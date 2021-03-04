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16 фотографий из серии "за секунду до"

16 фотографий из серии "за секунду до" (17 фото)

Автор:
04 марта 2021 08:09
Сообщество : Юмор
Метки: Случаи   Юмор   за секунду до   подборка   приколы   так получилось   фото   
428
17
И вот эта секунда проходит, и всё меняется: летят брызги во все стороны, накрывает волной, мы падаем или попадаем в какую-нибудь другую интересную ситуацию.
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Метки: Случаи   Юмор   за секунду до   подборка   приколы   так получилось   фото   
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