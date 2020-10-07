Конкурс военно-морских фотографий объявил победителей

Ежегодно с 1961 года британский военно-морской флот проводи конкурс фотографий, посвященных флотской службе. Участвуют в нем профессиональные флотские фотографы, имеющие опыт не только работы в качестве фотохроникеров, но и строевой воинской службы на кораблях Ее Величества. Лучшие из более чем 250 представленных на конкурс фотографий отобрало жюри, в состав которого вошли известные фотографы из крупнейших британских СМИ.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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а что им остаётся - только натравливать одних на других...
Интересно, какая фоторгафия победит? :)