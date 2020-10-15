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На борт королевской ядерной субмарины коронавирус просочился из стриптиз-клубов: видео

На борт королевской ядерной субмарины коронавирус просочился из стриптиз-клубов: видео (2 фото)

Автор:
15 октября 2020 05:10
Сообщество : Военное
Метки: великобриатния   королева   коронавирус   моряки   секс   стриптиз-клуб   тест   флот   
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Часть моряков британской ядерной подлодки HMS Vigilant, более известной, как «Секс и кокаин на службе Её Величества» (HMS Sex and Cocaine), заразилась COVID-19 оттопыриваясь в американских кабаках и стриптиз-барах. Ранее эта подводная лодка уже получила специфическую славу из-за секс вечеринок с наркотиками на борту.

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Метки: великобриатния   королева   коронавирус   моряки   секс   стриптиз-клуб   тест   флот   
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13  комментариев
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
короче надо на эту подлодку презерватив натянуть
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−15
Князь Курбский 8 минут назад
DoctorBetruger
Он ко мне и в других темах пристаёт, праативный.
Это чмо с солянки для майдана. Тролль.
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13k
ВОВЧЕГ 16 минут назад
Надеюсь сифилиз со спидом найдут позже у всех.
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2k
Frank Borman 52 минуты назад
Мда. Британский флот не меняется. Интересно, сколько своих гей-партнеров заразили эти бритоп@доры?
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111
DoctorBetruger Frank Borman 14 минут назад
А что это тебя так тема гомиков интересует?
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−15
Князь Курбский Час назад
Ябыпослужил
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winergy2012 Князь Курбский Полчаса назад
Там по.даров и без тебя хватает.
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111
DoctorBetruger winergy2012 14 минут назад
Типичный патриот - все темы сводит на гомосеков...
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
breaking news ! моряки ходят по кабакам и шлюхам !
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1k
Outcast 2 часа назад
Это они их ещё на сифилис не проверяли.
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180
Оксид Бетона 4 часа назад
Пей, гуляй, едри гусей!
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85k
Редька с хреном Автор поста Оксид Бетона 3 часа назад
В ЕдРе гусём?
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180
Оксид Бетона Редька с хреном 2 часа назад
Да там как получится!
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