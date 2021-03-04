428
17
И вот эта секунда проходит, и всё меняется: летят брызги во все стороны, накрывает волной, мы падаем или попадаем в какую-нибудь другую интересную ситуацию.
Предугадать некоторые события нашей жизни бывает совсем несложно. Особенно если внимательно следить за тем, что происходит у нас на глазах, ведь порой исход может быть более чем предсказуем.
Сегодня мы собрали для вас 16 фотографий из серии «за секунду до», на которых понятно, чего ждать после, но менее смешными снимки от этого не становятся. Смотрим!
Сегодня мы собрали для вас 16 фотографий из серии «за секунду до», на которых понятно, чего ждать после, но менее смешными снимки от этого не становятся. Смотрим!
×
В знойный день так приятно охладиться
Что ожидает девушку, догадаться несложно, а вот что будет с парнем — остаётся только гадать.
Никогда не делай селфи во время битвы снежками
Успеет ли парень увернуться от снежка, ваши ставки?
За секунду до испорченного отдыха
Он ещё даже не подозревает, что всего через секунду его настроение сильно изменится.
Источник:
Ссылки по теме:
- 18 отцов, которые стали первыми клиентами в салоне красоты своих дочурок
- 35 крутейших фото, которые были сделаны в самый нужный момент
- Объявления как отдельный жанр эпистолярного искусства
- Дети, которые уснули в необычных местах и позах
- Парень из Штатов каждый год дарит брату один и тот же подарок
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...