Зубатка
Морской черт
Татуи (или tatuíra) - это краб-землекоп, который живет на песчаных пляжах, питается планктоном
Воббегонги - акулы, обитающие на дне
Актиния очень похожая на мультяшного Кенни ("глазки" дорисовали)
Улыбающийся морской червь
Голотурия
Глубоководная рыба-удильщик
Зубы белого амура
Амфипод. Впервые представители этого вида были обнаружены в 2004 году. Ракообразное выглядит как креветка, обитает на глубине 300 метров.
Черный малакост
Рыба-сабля
Бледная жаба - толстоголовая рыба семейства Psychrolutidae
Это просто скат, вид сзади
Авторский пост
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