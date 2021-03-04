Предугадать некоторые события нашей жизни бывает совсем несложно. Особенно если внимательно следить за тем, что происходит у нас на глазах, ведь порой исход может быть более чем предсказуем.



Сегодня мы собрали для вас 16 фотографий из серии «за секунду до», на которых понятно, чего ждать после, но менее смешными снимки от этого не становятся. Смотрим!