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Знаменитый рыбак показал новых чудовищ из подводного мира

Знаменитый рыбак показал новых чудовищ из подводного мира (20 фото)

Автор:
23 сентября 2020 13:21
Сообщество : Животные
Метки: Роман Федорцов   животные   моряк   необычное   подводный мир   улов   чудовища   
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Моряк Роман Федорцов стал известным благодаря своей работе - он рыбак на рыболовецком судне и стал выкладывать в сеть фото странных и удивительных обитателей глубин, попадающих в сети. И сегодня мы покажем что еще удивительного они там наловили...

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Метки: Роман Федорцов   животные   моряк   необычное   подводный мир   улов   чудовища   
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8k
Мафусаил Полчаса назад
Жесть природа - выдумщица....
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9k
Taximaxi 2 минуты назад
Боже мой! Они убили Кенни! Ублюдки!
Боже мой! Они убили Кенни! Ублюдки!
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9k
Хью́берт 2 минуты назад
Зачем я это посмотрел, у меня пельмени варятся.
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4k
Песчинка 11 минут назад
На это даже смотреть непросто, а они в руках ЭТО держат. Бррр...
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