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Конкурс военно-морских фотографий объявил победителей

Конкурс военно-морских фотографий объявил победителей (27 фото)

Автор:
07 октября 2020 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: вмф   военно-морское фото   конкурс   флотские фотографы   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
812
27
Ежегодно с 1961 года британский военно-морской флот проводи конкурс фотографий, посвященных флотской службе. Участвуют в нем профессиональные флотские фотографы, имеющие опыт не только работы в качестве фотохроникеров, но и строевой воинской службы на кораблях Ее Величества. Лучшие из более чем 250 представленных на конкурс фотографий отобрало жюри, в состав которого вошли известные фотографы из крупнейших британских СМИ.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вмф   военно-морское фото   конкурс   флотские фотографы   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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9  комментариев
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6k
Sapsan 57 минут назад
Вроде мы не колония Британии. К чему все эти фотки?
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51
z 5 минут назад
протопендосы как не умели воевать (кроме расстреливания зулусов, да индусов с луками) - так и не умеют...
а что им остаётся - только натравливать одних на других...
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800
Go 10 минут назад
Зачем это здесь?
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983
Vi Полчаса назад
Одна фотография с чер.... ой, афроангличанином.
Интересно, какая фоторгафия победит? :)
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1k
Mellivora 53 минуты назад
Авианосец? А хорошо воевать из безопасного далека когда ворог тебя достать в ответ не может.
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19k
Владимир Час назад
Учения в Арктике? Хера себе губу раскатали.
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17k
SerGProS Владимир Час назад
А что смущает?Это же вроде нейтральные воды
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19k
Владимир SerGProS 39 минут назад
Без России там делать один фиг нечего. Ни у кого нет возможности туда доставить войска или технику. Ну и проводить демонстративно учения там, заявляя что "это наше" как бы изначально бред. Один фиг тунца лососнут.
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17k
SerGProS Владимир 3 минуты назад
Никто ничего не ососнет, все осталось во времена империй.
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