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10 заброшенных военных объектов

10 заброшенных военных объектов (11 фото)

Автор:
07 марта 2021 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Заброшенные военные объекты   военное   заброшенное   подборка   прошлое   фото   
849
11
Они давно уже своё отслужили, но остались памятниками былых кошмаров вооружённых противостояний.
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Метки: Заброшенные военные объекты   военное   заброшенное   подборка   прошлое   фото   
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6  комментариев
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10k
Паша Эмильевич Час назад
Вообще то это одна из зенитных башен люфтваффе.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зенитные_башни_люфтваффеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Зенитные_башни_люфтваффе

Ее предназначение, прежде всего, защита от налетов авиации.
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38k
Сергей 20 минут назад
У нас при наличии рядом с этими зубами дороги, их бы уже не было. Сдали бы в металлом или у кого нибудь на даче торчали.
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765
Лучший Друг 43 минуты назад
Это не совсем бункер, это башни ПВО. Но там действительно столько бетона, что можно использовать как бомбоубежища.

Обошлись Германии в хренову кучу денег, были символом непобедимости рейха

Главная задача - заставить бомбардировщики подняться на высоту более 10 км, чтобы исключить прицельное бомбометание. Эту проблему союзники решили массовыми налётами "тысячи бомбардировщиков", там уже точность была не важна.

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4k
TirAn 54 минуты назад
В РФ куча военных забросов. Например РТБ - базы хранения ядерного оружия.
https://www.drive2.ru/l/6235294/https://www.drive2.ru/l/6235294/
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