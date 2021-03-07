10 заброшенных военных объектов

Если вы думаете, что любые заброшки выглядят жутко, то предлагаем вам взглянуть на фотографии особого вида покинутых человеком мест — а именно бывших военных объектов. Вот что такое жуть. Здесь не нужно выдумывать какие-то мистические истории про призраков, учитывая их прямое назначение.



В 20 веке произошло множество вооружённых конфликтов, ведя которые человечество уже умело неплохо так строить. Поэтому массивности и масштабности подобным проектам было не занимать.



Почему же их не уничтожили? Причины в основном в их огромности или близости к жилым поселениям. А ещё это слишком дорого.