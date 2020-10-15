На борт королевской ядерной субмарины коронавирус просочился из стриптиз-клубов: видео

Часть моряков британской ядерной подлодки HMS Vigilant, более известной, как «Секс и кокаин на службе Её Величества» (HMS Sex and Cocaine), заразилась COVID-19 оттопыриваясь в американских кабаках и стриптиз-барах. Ранее эта подводная лодка уже получила специфическую славу из-за секс вечеринок с наркотиками на борту.
Субмарина прибыла в США для устранения неполадок баллистической ракеты подводного базирования UGM-133A Trident II (D5) — «трезубец». По информации источника, часть экипажа нарушив приказ не отлучаться с военно-морской базы Кингс-Бей (Kings Bay) в штате Джорджия, ушла в самоволку оттянуться в американских стриптиз-клубах и барах.
В результате тест на коронавирус дал положительный результат у четверти экипажа. 35 моряков Её Величества Елизаветы II оказались заражёнными COVID-19.
Как ранее сообщалось, скандалы из-за секса и употребления алкоголя и наркотиков на борту, преследуют ядерную субмарину HMS Vigilant уже не первый год:
Источник:
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Он ко мне и в других темах пристаёт, праативный.
Это чмо с солянки для майдана. Тролль.