«Я не смогу с этим нормально жить»: девушке, которая насмерть сбила маму с 4-летним малышом в Уфе, дали 3 года колонии-поселения

Летом 2022-го в Уфе случилось ДТП: девушка за рулём «Ниссана» сбила женщину, которая шла по «зебре» с 4-летним сыном. Оба погибли на месте. Как объяснила потом девушка - она отвлеклась покормить малыша и не уследила за дорогой. Ну а сразу после ДТП, она скрылась в машине «скорой», надела маску и вызвала адвоката.

На место примчался и муж погибшей - у него был сильнейший шок: