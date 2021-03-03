Эти советы помогут выглядеть на фото стройнее и привлекательнее

Можно быть очень красивым и харизматичным в жизни, но неумение позировать испортит всё дело. Поза, ракурс, одежда, свет — всё это залог успешного снимка. Инстаблогер Бонни Родригес Крживицки наглядно показывает, что нужно делать, чтобы выглядеть на фото стройнее и привлекательнее, и мы собрали несколько её рекомендаций.