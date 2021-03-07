10 заброшенных военных объектов

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Они давно уже своё отслужили, но остались памятниками былых кошмаров вооружённых противостояний.
Если вы думаете, что любые заброшки выглядят жутко, то предлагаем вам взглянуть на фотографии особого вида покинутых человеком мест — а именно бывших военных объектов. Вот что такое жуть. Здесь не нужно выдумывать какие-то мистические истории про призраков, учитывая их прямое назначение.
В 20 веке произошло множество вооружённых конфликтов, ведя которые человечество уже умело неплохо так строить. Поэтому массивности и масштабности подобным проектам было не занимать.
Почему же их не уничтожили? Причины в основном в их огромности или близости к жилым поселениям. А ещё это слишком дорого.
В 20 веке произошло множество вооружённых конфликтов, ведя которые человечество уже умело неплохо так строить. Поэтому массивности и масштабности подобным проектам было не занимать.
Почему же их не уничтожили? Причины в основном в их огромности или близости к жилым поселениям. А ещё это слишком дорого.
1. Морские форты Маунселла, Великобритания
Построены в 1942 году, перестали функционировать в 50-х.
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3. Американская радиостанция перехвата Field Station Berlin на рукотворной горе Тойфельсберг, Германия
Построена в 1960-х годах, закрыта в 1990-х после объединения Германии.
4. НАТОвская станция радиосвязи в итальянских Альпах
Построена в 1956 году, деактивирована в 1996.
5. Вюнсдорф — советский заброшенный военный городок в Германии
Последние российские солдаты покинули Вюнсдорф в 1994 году.
6. Акустические зеркала в графстве Кент, Великобритания
Построены в 1920-1930-х годах. Предназначены для раннего обнаружения приближающейся вражеской авиации.
7. «Драконьи зубы», граница Италии и Австрии
Барьер был построен в 1939 году и никогда не применялся по назначению.
8. Хохбункер, Гамбург, Германия
Немецкий бункер времён Второй мировой войны. Высота сооружения 35 метров. Внутри могло поместиться 25 тысяч человек.
9. Пороховой погреб №13, остров Русский
Крепость для хранения снарядов, построенная в 1912-1915 годах. Последние военные покинули это место в 2009 году.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Зенитные_башни_люфтваффеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Зенитные_башни_люфтваффе
Ее предназначение, прежде всего, защита от налетов авиации.
Обошлись Германии в хренову кучу денег, были символом непобедимости рейха
Главная задача - заставить бомбардировщики подняться на высоту более 10 км, чтобы исключить прицельное бомбометание. Эту проблему союзники решили массовыми налётами "тысячи бомбардировщиков", там уже точность была не важна.
https://www.drive2.ru/l/6235294/https://www.drive2.ru/l/6235294/