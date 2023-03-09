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«Я не смогу с этим нормально жить»: девушке, которая насмерть сбила маму с 4-летним малышом в Уфе, дали 3 года колонии-поселения

«Я не смогу с этим нормально жить»: девушке, которая насмерть сбила маму с 4-летним малышом в Уфе, дали 3 года колонии-поселения

Автор:
09 марта 2023 14:37
Сообщество : Криминал
Метки: авария   дтп   колония   мама   муж   приговор   ребенок   суд   уфа   
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Но приговор отсрочили, потому что у неё самой есть 10-месячный ребёнок.

Летом 2022-го в Уфе случилось ДТП: девушка за рулём «Ниссана» сбила женщину, которая шла по «зебре» с 4-летним сыном. Оба погибли на месте. Как объяснила потом девушка - она отвлеклась покормить малыша и не уследила за дорогой. Ну а сразу после ДТП, она скрылась в машине «скорой», надела маску и вызвала адвоката.

На место примчался и муж погибшей - у него был сильнейший шок:

На суде дама расплакалась и заявила «Я никогда не хотела убивать людей». И попросила прощения у мужика, который в один день потерял жену и сына. А он сказал, что у него нет к ней претензий - он не хочет, чтобы девушку посадили, а её 10-месячный малыш остался без мамы.

Суд признал даму виновной и приговорил к трём годам колонии-поселения. Приговор с отсрочкой - пока её ребёнку не исполнится 14 лет.

Источник:

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Метки: авария   дтп   колония   мама   муж   приговор   ребенок   суд   уфа   
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25  комментариев
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Вспоминается:
"Открывая дверь машины, ты отпираешь ворота тюрьмы.
Повернув ключ зажигания, ты снимаешь с предохранителя оружие, способное разом убить несколько человек."

Только в рекламе по ТВ вы этого не услышите...

А каждые полчаса на дорогах гибнет человек, а каждые две-три минуты получает травмы. Это больше, чем в войнах.
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3k
Роман 4 минуты назад
уже было несколько лет назад.
тоже девушка сбила насмерть пешеходов, пока шел суд, быстро залетела, дали приговор с отсрочкой, и за 10-15 лет в стране проводят разные амнистии, приуроченные к чему-либо - вуа-ля: дама чиста перед законом, ни дня не сидела...
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424
Вася Васильев Полчаса назад
Адрес проживания известен... через пол годика вывезти в лес и сжечь живьём. Вот это будет справедливо.
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20k
Davy Jones Полчаса назад
Судя по видео она себя жалеет, что стала убийцей а не то что по её вине умерли два человека и морально пострадало ещё много людей, слишком уж резкий переход от плача к спокойным рассуждениям.
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20k
Davy Jones 37 минут назад
Покормить это как? Сисю дать дедя машину или смесь подать на задние сидение малышу? А остановится интеллекта не хватило? Пора в правилах прописать лишение до совершеннолетия ребёнка таким убийцам-мамашам.
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16k
Сергей Час назад
Покормить ребенка? Да, наверняка, в телефон залезла! Ребенок на заднем сиденье в кресле, как покормить-то? Точно - адвокат поработал!
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1k
Алексей Гулевич Час назад
как это покормить ребенка и .... ехать?
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1k
Сергей Час назад
мало дали
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9k
Dabus Час назад
Машина вещь удобная - спору нет, и года четыре я был за рулём каждый день, но всё равно садясь каждый раз за руль и выезжая на дорогу, меня не покидала мысль что (даже) по независящим от меня причинам каждая эта поездка может оказаться для меня, или для ещё кого-то последней ...
В итоге я отдал свою машину другу, а когда мне самому нужно куда-то поехать, вызываю себе яндекс, там это и стоит копейки и машины обычно за минут за 5 уже подъезжают
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57k
Крокоди́л 2 часа назад
Отвлеклась покормить ребенка - это считается оправданием?..Я не смогу с этим нормально жить...ну поживешь ненормально. Tо есть о чем такие думают? Ты падла по городу передвигаешься на машине весом более тонны, надо очень делать все аккуратно!..

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339
Dima 2 часа назад
однозначно виновна!
пусть отвечает по всей строгости !
(мое мнение)
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56k
alertol 2 часа назад
Всё логично, в чём сенсация?
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August

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