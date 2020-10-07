Конкурс военно-морских фотографий объявил победителей

Ежегодно с 1961 года британский военно-морской флот проводи конкурс фотографий, посвященных флотской службе. Участвуют в нем профессиональные флотские фотографы, имеющие опыт не только работы в качестве фотохроникеров, но и строевой воинской службы на кораблях Ее Величества. Лучшие из более чем 250 представленных на конкурс фотографий отобрало жюри, в состав которого вошли известные фотографы из крупнейших британских СМИ.

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"Семья моряка", Барри Суэйнсберри 0 Источник:

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"Противолодочный эсминец "Тур Хейердал", Кайл Хеллер 0 Источник:

"Морские пехотинцы", Мартин Харви 0 Источник:

"Взлет F-35В с палубы", Кайл Хеллер 0 Источник:

"Королева Елизавета" возвращается из похода", Кайл Хеллер 0 Источник:

"Спасение летчика на море", Кайл Хеллер 0 Источник:

"Кадеты", Кайли Ферберн 0 Источник:

"Королева Елизавета" с высоты птичьего полета", Дэн Шеперд 0 Источник:

"Коммандо на учениях", Джеймс Кларк 0 Источник:

"Морские пехотинцы на учениях", Джеймс Кларк 0 Источник:

"Спуск с вертолета на палубу", Кайл Хеллер 0 Источник:

"Погрузка на борт", Дэниел Шеперд 0 Источник:

"Готовность", Дэниел Шеперд 0 Источник:

Авианосец 2Королева Елизавета" с боевым охранением, Кайл Хеллер 0 Источник:

"Движение в группе", Кайл Хеллер 0 Источник:

"Взлет разрешен", Кайл Хеллер 0 Источник:

"После похода", Бен Корбетт 0 Источник:

"Посадка", Билл Спурр 0 Источник:

"Моряк перед парадом", Бен Корбетт 0 Источник:

"Летчик", Дэниел Шеперд 0 Источник:

"Учения спецназа", Джеймс Кларк 0 Источник:

"Технические работы на корабле", Джей Аллен 0 Источник:

2Учения в Арктике", Стиви Бурк 0 Источник:

"Лондонский кенотаф", Крис Селлерс 0 Источник:

"Алекс Моррис - лучший кадет военно-морской школы в Британии", Джеймс Кларк 0 Источник: