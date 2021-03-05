20+ собак с милейшими щёчками, которые невозможно не потискать

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Собаки - любимцы всего интернета, которые постоянно делят это звание с котейками. А вы когда-нибудь мяли собачьи щёчки? Это их очаровательная черта, которая никого не оставляет равнодушным. Мимо сладких собачьих щечек просто невозможно пройти! Некоторые хозяева поделились фото щечек своих собак - и это сплошная милота.
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