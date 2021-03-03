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Эти советы помогут выглядеть на фото стройнее и привлекательнее

Эти советы помогут выглядеть на фото стройнее и привлекательнее (17 фото)

Автор:
03 марта 2021 09:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идея   подборка   поза   ракурс   совет   фото   хитрости   
2053
17
То, как человек получается на фото, ещё ничего не говорит о его внешности.
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Метки: идея   подборка   поза   ракурс   совет   фото   хитрости   
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9k
Агент Безопасной Национальности 50 минут назад
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454
Остап_Бендер_Задунайский 4 минуты назад
Стройнее тебя сделает только диета и спортзал.
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18k
Алексей 23 минуты назад
А потом при личном знакомстве, после первого свидания:
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7k
Вася Алексей 4 минуты назад
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8k
Шурум-бурум Полчаса назад
чтобы выглядеть стройнее, надо меньше жрать
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251
Youtube's Best Channel 38 минут назад
Короче, кто-то выложил руководство по фоткам, чтобы ему понравился итоговый результат. Той, что на фото, советы не особо помогли.
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109
Племянник Путина 41 минуту назад
жирную корову хоть как фотографируй. коровой и останется.
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5k
АлександрЧестный 48 минут назад
Боком и с верху дает эффект сильнее. Один раз я в этом убедился. Человека на фото и в жизни даже не узнать случайно.
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9k
Голос Вселенной 56 минут назад
Девушка красивая, зачот!
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1k
Диагноз 58 минут назад
Практически на любом из представленных фото заметно, что у женщины широкая кость...
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4k
Бу Час назад
Везде обман
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