На борт королевской ядерной субмарины коронавирус просочился из стриптиз-клубов: видео

В результате тест на коронавирус дал положительный результат у четверти экипажа. 35 моряков Её Величества Елизаветы II оказались заражёнными COVID-19.

Как ранее сообщалось, скандалы из-за секса и употребления алкоголя и наркотиков на борту, преследуют ядерную субмарину HMS Vigilant уже не первый год: