«Я не смогу с этим нормально жить»: девушке, которая насмерть сбила маму с 4-летним малышом в Уфе, дали 3 года колонии-поселения

Но приговор отсрочили, потому что у неё самой есть 10-месячный ребёнок.
Летом 2022-го в Уфе случилось ДТП: девушка за рулём «Ниссана» сбила женщину, которая шла по «зебре» с 4-летним сыном. Оба погибли на месте. Как объяснила потом девушка - она отвлеклась покормить малыша и не уследила за дорогой. Ну а сразу после ДТП, она скрылась в машине «скорой», надела маску и вызвала адвоката.
На место примчался и муж погибшей - у него был сильнейший шок:
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На суде дама расплакалась и заявила «Я никогда не хотела убивать людей». И попросила прощения у мужика, который в один день потерял жену и сына. А он сказал, что у него нет к ней претензий - он не хочет, чтобы девушку посадили, а её 10-месячный малыш остался без мамы.
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Суд признал даму виновной и приговорил к трём годам колонии-поселения. Приговор с отсрочкой - пока её ребёнку не исполнится 14 лет.
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"Открывая дверь машины, ты отпираешь ворота тюрьмы.
Повернув ключ зажигания, ты снимаешь с предохранителя оружие, способное разом убить несколько человек."
Только в рекламе по ТВ вы этого не услышите...
А каждые полчаса на дорогах гибнет человек, а каждые две-три минуты получает травмы. Это больше, чем в войнах.
тоже девушка сбила насмерть пешеходов, пока шел суд, быстро залетела, дали приговор с отсрочкой, и за 10-15 лет в стране проводят разные амнистии, приуроченные к чему-либо - вуа-ля: дама чиста перед законом, ни дня не сидела...
В итоге я отдал свою машину другу, а когда мне самому нужно куда-то поехать, вызываю себе яндекс, там это и стоит копейки и машины обычно за минут за 5 уже подъезжают
По твоей логике ты должен был вообще завязать с машинами.
С таксистом тоже самое, он ездит на авто круглыми сутками - т.е. его профессиональные качества и опыт в этом, сто процентов лучше чем мои, и если он совершит аварию - это будет его ответственность, а не моя.
пусть отвечает по всей строгости !
(мое мнение)
3. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам -
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.